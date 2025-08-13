홍범도 장군부터 12.3내란 진압까지, 한 공연에 담았다

큰사진보기 ▲'아트스토리쇼-범도의 길 with 방현석'(경기아트센터)영상, 토크, 노래, 낭독극이 어우러져 입체적 감동을 선사한 '아트스토리쇼-범도의 길' ⓒ 세계예술인한반도평화대회 조직위원회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲초대가수 강백수 시인'오피스', '삽겹살에 소주 한잔'을 부른 강백수 시인 겸 싱어송라이터. ⓒ 세계예술인한반도평화대회 조직위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 문학뉴스에도 실립니다.

광복 80주년을 맞은 올해, 오는 9월 열릴 '세계예술인한반도평화대회' 사전 행사로 경기아트센터 주최, 문화예술기획 시선의 주관으로 지난 10일 '아트 스토리쇼-범도의 길' 공연이 열렸다. 2시간 동안 진행된 공연은 토크 쇼의 지루한 맛 없이 영상과 노래 극, 낭독, 토크를 잘 배합해 여러 장르 융합의 독특한 맛을 우려내어 관객에게 감동을 선사했다.공연의 주제는 '빛의 혁명'이라 불린 '12.3 내란 진압'을 비롯한 민주 항쟁이 홍범도 장군 등이 이끈 1920~1930년대 항일무장투쟁의 전통과 연결되어 있다는 것. 공연은 이러한 주제를 지난해 12월 3일 밤 계엄군이 국회로 진입하는 장면부터 역사의 시계를 돌리면서 1987년 6.10 시민항쟁, 1981년 5. 18 광주민주항쟁을 거슬러 홍범도 장군의 항일 무장 투쟁 장면까지 편집한 동영상으로 되살려 관객의 공감을 이끌어 냈다.영상을 감상한 뒤 소설 <범도>의 방현석 작가는 "이번 내란은 친일 정권이 육군사관학교 교정에서 홍범도 장군 흉상을 철거하려 했던 당시부터 시작되었다고 본다"면서 "항일 무장 투쟁 시기 늘 용사들의 공을 더 내세우던 홍범도 장군과 대한의군 참모중장의 자격으로 적의 수괴를 척살했던 안중근 장군의 투쟁 정신을 기억해야 한다"고 말했다.방 작가는 또한 "'의사', '독립운동', '일제강점기'라는 용어는 수정되어야 한다"면서 "'의사'가 아니라 '군인' 또는 '장군'이며 '독립운동'이 아니라 '독립전쟁'이며 '일제강점기'가 아니라 '항일무장투쟁기'라는 것을 정확히 알아야 한다. 이를 역사 교과서에 기록해야 한다"고 주장했다.초대 가수 강백수 시인은 "소설을 읽으면서 홍범도 장군 부대에서 함께 싸웠던 대원들이 한 사람 한 사람 투쟁의 주역으로 되살아나는 것을 느꼈다"고 전했다. 사회자 최광기 토크컨설팅 대표도 "잊히기 쉬운 여성 투쟁가들의 이름과 그들의 공적을 자세히 알게 되어서 작품이 더욱 뜻 깊게 다가온다"고 말했다.강 시인이 부른 '오피스' '삼겹살에 소주 한잔' 등 경쾌한 리듬의 노래도 객석을 달궜는데, "오늘날을 하루 하루 힘들게 버티며 사는 젊은이들을 위로하는 노래"라는 사전 노랫말 설명에 잘 어울리는 선곡으로 객석의 호응이 뜨거웠다.끝 순서를 장식한 뮤지컬 드라마팀 '쇼라마'의 배우 박시원씨는 "우리 역사에 대해서 어느 정도 알고 있다고 생각했는데, 정말 하나도 모르는구나 하는 걸 느꼈다"면서 "꼭 기억해야 하는 역사를 알게 해 준 이 소설을 청소년들이 꼭 읽어봤으면 좋겠다"고 덧붙였다.마무리는 쇼라마팀의 세 가수가 태극기를 몸에 두르고 부른 '신독립군가'였다. 항일무장투쟁에 나선 병사들이 불렀던 이 노래가 울려퍼지는 동안 일부 참가자들은 눈물을 훔치기도 했다. SNS에는 공연에서 방 작가가 강조한 말들을 되새기는 글을 올리며 "감동을 받아 여러 번 눈물을 흘렸다"는 후기도 올라왔다.주관사인 '문화예술기획 시선' 강욱천 대표는 "이번 행사는 경기도 파주에서 오는 9월 3일부터 8일까지 열리는 '2025 세계예술인한반도평화대회'를 알리는 서막 행사라는 의미도 있다"면서 "보다 많은 시민의 참여와 홍보 그리고 성공적인 대회를 위해 조직위원을 모집하고 있다"고 밝혔다.