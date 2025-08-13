[창원] 임금 체불-성희롱예방교육 미실시 사업장 많아

큰사진보기 ▲창원고용노동지청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창원‧함안‧의령지역 상당수 사업장이 임금‧퇴직금을 주지 않거나 직장 내 성희롱예방교육을 실시하지 않는 등 법 위반을 해온 것으로 드러났다.창원고용노동지청(지청장 양영봉)은 올해 상반기 동안 327개 사업장을 대상으로 근로감독을 실시한 결과, 총 534건의 법 위반사항을 적발하고 시정조치하였다고 13일 밝혔다.주로 근로기준법, 근로자퇴직급여보장법, 남녀고용평등과일가정양립지원에관한법률 등의 이행 여부을 살핀 것이다.주요 법 위반사항으로는 임금·퇴직금 등 금품체불이 208건으로, 145개사에 11억원이다. 주52시간 위반 33건과 법에서 정한 임금‧휴일 등 노동조건 서면 미명시 95건, 직장 내 성희롱예방교육 미실시 32건, 여성노동자 야간·휴일노동 미동의 19건 등이다.해당 사업체 가운데 금품 체불 사업장 145개사 중 2개사는 사법처리, 143개사는 시정지시가 내려졌다.창원고용노동지청은 "체불사유로는 경기 부진으로 인한 영세업체의 자금난과 통상임금 산정 착오가 주요 내용이었고, 2024년 12월 19일자 대법원 합의체 판결에 따른 변경된 통상임금개념을 정확히 모르는 경우가 많았다"라고 설명했다.주52시간 관련해, 창원고용노동지청은 "상반기에 초과노동한 사업장 33개사를 적발하여, 시정지시하였다"라며 "신규인력채용과 업무분산, 특별연장노동제도, 탄력적노동시간제도 등 유연근무제도 도입을 활용할 것을 지도하였다"라고 설명했다.양영봉 지청장은 "중소규모 사업장에서 노동관계법령에 대한 이해 부족으로 사업주가 법을 지키지 않은 사례도 있다"라며 "올해 하반기에 한국고용노동고육원 등 유관기관과 협력하여 노동관계법령 설명회를 하는 등 사전 예방 활동을 강화하겠다"라고 밝혔다.