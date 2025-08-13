장동혁 "김건희 구속은 정치보복"... 시민 반응은 '냉담'

큰사진보기 ▲8일 오후 대구 엑스코에서 열린 국민의힘 전당대회 합동연설회에서 장동혁 당대표 후보가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

파면된 전직 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨의 구속에 대해 장동혁 국민의힘(충남 보령시서천군) 의원이 "정치 보복"이라며 강하게 반발하고 나섰지만, 시민들의 반응은 대체로 냉담했다.장 의원은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "구치소에 있는 전직 대통령을 패대기치며 인권을 유린하는 것도 모자라 김건희 여사까지 구속했다"며 "있을 수 없는 일이며, 있어서도 안 될 일"이라고 주장했다.그는 "조국에 대해서는 2심 판결에서 실형을 선고하면서도 '배우자가 수감 중'이라는 이유로 법정구속을 하지 않았다"며 "이것이 정치 보복을 하지 않겠다던 이재명의 검은 두 얼굴"이라면서 날을 세웠다.이어 "망나니 칼춤을 추고 있는 특검을 이용해 전직 대통령 부부를 동시에 구속했다"며 "아직도 국민의 분노가 가시지 않은 조국 부부는 보란 듯이 사면했다"고 주장했다. 장 의원은 "(이재명 정부가) 쉽게 얻은 권력을 주체하지 못하고 '광란의 권력 파티'를 하고 있다"며 "역사는 늘 우리가 알지 못하는 사이에 되풀이된다는 것을 명심하기 바란다"고 덧붙였다.앞서 지난 12일 늦은 밤, 정재욱 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사는 '증거를 인멸할 염려'를 이유로 김건희 특검(민중기 특별검사)이 청구한 김씨의 구속영장을 발부했다.그러나 시민들은 그의 발언을 조국 전 장관의 사면을 빗대 김건희 씨의 구속에 항의한 것으로 해석하며, 싸늘한 반응을 보이고 있다.한 시민은 장 의원이 남긴 글에 댓글로 "(김건희씨는) 사리사욕으로 국정을 농단한 것"이라며 "정치 보복을 외치는 장동혁은 (국민의힘 당) 대표가 될 자격이 없다"고 비판했다. 또 다른 시민은 "윤석열의 불법 계엄으로 다 예견된 일"이라며 "자업자득, 인과응보"라고 일침을 가했다.다만 일부 지지자들은 "안타깝다"라는 반응을 보이며 장 의원을 옹호했다.