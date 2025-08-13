김건희 구속에 '국가정상화 시작'-'김건희 왕국은 끝'

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"김건희 구속은 사필귀정, 국가정상화로 가는 시작.""'김건희 왕국'은 끝났다. 다음은 국민의힘이다."대통령을 지낸 윤석열씨에 이어 부인 김건희씨가 구속되자 더불어민주당 경남도당과 진보당 경남도당이 13일 각각 낸 입당이다.민주당 경남도당은 "법원이 내린 상식적인 결정을 환영한다"라며 "헌정 사상 첫 전 대통령 부부 동시구속이다. '희대의 사기꾼 부부'의 막장 사기행각 드라마도 이제 그 끝을 향하고 있다"라고 했다.이들은 "법원은 '증거를 인멸할 염려'라고 발부 사유를 밝혔다. 도이치모터스 주가조작 사건의 전주이자 선거 공천 브로커, 각종 특혜를 동원해 자신의 재산을 증식해온 김건희가 향한 곳은 결국 교도소다"라고 했다.민주당 경남도당은 "김건희는 본인 주장대로 '아무것도 아닌 사람'이 아니다. 12.3 비상계엄에 관여한 의혹까지 윤석열 정권 국정농단의 최정점에 있는 인물이다. 실제로 김 씨가 연루된 것으로 의심되는 의혹만 16가지에 달한다"라고 했다."이제 시작이다"라고 한 이들은 "이번 김건희에 대한 영장 발부는 사필귀정이자, 국가의 정상화로 가는 시작이다. 누구도 권력을 통한 비위와 부패를 다시는 꿈꿀 수 없도록, 김건희의 죄상을 낱낱이 밝히고 처벌해야 한다"라고 했다.민주당 경남도당은 "특검은 엄정한 수사와 신속한 기소를 통해 김건희에 얽힌 의혹의 진상을 국민 앞에 밝혀주기 바란다"라고 촉구했다.진보당 경남도당은 논평에서 "드디어 김건희가 구속됐다. 전직 대통령 부부의 동시구속은 헌정사상 초유의 일이다. 최고권력자인 남편 뒤에서 호가호위하며, 법 위에 군림했던 'V0' 특급 범죄자의 최후이다"라고 했다.김건희씨에 대해 이들은 "김건희는 국가제도와 법치를 통째로 파탄 낸 주범이다. 주요 사정기관들은 김건희 이름 석자 앞에 굴복했다. 불법계엄, 거부권 남발, 야당·노조죽이기 등 윤석열식 폭정 또한 '김건희 방탄'과 무관하지 않다"라며 "김건희에 빌붙은 사기꾼들이 정부여당의 인사·공천을 좌우하고, 국정을 쥐락펴락했다. 그렇게 김건희는 대한민국을 놓고 '패밀리 비즈니스'를 즐기며 온갖 사치품과 부를 늘렸던 권력의 정점이었다"라고 했다.진보당 경남도당은 "이제 '김건희 왕국'은 끝났다. 다음은 국민의힘이다. 윤석열-김건희를 철옹성처럼 지켰던 충직한 내란공범들이 장악한 국민의힘은 쇄신이 불가능한 좀비정당이 됐다. 친윤 극우 선동가 전한길에 휘둘리고, 윤석열 복귀를 선언한 김문수와 친윤이 밀어주는 장동혁이 당대표 1·2위를 달리는 당에 아무런 희망이 없다"라고 했다.그러면서 이들은 "내란·국정농단·비리부패의 끝판왕들이 줄줄이 구속됐다. 이제 윤석열-김건희와 운명을 함께한 국민의힘 해체의 시간이다"라며 "파죽지세로 내란세력을 남김없이 청산해야 한다. 그것이 민주주의와 법치를 회복하고, 대한민국이 다시 도약할 수 있는 길이다"라고 했다.정재욱 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사는 12일 늦은 밤 '증거를 인멸할 염려'를 이유로 김건희씨 구속영장을 발부했고, 김건희특검(민중기 특별검사)이 7월 2일 정식 수사를 시작한 지 42일만이다.