"한 그릇 밥으로 평화와 통일을 버무리다 "

큰사진보기 ▲‘8.15 통일비빔밥’ 행사에서 시민들과 함께 비빔밥을 나누고 있다. ⓒ 8.15통일비빔밥추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲통일비빔밥을 나눠준 후 8.15 풀뿌리 시민한마당 행사가 진행되고 있다. ⓒ 윤종은 관련사진보기

광복 80주년인 15일, 서울 한복판에서 평화와 통일을 기원하는 '2025 통일비빔밥' 행사가 열렸다. 8.15통일비빔밥추진위원회는 이날 오후 5시, 숭례문 삼성본관빌딩 옆에서 시민과 함께하는 대규모 비빔밥 나눔 행사를 진행했다.고양시민단체연대회의 등 15개 전국 단체 등이 참여하는 이번 행사는 전국 각지를 돌며 평화와 자주의 메시지를 전한 청년·학생·노동자·농민 '통일선봉대'를 맞이하고, 시민들이 직접 준비한 비빔밥과 시원한 음료를 나누며 그들의 여정을 응원하는 자리이다.통일선봉대는 강원도에서 출발해 천리길을 걸어 광화문광장에 도착했으며, 이들의 행진은 분단의 장벽을 넘어 하나된 미래를 향해 나아가는 실천과 상징으로 평가된다.통일비빔밥은 매년 광복절에 맞춰 열리는 시민 참여 행사로, 세대와 지역, 이념을 넘어 한반도의 평화와 통일을 염원하는 뜻을 담고 있다.추진위원회 관계자는 "각양각색의 재료가 한 그릇에 어우러져 새로운 맛을 내듯, 비빔밥은 갈라진 민족이 다시 하나로 어우러질 날을 상징한다"며, "통일은 먼 미래의 이야기가 아니라 지금 여기에서 시작되는 작은 실천"이라고 말했다.올해 행사에는 고양시민사회연대회의, 동학실천시민행동, 전대협동우회 등 15개 단체와 개인이 참여했다. 민족문제연구소 백창환 고양파주 지부장은 "시민들이 평화통일 동지의 마음으로 정을 나누는 자리가 되어 기쁘다. 추진위는 올해에 이어 매년 이 행사를 이어나갈 계획이다"고 소감을 전했다.