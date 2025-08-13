발달장애학생과 함께 땀 흘린 2주...'여름방학을 부탁해'

큰사진보기 ▲점핑운동을 하고 있는 모습 ⓒ (사)충남장애인부모회 서산지회 관련사진보기

큰사진보기 ▲프로그램에 참가한 분들과 단체사진 ⓒ (사)충남장애인부모회 서산지회 관련사진보기

"아이와 함께한 시간은 두고두고 기억날 것 같아요. 사실 집에 가면 서로 지쳐서 말이 줄어드는데, 이번에 참여하면서 웃음만큼은 더 늘었어요."

(사)충남장애인부모회 서산지회(회장 심효숙)가 2025년 여름방학을 특별하게 물들였다. 충청남도교육청의 지원을 받아 진행된 '여름방학을 부탁해!' 운동프로그램이 7월 28일부터 8월 8일까지 2주간 성황리에 마무리됐다.학생과 보호자가 함께한 이번 프로그램은 중·고등 발달장애학생들의 체력 증진과 정서 함양을 목표로 매년 여름방학에 열리고 있다. 올해는 태권도(기초체력), 방송댄스, 점핑운동, 재활승마까지 '지루할 틈 없이' 진행됐다.총 10가정, 20명이 참가한 현장에서는 학생과 부모의 표정엔 피곤함보다 성취감이 묻어났다. 특히 보호자들도 함께 참여하며 자녀와의 유대감을 새롭게 다졌다.이번 프로그램에 참여한 한 학부모는 다음과 같은 소감을 남겼다.재활승마가 진행된 날, 운동장에는 말발굽 소리와 함께 아이들의 함성이 울려 퍼졌다. 햇볕에 달아오른 얼굴로 고삐를 잡는 학생들의 눈빛은 여느 또래 청소년들과 다르지 않았다.심효숙 회장은 "방학이 되면 발달장애학생과 가족들은 활동 단절로 어려움을 겪는다"며 "앞으로도 다양한 경험을 제공하고 운동을 통해 가족 간의 연결고리를 튼튼히 하겠다"고 말했다.덧붙여 "짧은 2주간 프로그램은 올해 여름방학을 '더운 계절'이 아니라 '함께 성장한 시간'으로 바꿔 놓은 것 같아 뿌듯하다"는 말을 전했다.