고공농성 현장부터 새벽 남태령까지, 이 가수가 있었다

큰사진보기 ▲집회 현장에서 발언하는 민중가수 최도은민중가수 최도은은 대학 시절 직선제 학생회를 쟁취해 숙명여대 음악대학 학생회장으로서 학생운동에 참여한다. 교내시위 도중 전투경찰에 질질 끌려가는 장면에 큰 충격을 받았음에도 이후 노동운동에 열정적으로 참여한다. ⓒ 최도은 관련사진보기

큰사진보기 ▲<불나비> 작사, 작곡한 음성철님과 <불나비> 민중가수 최도은님<불나비>를 처음 만든 이는 다울 야학 교사 음성철 님이다. 그는 1981년 중앙대 경영대 무역학과 3학년 당시, 이 곡을 만들었고 그해 중앙대 축제에서 첫 선을 보였다. 노동가요 <불나비>를 빠른 템포로 전환해 전국화시킨 민중가수 최도은님과 2023년 경기도 이천에서 옛 이야기를 나누는 모습. ⓒ 하성환 관련사진보기

큰사진보기 ▲박순관 대표 구속영장 발부를 촉구하는 아리셀 집회에서 연대하는 민중가수 최도은 ⓒ 하헌종 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안화력발전소 고 김충현 49재 추모문화제에 연대한 민중가수 최도은 ⓒ 하헌종 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 고공농성 현장을 찾은 민중가수 최도은세종호텔 일식 요리사 고진수 세종호텔지부장이 부당해고에 맞서 고공농성을 전개하자 투쟁 현장을 찾아 민중가요로써 열창하며 연대하는 최도은 민중가수 ⓒ 최도은 관련사진보기

큰사진보기 ▲공주 우금티 전적지에서 <돌아가리라>를 열창하는 민중가수 최도은 ⓒ 최도은 관련사진보기

큰사진보기 ▲오동진 장군 추모문화제에서 열창하는 민중가수 최도은지난해 12월 1일 송암 오동진 장군 80주기 추모 문화제에서 최도은 민중가수가 열창하는 모습. ⓒ 오동진장군기념사업회 제공 관련사진보기

