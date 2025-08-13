서산 하수관로 BTL '집계표 조작' 의혹... 경찰 수사 착수

[기사 수정 : 오후 2시 51분]
서산시 하수관로 민간투자(BTL) 사업소의 'CCTV 집계표 조작' 의혹이 감사원 제출과 대통령 보고를 거쳐 결국 경찰 수사로 이어졌다.
올해 초부터 서산시대가 관련 의혹을 연속 보도했고, 이를 근거로 서산시의회 문수기 의원이 행정사무감사에서 집중 추궁했다(관련 기사 : 서산시 BTL 하수관로 CCTV 수치 조작 정황 드러나
).
행정사무감사서 드러난 부실과 방조
문 의원은 지난 6월 상하수도과 행정사무감사에서 "BTL 사업소가 하수관로 CCTV 촬영 용역업체에 보수·준설 개수를 축소하도록 지시하고, 조작된 집계표를 서산시에 제출했다"고 밝혔다.
그는 "허위 점검자료는 수년간 반복 제출됐고, 지난 12년 동안 시는 이를 확인하거나 조치를 취하지 않았다"며 "연간 16억 원이 넘는 정부 지원금이 '서류상 실적'에 따라 해마다 집행됐다"고 지적했다.
박상무 전 충남도의원은 "행감 이후에도 시에서 고발 조치를 하지 않고 미온적으로 대응한 것은 오히려 의혹을 키운다"며 "20년간 막대한 예산이 투입되는 사업을 이렇게 소홀히 관리한 것에 대한 집행부의 책임 있는 답변이 필요하다"고 말했다.
대통령실 회신과 감사원 자료 제출
이재명 대통령이 7월 4일 대전에서 열린 충청 타운홀 미팅에 참석했을 때, 문 의원과 최동묵 의원은 민원 처리함에 '서산시 하수관로 BTL사업 점검 요청'을 넣었다.
대통령실은 7월 31일 문자를 통해 "서산시장이 7월 10일 공익감사를 청구했으며, 7월 25일 보완 요청 후 현재 감사 실시 여부를 판단 중"이라고 회신했다.
문 의원은 8월 1일 감사원장에게 보낸 공문에서 ▲BTL사업소 형법·보조금법 위반 고발 ▲그간 지급된 정부지급금 환수 ▲상하수도과 묵인·태만 여부 감사 실시를 요구했다.
공문에는 행정사무감사 결과보고서, 집계표 조작이 확인되는 CCTV 영상, 일부 언론 보도, 대통령실 문자, 감사 영상 USB 등이 첨부됐다. 그는 "대통령이 직접 언급한 BTL사업 비리가 혈세 낭비와 반복되는 침수로 이어지고 있다"며 "시민 여론이 악화되고 있는 만큼, 엄정한 감사와 책임자 문책이 필요하다"고 강조했다.
경찰 수사 착수
서산경찰서는 최근 서산지청 이첩으로 본격적인 수사에 착수했다. 행정사무감사에서 드러난 CCTV 집계표 조작 여부, 성과평가위원회 운영 과정, 정부지급금 집행 적정성 등이 이번 수사를 통해 드러날지 주목된다.
남현우 변호사(서산시민행동 공동대표)는 "하수관로 관리 부실은 반복적인 침수 피해로 직결된다"며 "이번 수사는 단순한 형사처벌에 그치지 않고 행정 구조 전반의 개선으로 이어져야 한다"고 말했다.
