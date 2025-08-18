기후위기 대응, 탄소만 보면 길을 잃는다

큰사진보기 ▲‘카본 터널 비전’을 시각적으로 표현, 사람의 시야가 거대한 터널형 고글로 좁아져 CO₂만 선명하게 보이고, 탄소 외 모든 위협 요소들이 시야 밖으로 밀려난다’라는 메시지를 담음 ⓒ 송미영 관련사진보기

인류는 지금 기후위기라는 전례 없는 도전에 직면해 있습니다. 세계 정부와 기업들은 '2050 Net Zero'라는 공동 목표를 향해 기후위기의 원인인 온실가스 감축에 총력을 기울이고 있습니다. 우리는 과연 기후위기를 제대로 바라보고 있을까요? 전문가들은 "카본 터널 비전(Carbon Tunnel Vision, 마치 터널 속에서 한 가지 빛만 바라보는 것처럼, 탄소 지표에만 매달리는 편향)"이 심화하면서 물 부족·생물다양성 붕괴·유해화학물질·지역 불평등 등의 연관된 위기가 가려지고 있다고 경고합니다. 즉 현재 우리가 집중하고 있는 탄소 감축과 넷제로 달성은 분명 시급하고 핵심적 과제이지만, 동시에 이 지표는 일반인들의 참여와 지속가능성 목표들과의 협력을 간과하는 편협한 시각을 제공하고 있기도 하다는 의미입니다.이러한 개념은 컨설팅기업 코그니전트(Cognizant)의 얀 코니츠코(Jan Konietzko)가 2021년경부터 본인 웹사이트에 기고한 글을 통해 '카본터널비전'으로 사용하면서 대중화되었습니다. 얀 코니츠코는 2022년 포보스(Forbes) 기고문을 포함한 다양한 인터뷰와 글을 통해 기업들이 탄소배출량 데이터에만 몰입하면서, 생물다양성 손실, 수자원 부족, 인권 문제 등 다른 심각한 지속가능성 위협을 놓치고 있다고 경고했습니다. 그는 기업들이 탄소 지표에만 매달리는 편향적 시각에서 벗어나, 물 부족, 생물다양성 붕괴, 유해 화학물질 위험성 제어, 지역 불균형 등과 연계된 다양한 환경 및 사회적 요인을 통합적으로 고려해야 한다고 주장했습니다.이 개념은 탄소 감축이 시급하고 핵심적인 과제이지만 이것이 기후위기 해결의 충분조건이 될 수 없음을 강조합니다. 탄소 감축에만 집중하면 다른 변수들을 희미해지며, 정책과 투자는 단선화됩니다. 지금 필요한 것은 다차원·시스템·형평·회복력을 한꺼번에 보는 관점입니다. 탄소 감축은 필수조건이지만 우리가 일상에서 겪고 있듯 홍수·열섬·가뭄으로 대표되는 물·기후 리스크, PFAS 등 '영원한 화학물질'이 남기는 대가, 취약계층이 떠안는 전환 비용 등을 외면하면 지속가능성은 무너지게 됩니다.기후위기에 관한 이야기를 할 때 우리는 으레 "탄소를 얼마나 줄였느냐"에 집중합니다. 넷제로, 탄소중립, 스코프 1·2·3… 익숙한 단어들입니다. 하지만 온실가스는 줄었는데 물 부족은 심해지고, 숲은 사라지고, 지역 불평등이 커진다면, 과연 우리는 기후대응과 적응을 위해 제대로 가고 있는 걸까요? 지금부터라도 탄소 숫자만으로는 설명되지 않는 현실의 다양한 관점에도 관심을 가져야 합니다.첫째, 물 문제입니다. 반도체·배터리 공장은 놀라운 효율로 탄소를 절감해도 엄청난 양의 물을 쏟아붓듯이 씁니다. 수자원이 부족한 지역이라면 탄소 성적표가 아무리 좋아도 지속가능하다고 말하기 어렵습니다. 물 스트레스 지역에서의 공장 증설은 기후 적응력을 깎아 먹습니다.둘째, 생물다양성입니다. 바이오연료용 옥수수를 심기 위해 숲을 베어내면 숲이 흡수하던 탄소가 사라집니다. 탄소 장부에는 '재생 가능 연료'로 기록돼도, 잃은 숲의 가치는 계산되지 않습니다.셋째, 화학물질입니다. 일부 저탄소 공정이 PFAS 같은 영원한 화학물질을 더 많이 배출하는 경우가 있습니다. 탄소는 줄었지만 인체·생태계 독성은 오히려 늘어나는 셈이 됩니다. 이는 건강과 연계되어 시민들의 일상생활을 위협합니다.넷째, 사회적 형평성 문제입니다. 기후 전환과정에서 발생하는 비용이 취약계층과 미래 세대에 전가되고 사회적 불평등이 더 심화할 수 있습니다. 온실가스를 줄이고 기후위기에 적응하는 과정에서 중심은 여전히 사람이어야 합니다. 