1980~1990년대 전두환-노태우 군부 정권 시절, 대학가는 물론 거리에서도 시위가 빈번하게 전개됐다. 특히 1987년 6월 민주항쟁을 전후한 시절, 길거리 난무한 최루가스를 뚫고 지나가는 것은 시민의 일상이었다. 그만큼 군부 독재정권은 폭압으로 일관했고 시민들 항거 또한 일상의 삶이었다.시위 현장에서 백골단(사복 체포조 무술 경찰) 또한 흔히 목격하는 풍경이었다. 지하철역을 오르내릴 땐 전투경찰이 마구잡이로 가방을 뒤졌다. 백골단만 쇠 파이프를 끌고 다녔던 게 아니라 노동 현장 구사대도 살벌하긴 마찬가지였다. 그 시대를 살았던 시민이라면 폭력이 일상인 1980~1990년대를 잊을 수가 없다.그 시절, 수많은 대학생이 노동 현장으로 뛰어들었다. 일주일 전 만난 민중가수 최도은도 마찬가지였다. 1980년대 말 인천(주안, 부평) 지역 노동 현장으로 뛰어들어 쟁의 중인 노동자들의 든든한 벗이 되어 주었다. 세창물산, 강원산업, 삼원 플라스틱, 한독금속, 남일금속, 경일화학, 명성전자 등이 그녀가 함께한 투쟁 현장이었다. 함께 먹고 자고 생활하면서 투쟁 현장에서 노동자들이 지치지 않도록 노래로 든든한 힘이 되어 주었다. 이른바 민중 문화 운동의 기치를 내걸고 쟁의 현장에 민중가요를 접목했다.민중가수 최도은과 노찾사(노래를 찾는 사람들) 등 민중가요 노래패의 민중문화 운동에 힘입어 노동자들은 자신이 역사를 만들어 가는 주체임을 깨달았다. 투쟁 현장의 노동자들은 사업주의 일방적인 직장 폐쇄에 맞서 노동권에 대한 인식을 자각했다. 최도은은 투쟁의 열기로 승화, 조직되도록 앞에서 뒤에서, 그리고 전방위적으로 도움을 주었다. 특히 1988년 수출용 작은 도자기 인형을 생산하던 세창 물산 투쟁 현장에선 처음 <불나비>를 열창하며 투쟁의 열기를 고조시켰다. 이후 한독금속에서도, 남일기업 노동 현장에서도, 대흥기계 투쟁 현장에서도 <불나비>를 열창하며 노동 동지들의 투쟁 의지를 모았다.배움에 목 마른 어린 여공들이 많았던 시절이라 야간학교에 다니지 못한 노동자들을 모아 현장에서 노동자의 인권과 노사교섭 요령, 그리고 투쟁을 승리로 이끌 전략과 전술을 함께 고민하고 가르쳤다. 이후 최도은은 인천 대우자동차, 대우중공업, 대우전자, 명성전자, 아남산업, 동흥전기, 보루네오 가구, 대흥기계, 경원세기, 울산 현대중공업, 현대 미포조선, 거제 대우조선, 창원 통일중공업, 타코마, 한국중공업, 한국산연, 강원산업 포항 공장, 구미 오리온, 코람 프라스틱, 광주 금호타이어, 대전 대한이연, 한라공조, 안양 만도기계, 서울 지하철 파업과 철도 파업 등 노동자들의 간절한 외침이 있는 곳엔 전국 어디든 함께했다.그렇게 몇 년을 노동 현장을 누비다가 어느 날 집으로 돌아왔을 때 부모님은 20대 딸을 야단치지 않았다. 걱정스러운 눈빛을 보일망정, 엄혹한 군부 독재 시절을 외면하진 않았다. 그렇게 최도은은 1990년대도 쟁의가 발생한 노동 현장을 찾아갔다. 글쓴이가 1990년대 후반~ 2000년대 초반 전교조 집회에 갔을 때 최도은이 열창한 <불나비>를 따라 부르며 투쟁 의지에 고무된 적이 있다. 단순히 흥을 돋우는 정도가 아니라 투쟁의 정당성을 더욱 내면화하고 투쟁 의지를 다지는 격정적인 순간이었다. 특히 <불나비>는 2000년대 초반 전국공무원노동조합 투쟁 현장에서도 전공노 소속 공무원들이 애창했던 민중가요였다. <불나비>는 투쟁 현장마다 최도은이 열창한 곡으로, 한때 민중 문화 운동의 꽃이었다.파리코뮌 당시 시민군을 연상시키는 <인터내셔널가>를 들으면 가슴이 웅장해지는 느낌을 받는다. 특히 최도은은 노동 해방과 평등 사회를 열망하기에 그가 부르는 <인터내셔널가>는 웅혼한 느낌이다. 인류의 장엄한 투쟁의 역사 속에서 비장함을 간직한 노랫말 가사와 함께, 풍부한 성량은 듣는 이로 하여금 가슴을 말갛게 정화하기에 충분하다. 그런 연유인지 실제로 최도은은 <인터내셔널가>를 가장 애창하는 곡이라고 했다. <인터내셔널가>를 작사한 철도 노동자 외젠 포티에처럼 그의 남편 역시 철도노조 노동 운동가 이진영이다. 이진영씨는 2010년도부터 사회과학 서적 아카이브 사이트 '노동자의 책'을 운영하는 그녀의 든든한 노동 동지이다.그녀는 예순이 다 돼 가는 나이에도 투쟁 현장을 찾아 나선다. 리튬전지 공장 화재로 원통하게 희생된 화성 아리셀 투쟁 현장에도 최도은은 든든한 힘으로 연대했다. 12.3 내란 세력의 준동을 꺾고 역사 청산을 위한 대중 집회에도 거침없이 참석했다. 응원봉 '빛의 혁명' 대열 앞 무대 위에서 민중가요를 열창했다. 특히 빼놓을 수 없는 남태령 투쟁 현장에선 함께 밤을 지새며 투쟁의 열기를 북돋았다. 새벽 4시에 그녀가 열창한 그 장면은 역사에 남을 장면이 아닐 수 없다.최근엔 고용 승계 농성 중인 울산 현대자동차 하청업체 이수 기업과 태안 화력발전소 산재사고로 희생된 고 김충현님 49재 추모대회를 찾아 연대했다.그리고 부당해고에 맞서 고공농성 중인 세종호텔과 구미 한국옵티컬하이테크 고공 농성 현장을 찾아 노래로 연대하며 든든한 힘이 되었다.민중가수 최도은은 동학농민혁명에도 조예가 깊다. 동학농민혁명 2차 거병 당시 우금치 전적지를 찾아 <돌아가리라>를 열창했다. 그뿐 아니라 만주항일무장투쟁의 3대 맹장(오동진, 김동삼, 김좌진) 중 한 분이지만 아직도 유해를 찾지 못해 국립묘지 순국선열 무후 제단에 쓸쓸히 방치된 오동진 장군을 매년 추모한다. 2020년부터 12월 1일 공주 공산성 입구에서 매년 열리는 오동진장군기념사업회 주최 추모 문화제에 빠지지 않고 참석해 뜨거운 혼을 노래한다.세상은 저절로 좋아지지 않는다. 그림자처럼 살아가지만, 혼탁한 역사를 말갛게 정화하고 우리 역사를 한 걸음 전진하는 데에 그분의 열정은 결코 빼놓을 수 없으리라. 왜 역사가 민중의 역사인지 민중가수 최도은을 통해 새삼 깨닫게 된다.