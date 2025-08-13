큰사진보기 ▲'240hr 세상살이 편의점'매개공간 쌈 전시장 전경 ⓒ 조예솔 관련사진보기

큰사진보기 ▲'240hr 세상살이 편의점'매개공간 쌈 전시장 내부 ⓒ 조예솔 관련사진보기

진짜 세상 속 가짜 편의점, 그 경계에서 피어난 미학. 조예솔 작가의 '240hr 세상살이 편의점'은 단순한 전시를 넘어 현실과 허구의 경계를 무너뜨리는 미학적 실험이다. 작가는 10일간의 전시 기간을 의미하는 '240시간'과 사회 문제를 담은 작품들을 묶는 '세상살이'라는 키워드를 결합해, 관람객을 익숙하지만 낯선 공간으로 초대했다.부산민예총에서 기획한 이번 전시는 한국 러시아 청년작가들의 국제교류 릴레이전 두 번째 프로젝트로 8월 11~20일 문화매개공간 쌈(부산 2호선 수영역 )에서 열리는 조예솔 작가의 '240hr 세상살이 편의점'이다. 필자가 방문하고 있을 때에도 지하철을 이용하는 시민들이 편의점이 새롭게 오픈했냐며 전시장을 방문하였다.'240hr 세상살이 편의점' 매개공간 쌈 전시장 전경 전시의 핵심은 '진짜처럼 보이는 가짜'에 있다. 지하철 상가라는 일상적인 공간에 '편의점'을 설치함으로써, 작가는 관람객이 작품을 '상품'처럼 마주하게 했다. 진열대에 놓인 인스턴트 식료품들은 자세히 들여다보면 먹을 수 없는 가내수공업 작품들이다. 작가는 이처럼 익숙한 형식을 통해 사회 문제를 은유적으로 드러내며, 관람객으로 하여금 일상 속 소비 행태와 그 이면에 숨겨진 의미를 되돌아보게 만든다.이번 전시는 2021년부터 이어져 온 작가의 '세상살이' 세계관을 확장한 연속선상에 있다. 작가는 인터뷰에서 "인스턴트 사랑"과 같은 작품들이 작가 개인의 삶보다는 '현시대의 한 부분'을 투영한 것이라고 밝혔다. 이는 관람객이 작품을 감상하며 자신의 삶과 연결 짓는 경험을 유도한다. 작가는 전시를 완성하는 주체로 관람객을 꼽으며, '페이크월드' 속 '진짜 사람(관람객)'을 통해 전시의 의미가 완성된다는 미학적 관점을 제시했다.전시장 곳곳에 설치된 편의점 테이블과 시트지 같은 요소들은 '진짜 편의점처럼 보이게 하려는' 작가의 세심한 의도가 담겨 있다. 실제로 전시를 편의점으로 오해한 한 할아버지의 에피소드는 작가의 의도가 성공적으로 관철되었음을 보여준다. '240hr 세상살이 편의점'은 단순히 시각적 즐거움을 제공하는 것을 넘어, 관람객에게 익숙함과 낯섦 사이의 미묘한 긴장감을 선사하며, 진짜와 가짜의 경계에 대해 질문을 던지는 깊이 있는 경험을 제공한다.관람객은 익숙한 공간에서 낯선 예술을 접하며, 현실과 허구, 상품과 예술의 경계에 대해 자연스럽게 사유하게 된다. 조예솔 작가는 이번 전시를 통해 관람객이 단순한 감상을 넘어, 사회적 구조와 문화적 소비 방식에 대한 질문을 마주하길 바랐다. 전시는 특별한 공간이 아닌 일상 속에서 예술을 만나는 실험적인 플랫폼이 되었으며, 작가가 의도한 '가짜 세상에서 진짜 감정을 느끼는' 경험을 선사했다. 이번 전시는 작가가 바랐던 대로, 관람객들은 이 '가짜 세상'에서 '진짜 감정'을 느끼며 전시장 문을 나섰을 것이다.