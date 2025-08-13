'양심껏, 바르게' 정비해온 36년... 정비사의 고집과 신뢰

큰사진보기 ▲홍성엽 '부일카센터' 운영자 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

AD

"부품을 무조건 통째로 바꾸지 않습니다. 고장난 부분만 수리해서 고객의 부담을 줄이는 게 제 일입니다."

"정치인 표창도 물론 감사하지만, 제 직업에서 받은 이 표창이 가장 뜻깊죠. 정비사로서 받은 최고 영예이자 장인으로서의 자부심을 느끼게 해줬어요."

"기술은 배울 수 있지만, 마음은 스스로 지켜야 합니다. 고객에게 솔직하고 바르게 정비하는 게 제 신념입니다."

"카센터를 어떻게 키우고 싶냐고요? 그냥 바르게 살고 싶습니다. 고객에게도, 이웃에게도 양심 지키며 살아가는 게 제 정비 인생입니다."

큰사진보기 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도 용인시 처인구 삼가동에 자리한 부일카센타는 겉보기엔 소박한 동네 카센터지만, 그 안에는 36년 자동차 정비 외길을 걸어온 한 장인의 철학과 뚝심이 담겨 있다. 운영자인 홍성엽 사장(59세)은 "정비는 기술이 아니라 신뢰"라고 말한다. "양심껏, 바르게. 그게 제 좌우명입니다." 그는 이 한 문장을 30년 넘게 지켜왔고, 고객들은 그의 이 진심을 단골이라는 이름으로 되돌려줬다.1989년 군 제대 후 자동차 정비를 시작한 그는 1994년 처음 카센터를 열었다. 옛 세브란스병원 인근에서 16년을 운영하다, 지금의 삼가동으로 이전한 지도 벌써 14년이 넘었다. 이처럼 한 길을 걸어온 그의 정비 철학은 단순하면서도 강력하다.그는 일반 정비소들이 많이 사용하는 어셈블리(부품 전체) 교체 대신, 고장 부위만 골라 수리하는 방식을 고집한다. 이로 인해 당장의 매출에는 불리할 수 있지만, 고객 신뢰는 더 단단해진다. 정직한 정비에 감동한 고객이 직접 재배한 농산물을 들고 방문한 일도 있었다. 그는 "그런 진심이 더 감사하다"고 말한다.사무실 벽면에는 각종 표창장과 감사장이 정갈하게 걸려 있다. 그중 가장 눈에 띄는 것은 2011년 전국자동차정비연합회장 표창장이다.이 외에도 용인시장 표창 3회, 국회의원 표창 6회, 지역 단체의 감사장 등이 정비소 벽면을 가득 채우고 있다. 그의 정비소는 겉으로는 조용하고 소박하지만, 성실함과 신뢰라는 이름으로 이미 지역사회에 깊게 자리잡고 있다.홍 사장은 정비사이자 축구 심판이다. 1993년 용인군 시절부터 축구 심판으로 활동해왔고, 현재는 대한축구협회 소속 5급 심판으로 주말마다 경기를 맡는다."운동장에서의 공정함, 정비소에서의 양심. 둘 다 정확한 판단이 중요합니다."그는 조기축구를 즐기던 중 심판 활동을 시작하게 됐고, 이를 통해 박항서 감독, 김학범 감독 등과 인연을 맺었다. 사무실 선반 위에는 함께 찍은 사진이 즐비하다. 지난 8월 10일에는 용인FC 창단에 맞춘 지역 심판 교육에도 참여했다. 그는 "심판도 계속 공부해야 한다"며 후배 양성에도 힘을 쏟고 있다.시대는 바뀌고 정비 기술도 발전한다. 전기차와 하이브리드차가 늘어나는 요즘, 홍 사장도 관련 정비 교육에 참여하며 새로운 기술을 익히는 중이다.정비소 운영 외에도 그는 삼가동 반장으로 13년, 삼가동 체육회 분과위원장으로 지역사회 활동도 꾸준히 이어가고 있다.정비복에 묻은 기름 자국처럼 조용하고 꾸준히 걸어온 길. 부일카센타의 오늘은 기술보다 정직함, 그리고 고객을 향한 배려가 만들어낸 결과다.