에너지·수자원·폐기물 전환은 일자리 구조를 뒤엎습니다. 정부·기업·노조·시민단체가 전환위원회를 만들어 재교육·지원·보상을 설계해야 합니다.이러한 포괄적인 개념을 전문가들은 다차원(4D) 구조라고 부르며 탄소(C)와 함께, 물(W), 자연(N), 형평(J)을 동시에 본다는 뜻에서 'CWNJ'라고 부르기도 합니다. 여기서 탄소(Carbon)는 절대 배출과 누적 배출을 꾸준히 줄이는 기본 과제이고, 물(Water)은 물발자국, 수질, 지역 물 스트레스 지수까지 함께 점검해야 할 주제입니다. 자연(Nature)에서의 토지이용 변화, 생물다양성 손실·복원 지표 관리도 중요하며, 형평(Justice)이라는 관점에서의 전환 비용과 편익이 취약계층·미래 세대에게 불리하지 않은지 확인하는 것도 중요합니다. 다시 말하자면, "탄소 성적표가 A학점이면 끝"이 아니라 "C는 A학점, W는 B+학점, N은 C학점, J는 B학점"처럼 관련된 각 분야의 종합 성적을 보자는 개념입니다.예를 들어 건물의 에너지 효율 개선은 LED 조명으로 전기 사용(탄소)을 줄이는 것만으로도 의미가 큽니다. 여기에 빗물 재이용을 결합하면 냉·난방 가동률을 낮추고 물까지 아낄 수 있어 2중 효과를 냅니다. 또한 수입 비건 음식은 탄소는 줄여도 먼 거리 운송으로 물·토양 영향을 더 키울 수 있습니다. 반면 로컬 농산물은 탄소가 다소 높아도 지역 경제와 생태계에 긍정적일 수 있습니다.이처럼 "절대 선"은 없고, 항상 주고받는 긍정과 부정적 요소들이 공존합니다. 이를 위해 기후대응 과정에서 탄소 외에도 물·자연·자원·건강·형평을 동등한 핵심성과지표로 두고, 공급망→ 사용→폐기의 전 생애주기에 거쳐 긍정과 부정 요소들을 균형 있게 고려하는 시스템적 관점을 가져야 합니다. 그래야 기후위기 대응 과정에서 정의로운 전환, 이해관계자 참여, 편익 공유를 충분히 고려할 수 있고, 우리 사회의 회복력도 높아져 미래에 다가오는 충격을 흡수·복원·변형할 능력이 증대되고, 기후위기에 필요한 감축과 적응을 모두 갖출 수 있을 것입니다.물론 이 과정에서 데이터 없이는 투명성도, 투자도 가능하지 않습니다. 우리의 표준 모델은 기초적인 자료들을 충실하게 모으면서 진행되어야 하고, 의사결정 속도는 높이면서 숨은 비용은 낮추는 노력을 지속해야 합니다. 성과는 숫자와 이야기의 결합입니다. 추세·오차·부정적 결과까지 숨기지 말고, 시민이 체감하는 열 쾌적·물 접근성·건강 편익을 함께 공유해야 신뢰가 쌓입니다.그렇다면 어디에서부터 어떻게 시작해야 할까요? 변화는 거대한 정책에서만 시작되지 않습니다. 우리의 일상과 소소한 시도에서도 충분히 시작할 수 있습니다. 우선 관련 영역에서 핵심적인 숫자부터 파악하고 자료를 확보하며 투명하게 공개해야 합니다. 탄소뿐 아니라 물 사용량, 폐기물, 녹지 면적 등의 데이터를 동등하게 모아야 합니다.다음으로 우리가 실천하는 사업에 관심을 가져야 하고 이 사업들에서 탄소 외에 물, 자연, 형평성 측면의 영향을 미리미리 검토하는 '다차원 점검표'를 만들어 보는 관점이 필요합니다. 그리고 기후 영역 외에 환경·공학·경제·사회학 전공자가 모여 우리가 직면하고 있는 문제를 함께 보고 더 폭넓은 해법을 만들어 가는 학제 간 협력을 강화해야 합니다. 탄소 절감 아이디어가 물 문제를 악화시키는지, 경제적 약자를 배제하지는 않는지 서로 상호교차 검증해 나가야 하기 때문입니다.마지막으로 작게 시작하고 이를 확대해 나가야 합니다. 모든 항목을 한꺼번에 해결할 수는 없습니다. 일상적인 '1개 건물 물·에너지 추적시스템 만들기'처럼 작은 시도를 통해, 성과와 시행착오를 공유하고 점차 확대해 나가면 됩니다.탄소 감축은 기후 행동의 출발점일 뿐 종착지가 아닙니다. 탄소를 줄이고도 물·자연·형평에서 실패하면 게임이 끝나지 않습니다. 이제는 '탄소+α'가 아니라 '탄소×시스템' 관점으로 확장해야 합니다. 그래야 미래 경쟁력도 확보하고 시민의 신뢰와 참여도 확장해 갈 수 있습니다. 그 변화는 거대한 정책에서만 시작되지 않습니다. 우리의 일상생활과 소소한 시도, 연구 과제, 동아리 사업을 통한 생활 습관에서의 변화가 터널 밖의 세상을 열 수 있습니다.