"아동은 죄수가 아니다" 인권단체, 법무부에 즉각 석방 요구

최근 법무부 산하 여수출입국외국인사무소가 카자흐스탄 국적의 미성년자 J군(17세)을 2주 넘게 구금하고 있다는 사실이 드러났습니다. 우리는 이 충격적인 사실에 깊은 분노와 슬픔을 느낍니다. 더욱이 21세기 대한민국, 국민주권을 내세운 이재명 정부에서도 이러한 반인도적 처사가 여전히 이어진다는 현실에 개탄을 금할 수 없습니다.



이주 아동의 구금은 한국이 비준한 유엔 「아동 권리 협약(Convention on the Rights of the Child, CRC)」에 명백히 위배됩니다. 또한 현행 외국인보호규칙에도 반하는 행위입니다. 해당 규칙(제4조 제3항과 제6항)에 의하면 "18세 미만 아동에 대해 연령과 발달 수준에 맞는 교육 제공 및 외부 전문 복지시설 위탁"을 명시하고, "전담 공무원 지정, 청장 보고, 2주 1회 이상 상담 등의 보호 조치"를 규정합니다. 아울러 유엔 인종차별철폐위원회는 "제20-22차 대한민국에 대한 최종 견해"(20205. 5. 7)에서, "출입국관련법을 개정하여 이주아동 구금을 금지하라"고 권고한 바 있습니다.



그러나 법무부는 사회민주당 한창민 국회의원실의 관련 자료 요청에 "확인되지 않는다"거나 "별도의 통계가 존재하지 않는다"는 무책임하고 무성의한 답변으로 일관했습니다. 심지어 다른 의원에게 제공한 자료와 통계에서도 차이가 있어, 출입국 당국이 아동 보호를 위한 최소한의 의무조차 이행하지 않았음을 스스로 드러냈습니다. 이는 행정의 기본조차 저버린 태도이며, 국민을 대표하는 헌법기관에 보고할 최소한의 책임감조차 찾아볼 수 없습니다.



공개된 자료에 따르면, 2020년에는 18세 아동이 601일간, 2024년에는 631일간 장기 구금된 바 있습니다. 더욱이 문재인 정부 당시(2020~2022년)에는 10~33명이던 아동 구금 인원이 윤석열 정권 집권기(2023~2024년)에는 56~77명까지 폭증하였음도 드러났습니다. 이는 명백한 반인권적‧반인륜적 폭력이며, 아동에 대한 최소한의 보호 원칙마저 무시한 처사입니다. 법무부는 전담 공무원을 지정해 면담과 고충 처리를 하고 있다고 주장하지만, 법적 의무인 '특별 조치 보고'조차 한 건도 없었습니다. 이런 사실은 한국의 외국인 보호 체계가 아동을 보호하지 못하는 구조적 결함을 가지고 있음을 여실히 보여줍니다.



아동은 보호받아야 할 존재이지, 범죄자처럼 갇혀야 할 대상이 아닙니다. 우리 사회가 외면한 사이, 이주 아동들은 창살 너머에서 소외와 고통 속에 하루하루를 보내고 있습니다. 이는 단순한 행정 실패가 아니라, 국가가 아이들의 미래를 가로막는 중대한 범죄 행위입니다. 이 땅에서 자라나는 모든 아동이 출신과 국적에 관계없이 사랑과 존중 속에 살아갈 권리를 보장받을 수 있도록, 정부와 국회는 지금 당장 행동해야 합니다.

이에 우리는 다음과 같이 강력히 요구합니다.



■ 우리의 요구



하나. 법무부는 화성외국인보호소, 청주외국인보호소, 여수출입국관리소 등에 구금 중인 이주 아동들을 즉각 석방하라!



하나. 보호시설에 수용 중인 이주 아동들을 위한 교육과 심리 상담 등 실질적 보호 대책을 마련하라!



하나. 국회는 이주 아동에 대한 부당한 구금이 다시는 반복되지 않도록, 관련 법령을 전면 개정하라!



2025. 8. 12



광주전남결집, 광주기독교교회협의회(NCC), 광주전남산업안전지킴이, 광주전남이주노동인권네트워크, 공익변호사와 함께하는 동행, 사단법인 여수시민협, 여수솔샘교회(이주민부), 전남동부기독교교회협의회(NCC), 전남이주노동인권네트워크, 전남청소년노동인권센터

