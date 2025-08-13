학령인구 감소, 용인 초등교육 양극화 부추긴다

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

용인시 초등학교 입학생 감소가 심각한 수준을 보이는 것으로 분석된다. 불과 한 해 만에 입학생이 10%에 가깝게 준 것으로 나타났기 때문이다. 그런가 하면 지역별 편차도 심한 데다 일부 학교는 2년 연속 입학생이 10명 이하인 곳도 있어 110만 대도시 용인에서도 줄줄이 폐교를 우려해야 하는 상황이 발생하고 있다.학교알리미에 올라온 용인 내 106개 초등학교 2024~2025년 입학생 현황을 분석한 결과 2024년 대비 2025년 전체 신입생 수는 세 개 구 모두 감소한 것으로 나타났다. 특히 처인구 일부 농촌 지역 초등학교는 입학생이 10명 미만인 경우가 증가하며 교육 불균형 문제의 심각성을 드러냈다.시 전체로 보면 2024년 8천500여 명에서 2025년 7천800여 명으로 감소했다. 구별로 보면 기흥구는 3천840여 명에서 3천300여 명으로 400명 이상 줄었다. 수지구는 2천900여 명에서 2천600여 명으로 270명을 훌쩍 넘겼다. 반도체 특수를 타고 있는 처인구는 일부 학교 학생 수 증가로 1천740여 명에서 1천794명으로 소폭 늘었다. 입학생 수는 기흥>수지>처인 순으로 많았다. 하지만 절대 수의 감소보다 중요한 것은 지역 내 격차와 양극화의 확대다.입학생 감소는 학교 존폐를 위협하는 가장 강력한 수치임이 틀림없다. 이 전제만 두고 보면 용인에서도 폐교를 걱정해야 하는 학교가 꾸준히 늘고 있다는 것이다. 특히 3개 구 중 유일하게 올해 입학생이 늘어난 처인구는 역설적으로 폐교가 심각하게 우려되는 학교도 10곳에 육박한다.2025년 기준 입학생 수가 10명 미만인 초등학교는 8곳으로 이 중 6곳이 처인구에 몰려 있다. 처인구 남사초(3명), 백봉초(2명), 원삼초(5명), 장평초(6명), 남촌초(6명) 두창초(6명) 등이다. 교육행정 차원에서만 살핀다면 '통폐합 논의'가 이뤄져도 이상한 것이 없다는 의미다.기흥구에서는 관곡초(8명), 성지초(8명)가, 수치상으로는 미미해 보일 수 있지만 이는 학교당 교원 배치, 운영비, 통학환경 등에 있어 심각한 불균형을 일으킬 수 있는 요인이 된다.수지구는 10명 미만 학교가 없었지만 당장 안심할 상황은 아니다. 올해 입학생이 50명 이하인 학교 5개교에 이른다. 이 상태로 6년만 유지된다 해도 소규모 학교로 전환은 피하기 어려워 보인다.처인구 일부 학교는 오히려 입학생 수가 급증했다. 대표적으로 고진초는 2024년 97명에서 2025년 251명으로 2.5배 넘게 증가했다. 둔전초, 성산초도 각각 127명, 85명으로 전년 대비 두 자릿수 이상 증가했다.이는 고림·역북·남사 일대 개발사업과 맞물린 인구 유입 효과로 분석된다. 같은 처인구임에도 불구하고 일부 지역은 극심한 유출로 신입생이 3명 이하로 줄어드는 등 '구 내부 격차'가 심각하게 나타난다.기흥구와 수지구는 대체로 안정적인 감소세를 보인다. 기흥의 샘말초, 한얼초, 독정초 등은 여전히 100명 이상의 입학생을 유지하나 전년 대비 수치는 감소했다. 수지는 상현초(141명), 신봉초(138명), 효자초(134명) 등 주요 학교들은 여전히 높은 입학생 수를 기록 중이다.살펴봐야 할 부분은 같은 인구 감소임에도 수지구 내 10명 미만 입학생 학교는 한 곳도 없다는 것이다. 이는 신도시 기반의 인구 구조와 고정적 학군 수요에 기인한다.입학생 수 감소는 단순히 숫자의 문제가 아니다. 교원 충원, 학교 운영비, 교육 프로그램의 다양성 등 공교육의 질과 직결된다. 특히 처인구처럼 학교 간 입학생 수 편차가 100배 이상 벌어지는 경우 행정 차원의 조정 없이는 교육격차가 심화할 가능성도 있다.전문가들은 통폐합 또는 공동학구제, 원거리 통학 지원 등 다양한 방안을 조합해 '지역별 맞춤형 대응'을 설계해야 한다고 지적한다.