직장 다니면서 공부까지? 자기계발의 뼈아픈 함정

"아빠, 대학원을 가야되는지 되게 고민되는데. 어떻게 하지?"

"지금 하는 일에 도움이 될 것 같으면 갈수도 있겠지만, 그게 아니라면 굳이 고생하며 공부해서 학위를 딸 필요가 있을까. 현실에서의 쓸모와 시간을 생각해보면..."

"그렇긴 한데... 회사나 주위 친구들을 보면 계속 공부하거나 학위를 따는 사람들이 너무 많아서..."

"그러니까 요새는 너무 취업이 어렵고 승진도 만만치 않아서 죽어라 스펙 쌓고 자기계발하는 사람들이 많이 보이는 거지..."

저녁 메뉴는 소고기미역국과 고추장제육볶음이다. 가족 모두가 잘 먹을 수 있는 메뉴. 마른미역을 물에 불리며 저녁 준비를 하고 있는 아빠에게 큰딸이 물었다. 큰딸은 7년차 직장인이다.이모저모 생각할 거리가 많은 질문이었지만, 아빠는 평소의 지론대로 답했다. 큰 믹싱볼에는 제육볶음을 위한 양념이 한창이었다. 고추장, 고춧가루, 참기름, 설탕, 매실액, 생강액을 밑간을 끝낸 목살에 넣어 비볐다. 밑간은 청주와 맛술, 마늘 등으로 고기의 잡내를 잡는다.그렇다고 아빠라고 고민이 없는 게 아니었다. 끊임없이 퇴직 이후의 삶을 떠올리며 뭔가를 준비한다. 돌아보면, 사오정과 오륙도 세상을 살아가는 부모세대들도 이태백 세대의 딸과 비슷한 걱정을 안고 살아간다. 20대 자녀와 50대 부모가 함께 고민하는 분야가 밥벌이와 성장을 위한 자기계발이다. 유튜브나 서점가에서 가장 인기 있는 주제도 자기계발 분야다. 치열한 경쟁 속에서 어쩔 수 없이 솟구치는 개인의 욕망을 반영한다.성장욕구는 경제활동은 물론 개인의 자존감과도 끈끈하게 연결되어 있다. 반면 눈만 뜨면 빠르게 변하는 세상의 속도는 개인의 나약한 의지와 크게 동떨어져 있다. 세상의 변화를 쫓아가기 힘든 만큼 개개인들은 남다른 성장과 성공에 목말라한다. 목마른 사람이 우물을 파는 법이다.우물로 상징되는 자기계발의 세상은 넓고도 깊다. 이 우물에서 길어 올린 물 한바가지가 갈증을 해소해주고 앞으로 나아갈 수 있는 동기까지 주기를 바랄 것이다. 취미활동을 넘어 자기성장과 경제적 능력까지 높여준다는 측면에서 유용하다. 이미 밥벌이를 하고 있는 이들도 이직이나 미래의 재취업 기회를 위해 인간관계를 다듬고 자격증과 어학공부를 한다. 성장에 끝이 없듯이 자기계발의 세상도 끝이 없다. 그만큼 중독성도 강하다.더하여 그 우물물 속에 무기질과 아미노산이 듬뿍 들어 더 건강해지기까지 하면 정말 좋으련만, 자칫하면 마치 바닷물처럼 마셔서는 안 될 물 한모금일수도 있겠다. 한두 모금 마시다 보면 끊임없는 갈증 상황에 빠진다. 건강을 위한 건강보조식품의 과한 복용이 오히려 건강을 해치는 경우와 같다. 자기계발의 역설이다. 자기계발의 정도에 '적당함'이 빠져있으면 전지전능한 자기계발의 늪에 빠질 수 있다. 작금의 자기계발의 세계는 너무도 많은 것을 요구하고 있다.수많은 자기계발서에서는 개인의 인정 욕구를 미끼로 사회적 성취라는 대어를 낚을 수 있다고 홍보한다. 그것도 누구나, 성실하게 따르고 노력한다면, 다만 이론적으로. 대부분의 책에서는 나름의 '공식'을 제공한다. 끌리는 제목 속에 여러 분야에서 성공한 이들의 일화를 맛깔스런 고추장 양념처럼 곁들인다. 목마르고 배고픈 개인이 물지 않을 수 없는 미끼.자기계발 공식과 프레임 속에 그럴듯한 유혹과 성공신화가 도사린다. 이 프레임은 자본주의적 성공신화가 맛깔스럽게 곁들어진 정찬으로, 개인이 빠져나가기 힘든 끈끈한 거미줄과 같다. 가만히 보면 세대를 가리지 않고 수많은 사람들이 여기에 걸려 허우적거리고 있다.자기계발의 포커스는 대부분 셀러던트(salaryman + student)의 길로 향한다. 현재의 직업에 대한 불만이나 미래에 대한 막연한 불안감이 불러오는 대응이다. 취업과 승진, 실직과 재취업으로 이어지는 치열한 경쟁이 불러온 반작용이다. 스펙을 위한 스펙 전쟁이다.자기계발서의 원조라 불리는 카네기의 <인간관계론>은 인간관계에서 성공하는 방법을 알려준다. 타인에게 관심을 갖고, 타인에게 귀를 기울이고, 타인의 관점에서 생각하고, 비판하지 말고, 진심을 담아 칭찬하고 ....하다 보면 누구나 인간관계의 귀재가 되어 사회적 성공이라는 트로피까지 쟁취할 수 있다는 게 카네기의 주장이다. 전 세계적으로 이 주장이 먹힐 만큼 먹혔다.그가 말하는 인간관계의 핵심은 '타인의 인정욕구'를 충족시키는데 있다. 인정욕구와 이익 혹은 이로운 행위 사이에 '자기계발론'이라는 자본주의적 담론이 존재한다. 이 담론은 마치 이익을 추구하는 욕구가 인간본성의 총아인 것처럼 포장한다. 이에 따르면 자기계발을 통해 이익을 얻는 사람은 성공한 사람이고, 그렇지 못한 사람은 게으르고 실패한 사람으로 규정한다.문제는 이러한 자기계발의 논리에 따르면 나라는 존재(가치)가 후순위로 밀린다는 것이다. 주객전도라는 가치전도가 발생한다. 자기계발이 가진 뼈아픈 함정이다. 자본주의사회에서 성공(이익)을 거두기 위해 내 자신을 몰각시키는 상황이 결코 탐탁지 않은 까닭이다.자기계발과 사회적 성공의 상관성에 대한 일면의 타당성을 너무 빠르게 일반화시킨 자본주의의 오류일수도 있겠다. 도구적 삶으로부터 오는 유용성을 절대적 이데올로기로 숭상하고 있는 사회적 분위기 탓일 수도 있다.어쩌면 진정한 자기계발은 '자신이 주인인 삶'을 되찾는 계발이 아닐까. 그것이 경제활동이나 성장을 위한 공부나 취미활동의 연속이든 간에 그 행위 속에 자신을 갈아 넣지 않고 적당히 머무를 수 있는 여유가 필요한 이유다.딸과 이런저런 대화를 하면서 저녁밥상이 완성됐다. 미역국과 제육볶음에 상추와 깻잎을 씻어놓고 된장에 고추장을 넣은 쌈장까지 곁들였다. 가족들의 맛있는 저녁을 위해 반찬 가짓수를 더 늘리면 좋겠지만, 그만큼 누군가의 가사노동 시간과 강도는 늘어난다. 이 또한 역설이며 욕심이다. 물론 자기계발과 저녁밥상은 전혀 다른 차원의 문제이긴 하지만.