가자지구가 기자들의 무덤이 된 이유

큰사진보기 ▲2025년 6월 7일, 가자지구 가자시티 알 사브라 지역에 대한 이스라엘의 공습 이후 파괴된 가옥 잔해 속에서 팔레스타인인들이 시신과 생존자를 수색하고 있다. 가자지구 팔레스타인 민방위군에 따르면, 공습으로 최소 15명이 사망하고 여러 명이 부상을 입었다. 팔레스타인 보건부에 따르면, 이스라엘이 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장단체 하마스가 주도한 국경 간 공격에 대응하여 가자지구에서 군사 작전을 개시한 이후 가자지구에서 54,600명이 넘는 팔레스타인인이 사망했다. ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

지난 10일(이하 현지시간) 가자지구 북부의 가자 시티에서 알자지라 보도 기자들과 카메라 기자 등 5명이 이스라엘의 드론 공격으로 사망했다. 이외에도 프리랜서 기자 등 2명이 사망했다. 이들은 알시파 병원 정문 밖에 친 텐트에 머물고 있었다.사망자 중에는 2023년 12월부터 알자지라 기자로 일한 28세의 아나스 알 샤리프가 포함되어 있었다. 그는 전쟁과 인도주의 재난 상황을 생생하게 보도해 짧은 기자 경력에도 세계적인 명성을 얻었다. 알자지라의 편집장인 모하메드 모아와드는 BBC와의 인터뷰에서 그의 보도를 전 세계 언론이 받아 보도했다면서 "그는 가자지구에 유일하게 남은 목소리"였다고 말했다. 알 샤리프의 죽음과 관련해 유엔, 국제인권단체들, 기자단체들은 물론 아랍국가들과 유럽연합까지 강하게 이스라엘을 비난했다.가자지구에서의 기자 사망은 자주 있는 일이 된 지 오래다. 국제 비영리단체인 기자보호위원회(CPJ/Committee for the Protection of Journalists)에 의하면 2023년 10월 7일 가자지구 전쟁 시작 이후 2025년 8월 11일까지 가자지구에서 사망한 기자는 270명이 넘는다. 서울시 60% 정도 면적의 땅에서 약 22개월의 전쟁 동안 기자 270명이 사망한 건 매우 이례적이고 참담한 일이다. 이는 기자들이 전혀 보호를 받지 못하고 있고 언론의 자유가 보장되지 않고 있음을 의미한다. 동시에 이스라엘군이 '기자단(press)' 조끼를 입고 있는 기자들을 표적으로 삼은 경우도 많았음을 의미한다. 알 샤리프의 죽음은 이를 말해주는 또 하나의 사건이다.알 샤리프와 동료들이 머물고 있었던 텐트는 '기자단' 표시가 선명하게 되어 있었고 이스라엘군은 드론을 이용해 이곳을 표적 공격했다. 이스라엘은 이를 굳이 숨기지 않았다. BBC는 이스라엘이 알 샤리프가 "하마스 테러 세포조직의 수장"이었다고 주장했지만 그에 대한 증거는 제시하지 않았다고 보도했다. 또한 함께 사망한 다른 기자들과 동료들에 대해서는 아무런 언급을 하지 않았다고 지적했다. 이에 대해 알자지라는 알 샤리프는 어떤 정치조직과도 관련이 없다고 했다. 또한 조디 골드버그 CPJ 의장은 CNN에 이스라엘이 계속 신뢰할만한 아무런 증거도 제시하지 않으면서 기자들에게 테러 혐의를 뒤집어씌우고 있다고 비난했다.가자지구에서 이례적으로 많은 기자가 사망한 가장 큰 이유는 이스라엘이 전쟁 시작 이후 줄곧 외국 기자들의 현장 취재를 막고 있기 때문이다. 언론에 보도되는 모든 영상과 기사는 국제 언론사에 소속되거나 프리랜서로 일하는 가자지구 거주 기자들에 의해 취재된 것들이다. 이런 상황에서 이스라엘은 가자지구 기자들을 전혀 존중하지도 보호하지도 않고 무차별 공격의 대상으로 삼아 왔다. 또한 알 샤리프의 사례가 보여주는 것처럼 표적으로 삼기도 했다. 이는 이스라엘이 이미 신고가 되어 있고 표시까지 되어 있는 구호단체 차량과 직원들, 병원, 피란시설 등까지 폭격했던 점을 생각하면 놀라운 일은 아니다.전문가들은 이스라엘이 외국 기자들의 가자지구 출입을 막는 이유를 가자지구에 대한 무차별 폭격과 집단학살을 쉽게 하고 계속하기 위해서라고 보고 있다. 외국 기자들이 상주해 취재를 한다면 이스라엘의 군사 작전은 시시때때로 검증에 처할 것이고 그에 대한 비난 또한 높아질 것이기 때문이다. 또 다른 이유는 무차별 폭격과 학살에 대해 되도록 증거를 남기지 않기 위해서다. 