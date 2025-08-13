서산 하수관로 BTL '집계표 조작' 의혹... 경찰 수사 착수

▲대통령실은 7월 31일 문자를 통해 “서산시장이 7월 10일 공익감사를 청구했으며, 7월 25일 보완 요청 후 현재 감사 실시 여부를 판단 중”이라고 회신했다. ⓒ 대통령실 관련사진보기