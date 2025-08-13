충청권 시도지사, '수해 중 유럽 출장' 비판하자 일제히 '광고 중단'

큰사진보기 ▲전국언론노동조합과 충청권 노동시민사회단체, 지역 여야 정당 등은 13일 대전시청 북문 앞에서 '윤석열식 언론탄압 이장우·김태흠·최민호 충청권 시도지사 규탄 기자회견'을 열어 "수해복구 기간 유럽 출장 비판했다고 '정부광고 중단’으로 치졸하게 보복한 윤석열식 언론 길들이기 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲전국언론노동조합과 충청권 노동시민사회단체, 지역 여야 정당 등은 13일 대전시청 북문 앞에서 '윤석열식 언론탄압 이장우·김태흠·최민호 충청권 시도지사 규탄 기자회견'을 열어 "수해복구 기간 유럽 출장 비판했다고 '정부광고 중단’으로 치졸하게 보복한 윤석열식 언론 길들이기 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

이장우 대전시장과 김태흠 충남지사, 최민호 세종시장 등이 수해복구 기간 중 동반 유럽 출장을 다녀왔다고 비판하는 언론을 상대로 '광고 중단'을 통보해 논란이 일고 있다. 언론노조와 시민단체 등은 이를 '윤석열식 언론탄압'이자 '비판 언론 길들이기'라고 비판하며, 직권남용 혐의에 대한 법적 대응까지 예고하고 있다.전국언론노동조합과 충청권 노동시민사회단체, 지역 여야 정당 관계자 등은 13일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "이장우·김태흠·최민호 충청권 시·도지사는 치졸한 윤석열식 언론탄압을 중단하라"고 촉구했다.충청권 3개 시도지사가 공동으로 '정부광고 중단'을 통보한 언론사는 충청권 1세대 인터넷언론인 <디트뉴스24>다. 해당 언론은 충청권에 쏟아진 폭우로 수해복구가 한창이던 지난 7월 21일 <수해복구 한창인데... 충청권 시도지사, U대회기 인수차 유럽행> 기사를 통해 충북을 포함한 충청권 광역단체장 4명의 '동반 유럽 출장'을 최초 비판했다.이후 정치권과 시민사회가 충청권 시도지사를 연이어 비판했고, 급기야 대통령실까지 '자치단체장이 어떻게 대응하느냐에 따라 피해 상황이 달라질 수 있다는 게 대통령 강조 사안'이라며 사실상 충청권 시도지사 동반 해외출장이 적절치 않다는 우회적 입장을 표명했다.당시 충남지역에서는 전국 최대 규모의 피해가 발생했고, 세종에서는 호우로 인한 실종자가 발생한 뒤 사흘 만에 시신으로 발견되는 등 자치단체의 재난 대응이 절실한 상황이었다.하지만 이러한 지적에도 불구하고 충청권 시도지사들은 '정치공세'라고 일축하며 유럽 출장을 강행했다. 특히, 김태흠 충남지사는 출국 전 기자회견을 통해 "이번 출장은 국제적인 약속이자 도의 이익을 위한 결정이다", "도의 이익을 위해 출국이 낫다"고 유럽 출장의 필요성을 강조했다.충청권 시도지사들은 개별적으로 출국해 자치단체별 투자유치 양해각서 체결 등 각자의 일정을 소화한 뒤, 독일 뒤스부르크 노드 환경공원에서 열린 라인-루르 하계 세계대학경기대회(U대회) 폐회식에 함께 참석, 2027 충청 하계 유니버시아드대회기를 인수했다.그런데 이들이 귀국한 후에 자신들을 비판한 <디트뉴스24>에 '정부광고 공동 중단'이라는 보복 조치가 통보됐다.전국언론노조 디트뉴스24 지부에 따르면, 충청권 시도지사 일부는 자치단체 언론담당자에게 "디트뉴스 광고 집행을 중단하라"고 직접 지시했으며 일부 공직자는 "앞으로 관계가 껄끄러워질 것 같다. 기관 간 협의까지 마쳤다"고 '정부광고 집행 중단'을 디트뉴스24에 직·간접 통보했다는 것이다.이에 대해 언론노조와 대전지역 시민단체들은 윤석열의 비상계엄을 옹호하거나 탄핵에 반대하는 공동 입장문을 냈던 충청권 시도지사들 언론탄압 방식까지 윤석열을 모방해 언론 길들이기를 한다며 비판하고 나섰다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "충청권 광역자치단체장인 이장우 대전시장, 김태흠 충남지사, 최민호 세종시장이 지역 언론의 비판 보도에 '정부광고 중단'이라는 졸렬한 방법으로 언론탄압을 자행하고 있다"며 "디트뉴스24를 상대로 한 '조직적인 정부광고 중단' 결정을 철회하라"고 촉구했다.규탄 발언에 나선 김도원 전국언론노조 민주언론실천위원장은 "윤석열 정권은 '바이든, 날리면' 사건처럼 비판 언론에 입틀막을 자행하고 국민 혈세인 '정부광고 예산'을 우호 언론 밀어주기와 비판 언론 길들이기로 사용했다"며 "내란을 옹호했던 충청권 시도지사 역시 윤석열식 언론탄압에 열을 올리고 있다. 전국 1만 6000여 조합원과 함께 분쇄 투쟁에 나설 것"이라고 경고했다.문성호 대전시민사회단체연대회의 대표도 "자신들의 호주머니에서 주는 것도 아니면서 돈으로 언론을 길들이겠다는 아주 질 나쁜 정치를 하고 있다"며 "대전시민사회는 헌정질서를 짓밟는 무도한 이들의 언론탄압을 좌시하지 않을 것이고, 충청인들도 내란동조 대전시장, 세종시장, 충남지사의 불의한 시정과 도정을 엄중히 심판할 것"이라고 비판했다.정진호 대전충남민주언론시민연합 운영위원장은 "선출직 공직자는 시민을 대리해서 공적 권한을 행사하는 사람이다. 그런데 그 위임받은 권한을 자신의 입맛대로 사용한다면 그건 권한 남용이자 시민에 대한 배신"이라며 "나를 좋아하고 내 뜻에 찬성하는 사람들만 시민이 아니다. 나를 좋아하지 않고 또 내 뜻에 반대하는 사람들 역시도 권한을 위임해 준 시민이다. 이장우 대전시장, 김태흠 충청남도지사, 최민호 세종시장은 제발 정치를 대국적으로 해 달라"고 촉구했다.이들은 끝으로 충청권 시도지사가 이 같은 자신들의 요구를 수용하지 않을 경우, 언론탄압 저지와 언론자유 수호에 공감하는 모든 단체 및 시민과 연대해 끝까지 싸워 나갈 것이며, 아울러 자치단체장의 재량권을 넘어선 위법 행위에 대해서 헌법소원, 행정소송, 감사원 감사 청구, 형법상 직권남용 권리행사방해죄 고소·고발 등 법적 대응도 벌여 나갈 것이라고 밝혔다.한편, 이 같은 주장에 대해 세종시 관계자는 "<디트뉴스24>에 광고비 집행을 중단하라는 시장님의 지시를 받은 바 없으며, 해당 언론사에 통보한 적도 없다"고 밝혔다. 대전시와 충남도에도 답변을 요청했지만, 듣지 못했다.