이는 대규모 학살이 있을 때마다 이스라엘이 사실을 부정하거나 실수였다며 일방적 주장하는 것을 통해 알 수 있다. 언론사들은 이스라엘의 이런 주장을 보도하는 말미에 "(이스라엘의 주장을) 자체적으로 확인할 수는 없었다"는 언급을 덧붙이곤 하는데 이는 결국 이스라엘의 주장에 힘을 실어주는 역할을 해왔다. 이스라엘은 가자지구 기자들에 의해 보도된 영상과 기사들에 대해서는 왜곡되거나 하마스의 일방적 주장이라고 했다. 이렇게 우길 수 있는 건 취재하는 기자들이 모두 가자지구 출신이기 때문이다.외국 기자들의 취재를 허용하지 않는 것에 대해 이스라엘은 지금까지 공식적으로 명확한 답을 내놓고 있지 않다. 지난 6월 3일 영국 스카이뉴스의 앵커는 데이비드 멘서 이스라엘 정부 대변인과 설전을 벌였다. 앵커는 먼저 최근 구호식량 배급소에서 여성과 어린이 등 27명이 사망한 이유를 물었다. 그러자 대변인은 그것은 하마스와 하마스가 통제하는 언론의 주장일 뿐이라면서 국제 언론사들이 확인해야 할 일이라고 답했다. 그러자 앵커는 우리는 확인하고 싶지만 현장 취재가 허용되지 않고 있지 않냐며 이스라엘이 외국 기자의 취재를 허용하지 않는 이유를 물었다.그러나 대변인은 "기자들을 보호하기 위해서"라고 답했다. 그러면서 외국 기자들이 가자지구에 들어간다면 얼마 지나지 않아 하마스에 의해 살해될 것이고 그러면 결국 아무런 취재도 할 수 없다고 주장했다. 또한 가자지구 내의 기자들은 "하마스 기자들"이라고 주장했다. 이에 대해 앵커는 세계에 가자지구에서 벌어지고 있는 상황이 알려지는 걸 원치 않는 것이냐고 묻자 대변인은 많은 뉴스가 이미 보도되고 있다고 맞받았다. 대변인의 대답은 모순적이고 설득력이 없었다. 이런 대답은 결국 이스라엘이 가자지구 기자들을 가짜 기자로 취급하고 그들을 표적 살해해도 되는 하마스 협력자들로 보고 있음을 말해준다.외국 기자들의 가자지구 내 취재가 몇 차례 있긴 했다. 하지만 모두 몇 시간에 불과했고 그것도 이스라엘군과 동행하는 취재였다. BBC는 2023년 11월 자사 기자가 이스라엘군과 동행해 취재를 했고 편집권은 BBC에게 있었지만 이스라엘군이 함께 기사를 검토했다고 밝혔다. 이에 대해 이스라엘군은 "이스라엘군은 테러 단체인 하마스를 상대로 전쟁을 하고 있고 기자들을 보호하기 위해 동행한 것"이라고 답했다.2024년 2월 이스라엘군은 유엔 팔레스타인난민구호기구 지하에 있는 하마스 터널을 발견했다고 주장하며 국제 언론사 기자들에게 이를 공개했다. 7월에는 가자지구 남부의 라파에 국제언론 기자들을 초청해 하마스 소탕 작전의 성공을 선전하고 하마스 터널을 공개했다. 그러나 이는 모두 이스라엘군의 동행하에서 이뤄졌고 사실관계 확인을 위한 독립적인 취재는 허용되지 않았다.이스라엘의 외국 기자 취재 불허에 대해 언론사들과 기자들은 수차례 이스라엘에 취재 허용을 요구했다. 가장 최근의 요구는 지난 7월 24일에 있었다. AFP, AP, 로이터, BBC 등은 가자지구 기자들이 굶주림과 위험에 직면해 있다면서 이스라엘에 외국 기자들의 출입을 허용하라고 요구했다. 언론사들은 가자지구 내 기자들이 많은 위험에 처해 있는데 그중 하나는 굶주림이라면서 "기자들이 자신과 가족들을 먹여살릴 수 없는 매우 우려되는 상황에 처해있다"고 언급했다. 언론사들은 가자지구 내에서 언론 보도가 사라질 위험에 처했다고 강조했다.최근에는 이스라엘의 기자 표적 살인에 대한 국제사회의 행동을 촉구하는 성명도 발표됐다. CPJ와 다른 15개 언론 및 인권 단체들은 알 샤리프와 동료들의 사망이 있기 전인 지난 7일 공동 성명을 통해 이스라엘에 의한 가자지구 기자들의 표적 살해를 멈추게 해달라고 국제사회에 호소했다. 이들은 국제사회가 행동하지 않는다면 "기자들의 죽음은 도덕적 재앙일 뿐만 아니라 가자지구 진실의 죽음이 될 것"이라고 강조했다.이스라엘이 가자지구에서 벌어지고 있는 일을 숨기기 위해 외국 기자들의 취재를 허용하지 않는 건 바로 가자지구 기자들이 목숨을 걸고 취재를 계속하는 이유가 되기도 했다. 알 샤리프 또한 그런 기자 중 한 명이었다. 사망 후 동료가 공개한 미리 작성된 유서에서 알 샤리프는 "가자를 잊지 말아달라"고 부탁했다.