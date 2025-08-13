대통령의 '산재 엄벌 '천명에도 60대 노동자 철판에 깔려 숨져

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 12일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 산재와의 전면전을 선포한 가운데 경북의 철제 계단 제작 공장에서 일하던 60대 노동자가 사망하는 사고가 발생했다.경북 성주경찰서에 따르면 지난 12일 오후 2시 25분쯤 성주군 월항면에 있는 철제 계단 제작 공장에서 일하던 60대 노동자 A씨가 가로 2.2m, 세로 5.0m 크기의 철판이 넘어지면서 깔리는 사고가 발생했다.A씨는 신고를 받고 출동한 119 구급대에 의해 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.경찰은 철판을 옮기던 크레인의 조작 부주의로 사고가 난 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.고용노동부는 사고가 발생한 공장에 대해 작업중지 조치를 내리고 중대재해처벌등에 관한 법률 위반 여부를 조사 중이다.해당 업체는 노동자가 50명 정도로 중대재해처벌법 대상 사업장인 것으로 확인됐다.한편 이재명 대통령은 지난 12일 열린 국무회의에서 "살기 위해 갔던 일터가 죽음의 장이 돼선 안 된다"며 "지출해야 할 비용을 아껴 누군가의 목숨을 빼앗는 건 미필적 고의에 의한 살인이자 사회적 타살"이라고 말했다.그러면서 "일상적으로 산업현장을 점검해 필요한 안전조치를 안 하고 작업하면 엄정하게 제재해야 한다"고 강조했다.