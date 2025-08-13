용인 3대 독립운동가 후손 김홍태씨가 전하는 오희옥 지사

큰사진보기 ▲오희옥 지사 관련 사진이 전시돼 있는 서울 서대문형무소역사관 옥사에서 김홍태씨가 모친의 삶에 대해 설명하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"이곳은 오희옥 지사께서 용인시 처인구 원삼면에서 8년, 그리고 나머지 30년을 서대문에서 교직생활을 하시며 학생들에게 독립정신과 나라사랑의 꽃을 피운 곳이었습니다."

"일본군의 정보 수집과 일본군 내 조선 청년들을 탈출시켜 광복군에 편입시키는 초모 활동을 본격적으로 하셨습니다."

"임시정부에서는 그 어려운 피난길에서도 세 가지를 지켰습니다. 3·1혁명 기념식과 4월 11일 임시정부 수립일, 그리고 8월 29일 국치일입니다."

"오 지사께서는 코로나 기간에는 대한민국 국민들에게 '힘내라'는 메시지를 몇 차례 발송하기도 했어요. 항상 역사 앞에서 당당할 수 있도록 처신하라고 말씀하셨고, 독립운동 선양 활동에 더욱 노력하라고 하셨습니다."

"많은 분들이 3대 독립운동가 후손으로서 매우 기쁘고 부러울 것이 없지 않느냐고 하셨는데, 그럴 때마다 선조들에게 한없는 존경심과 감사함을 느끼면서도 그분들의 삶을 되돌아보면 많은 슬픔과 어려움이 있었다는 안타까움도 함께 느낍니다."

오희옥 지사는 투병 중 손 글씨로 "역사를 잊은 민족에게 미래는 없는 없다"라는 글을 전했다.

"피로 쓴 역사를 혀로 지우지 말라는 것이 광복회와 광복회원들의 뜻입니다."

"그곳에 유품들을 전시해서 용인시민과 학생들이 교육받고, 체험할 수 있는 문화유산 공간으로 만들기 위해 노력하고 있습니다."

지난 2018년 오희옥 지사의 고향 정착 프로젝트 기공식에 참석한 오희용 지사.

"때론 외롭고 힘들고 두려운 생각이 들었다. 나의 행동이 조국 광복을 위해 과연 얼마나 도움이 될까 하는 의구심도 종종 들었다. 그때마다 가족과 독립운동가들의 처절한 몸부림과 애국으로 똘똘 뭉쳐진 강한 집단의 힘을 느끼고 보았다. 조국 광복의 열망은 어릴 적 나의 꿈이었고, 열악한 환경과 험난한 시간을 극복하게 해준 원동력이자 삶의 가치였다.



편안한 길과 안락한 삶을 택하고 싶은 생각도 들었으나 노예 같은 삶은 살기 싫었고, 역사 앞에 당당하고 싶었으며, 내 후손들에게 안전하고 자유롭고 평화로운 환경 속에서 살기를 바랐다. 시대의 분위기에 편승해서 역사의 흐름을 놓쳐선 안 된다고 생각했고, 역사는 그때그때 이익만을 좇는 무리들을 언젠가는 필히 처벌할 것이라는 강한 믿음이 있었다."

서울 서대문형무소역사관 옥사 안. 차가운 콘크리트 벽면에 걸린 오희옥 지사 사진이 방문객들을 맞고 있었다.8월 6일 역사관에서 만난 김홍태씨(오희옥 지사 아들)는 어머니가 8년간 교직생활을 했던 서대문에서 30년간 청소년들에게 독립정신과 나라사랑을 가르쳤던 이야기를 꺼냈다.1926년 중국 길림성 신흥무관학교 근처에서 태어난 오희옥 지사는 태어나면서부터 독립군의 길을 걸을 수밖에 없는 운명이었다. 오 지사가 본격적으로 독립운동 활동을 한 시기는 1939년 광복군의 전신인 한국광복진선청년공작대에 입대하면서 시작됐다.김홍태씨가 설명하는 어머니 오 지사의 활동은 구체적이고 체계적이었다. 1941년 광복군 5지대로 편입돼 활동하다가 1944년 한국독립당 당원으로도 활동했다.1939년부터 1945년 광복 때까지 5년여 시간을 중국 충칭에서 보낸 오희옥 지사. 그곳에서 중학교를 다니며 활동했고, 김구 선생과 임시정부 요원들로부터 칭찬을 받았다고 전한다. 김홍태씨는 서대문형무소역사관에 전시된 1938년 3·1혁명 기념식 사진 속 인물을 한 명씩 짚어가며 설명했다.사진 속 맨 왼쪽에는 안중근 선생의 5촌 조카인 안충생 지사가, 오른쪽에서 두 번째에는 김구 선생의 둘째 아들 김신 지사가 보였다. 광복 후 각각 육사 교장과 공군 참모총장, 주중 대사를 역임한 인물들이다.광복 후 고향 원삼면에 돌아온 오희옥 지사는 초등학교 교사로 시작해 1991년까지 만 38년간 교직생활을 하며 학생들에게 독립정신과 나라사랑을 가르쳤다. 2018년 급성뇌경색으로 쓰러져 중앙보훈병원에 입원해 있으면서 찾아오는 이들에게 독립정신을 강조했다.2019년 3·1만세운동 100주년을 맞아 오희옥 지사는 어려운 상황에서도 '역사를 잊은 민족에게 미래는 없다'는 글을 써 큰 울림을 주기도 했다. 김홍태씨는 "굉장히 어려운 상황에서도 이것은 내가 꼭 써야겠다는 의지가 있으셨던 것 같다"고 회상했다.김홍태씨의 말에는 독립운동가 후손으로서의 자부심과 함께 그 무게에 대한 성찰이 담겨 있었다. 만주에서 나라 없는 노예라는 놀림을 받으며 자랐고, 가족과 함께 있었던 시간이 불과 두 달도 채 안 됐던 아픈 기억 때문이기도 할 터. "개인적인 사사로운 행복을 추구하는 것은 결코 없었다고 들었습니다."김홍태씨는 지난 정부 시절 뉴라이트 세력들의 역사 왜곡에 대해 강하게 비판했다. 김씨는 "뉴라이트 세력들이 대한민국의 정체성과 역사를 왜곡하고 폄훼한 것을 국민 모두 알 것"이라고 말했다.그는 국군의 뿌리를 독립군·광복군이 아닌 조선경비대라고 주장하고, 이승만 대통령을 건국 대통령이라고 부르며, 일제강점기를 근대화로 포장하고, 독립운동가들을 테러리스트라고 매도하는 등의 행위들을 열거했다.그러면서 그는 "광복 80주년을 맞아 보수적 가치와 합리적 진보가 어울려 더 큰 대한민국을 후세에 남겨주었으면 좋겠다는 것이 평소 지사가 가지고 있던 생각이었다"고 전했다.오희옥 지사의 유품 400여 점은 여성사전시관과 용인시박물관, 용인문화원에 보관돼 있다. 이르면 2027년 말 처인구 원삼면 고향 땅에 오희옥 지사 기념관이 완공될 예정이다.인터뷰를 마무리하며 오희옥 지사의 삶을 돌아보며 남기고 싶은 말씀이 있느냐는 질문에 김홍태 씨는 오희옥 지사의 어록으로 대신했다.2024년 11월 17일 영면에 든 마지막 여성 광복군 오희옥 지사. 그가 남긴 "역사 앞에 당당하라"는 유언은 광복 80주년을 맞은 우리에게 여전히 큰 울림을 준다.