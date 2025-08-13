광주복지시설 '권리당원 모집 직원 동원·갑질' 사실로

광주광역시 서구청이 위탁 운영을 맡긴 한 복지시설에서 더불어민주당 권리당원 모집을 위해 직원들을 동원했다는 의혹이 지자체 감사 결과 사실로 드러났다.
13일 광주 서구에 따르면 지난 7월 22일부터 이달 8일까지 익명의 투서로 접수된 서구장애인복지관 비위 제보와 관련해 감사를 벌인 결과 제보 내용 7건 중 권리당원 모집 등 3건이 사실로 확인됐다.
익명의 투서에는 '2025년 3월부터 관장이 직원 1명당 (더불어민주당) 신규 권리당원 5명씩 할당해 가입을 강요했다', '취합된 권리당원 명부를 관리했다', '직원들은 자신을 비롯해 가족이나 지인들까지도 당원 가입을 시킨 상황'이라는 내용이 담겼다.
감사 결과 직원 23명 중 대부분이 최소 1명에서 최대 5명의 권리당원을 모집해 복지관장에게 전달한 것으로 확인됐다.
복지관장 등은 확보한 권리당원 명부를 '아는 지인에게 전달했다'고 조사 과정에서 밝힌 것으로 전해졌다.
다만, 서구는 '강제 모집한 당원 명단이 (김이강) 현 구청장에게 제공됐다' 등의 주장에 대해서는 "특정 정치인에게 전달된 정황이나 증언은 없었다"고 설명했다.
제보 내용 중 복지관장의 공식업무 외 개인적인 일 지시, 사무국장의 직장 내 괴롭힘과 갑질 등도 일부 사실로 확인됐다. 해당 복지관에서는 2023년 15명, 2024년 15명의 직원이 퇴사했다.
서구는 이 외에 ▲서류 조작 및 카드깡을 통한 보조금 횡령과 부정 사용 ▲노동과 금전 갈취 ▲불법 채용 청탁 등의 제보 내용에 대해서는 "진술이나 자료로 위법 사항을 확인하기 어려웠고 투서 내용만으로 사실관계를 입증할 수 없었다"며 "앞으로 신빙성 있는 제보나 증거가 확보되면 재조사할 예정"이라고 밝혔다.
서구는 서구장애인복지관 위·수탁 계약서 6조(정치활동 금지) 위반 등을 근거로 복지관 수탁기관인 S사회복지법인에 대한 계약 해지와 서구 민간위탁사업 참여 불가 등의 조치를 검토하고 있다.
또한 복지법인에 복지관장과 사무국장에 대한 정직 이상의 중징계를 요청하고, 특히 사무국장의 경우 직원들과 업무상 완전한 분리 조치를 요구할 계획이다.
서구 관계자는 "복지 현장의 최일선에서 인권 존중과 복지향상을 위해 헌신하고 봉사해야 할 복지관에서 이 같은 일이 발생한 것에 대해 깊은 유감을 표명한다"며 "재발 방지를 위한 제도적 장치와 관리·감독 강화 등에 더욱 힘쓸 것을 약속드린다"고 말했다.
이에 대해 복지관장은 앞서 입장문을 내고 "당원 모집은 인정한다"면서도 "다만, '강요'냐 '부탁'이냐는 서로의 견해가 다를 수 있다"고 밝혔다.
또한 "구청장에게 제공할 목적으로 등 추측이 난무하지만 명백한 억측이자 그들만의 상상"이라며 "보조금 횡령, 괴롭힘과 갑질, 불법 채용 청탁 등의 의혹도 사실과 다르다"고 반박했다.
복지관 측도 "당원 모집, 선거 사무실 행사 참여, 조합원 가입, 차량 점검 등은 사실이다"며 "하지만 동참하지 않았다고 해서 업무상 불이익을 받거나 하지는 않았다"고 설명했다.
이어 "어떠한 채용 청탁도 없었다"며 "사실을 왜곡하고 허위사실 유포·비방을 통해 복지관의 신뢰를 무너뜨린 부분에 대해 법적으로 대응하겠다"고 밝혔다.
[관련 기사]
광주복지시설서 '권리당원 모집 직원 동원·갑질' 논란
https://omn.kr/2euue