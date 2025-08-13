'섬과 영화의 특별한 만남' 제1회 흑산 섬 영화제 열린다

큰사진보기 ▲2025 흑산 섬 영화제 포스터. ⓒ 신안군 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2025 흑산 섬 영화제 초청작 '파시' 포스터. ⓒ 신안군 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론으로 촬영한 전남 신안군 흑산도 사리. ⓒ 신안군 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 흑산 섬 영화제 초청작 '파시' 포스터. ⓒ 신안군 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 흑산 섬 영화제 초청작 '파시' 포스터. ⓒ 신안군 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 흑산 섬 영화제 초청작 '파시' 포스터. ⓒ 신안군 관련사진보기

전남 신안군은 오는 15일부터 이틀 동안 흑산도 사리에서 '2025 흑산 섬 영화제'를 개최한다고 13일 밝혔다.올해 첫선을 보이는 '2025 흑산 섬 영화제'는 문화체육관광부 K-관광섬 흑산도 '자산어보캠프' 사업의 하나로, 흑산도의 자연, 사람, 문화 등을 영상으로 재조명하고 섬의 매력을 널리 알리고자 마련됐다.영화제는 ▲흑산 섬 영상 공모전 시상식 ▲영화인과 관객의 대화 ▲축하 공연 등 다채로운 프로그램으로 운영된다.신안군이 앞서 진행한 흑산 섬 영상 공모전에는 흑산도를 배경으로 제작한 다큐멘터리, 브이로그 등 다양한 단편 영상이 출품됐다. 심사를 거쳐 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 1편, 장려상 2편 등 총 5편을 수상작으로 선정했다.시상식은 개막일 현장에서 진행되며 수상작은 영화제 기간 중 관객들에게 상영된다.영화제 초청작 '파시'도 관객들과 만난다.'파시'는 과거 흑산도에서 펼쳐졌던 유랑 해상시장 파시의 기억을 복원하는 아카이빙 다큐멘터리다. 최근 '바다의 국경 섬을 걷다'를 출간하고 섬 지킴이로 유명한 강제윤 섬연구소장과 KBS 설특집 다큐멘터리 '엄마의 밥꽃'을 만든 최현정 감독이 공동 연출을 맡았다.다양한 부대행사도 진행된다.흑산도의 아름다운 섬길과 산길을 탐방하는 '흑산 섬 트레킹-메이크섬 노이즈'와 흑산도 주민과 관광객이 함께하는 '사리 산다이' 프로그램이 준비됐다.또 신안군 홍어썰기학교를 졸업하고 흑산도가 고향인 정태연, 조아홍 대표가 '흑산도 홍어 해체쇼'를 직접 선보인다.김대인 신안군수 권한대행은 "올해 처음으로 개최되는 흑산 섬 영화제가 섬 주민과 참가자 모두에게 의미 있는 자리가 되기를 바란다"며 "K-관광섬 흑산도 사업으로 흑산도의 매력을 알리고 문화예술 교류의 장으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.