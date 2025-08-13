"청양 추경예산 빼라" - "군민 협박"... 지천댐 갈등 격화

큰사진보기 ▲왼쪽은 김태흠 충남지사, 오른쪽은 김돈곤 청양군수 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

충남 청양·부여군 지천댐 건설 찬반을 놓고 김태흠 충남지사와 김돈곤 청양군수의 갈등이 격해지는 모양새다. 김 지사는 청양군수가 지천댐 건설에 찬성했다가 정부가 바뀌자 입장 표명을 미루고 있다며 비난에 나섰다. 원색적 비난은 물론이고 청양군의 추경 예산을 빼라는 지시까지 내렸다. 반면 청양군수는 약속한 적이 없다고 반발하며 불편한 심기를 드러냈다.앞서 윤석열 정권 시기인 지난 3월 환경부는 기후대응댐을 조성하겠다며 전국 9곳을 후보지로 선정했다. 지천댐은 후보지가 아닌 후보지 안에 포함됐다. 그러나 이재명 대통령 당선 직후 환경부는 기후대응댐 건설을 재검토하기로 했다. 기후대응댐 추진 일정이 전면 중단되면서 '불똥'이 충남도와 청양군의 갈등으로 번지는 모양새다.<오마이뉴스>가 입수한 녹취록에 따르면, 김태흠 지사는 지난 11일 충남도 실국원장회의에서 'AI시대의 물 사용량 증가와 충남의 물 부족 문제'를 언급하며 지천댐 건설이 필요하다는 입장을 거듭 강조했다.그는 "앞으로 자원은 전력과 물이다. 이번 정부 방향은 맞다. 데이터 센터, AI 첨단산업들이 지금 전력과 물을 먹는 하마들이다"라며 "(지천) 댐 건설로 충남 물 부족을 해결하고 청양의 미래 방향을 만들겠다는 것"이라고 주장했다.그러면서 김 군수를 향해 "(지천댐 건설 문제를) 질질 끌다가 정권 바뀌고 선거가 임박하니까 (지천댐 건설을) 않겠다는 것"이라고 꼬집었다. 또 "이것저것 눈치보는 것 아닌가, X 싸고 뭉개는 것처럼", "(차기) 군수에 출마하면 (당선이) 되겠나" 등의 원색적 비난과 더불어, 청양군 추경 예산을 삭감할 것을 주문했다.이에 김돈곤 군수도 발끈하고 나섰다. 김 군수는 13일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "댐과 청양군 예산을 결부시키는 것은 얘기가 안된다. 청양군민을 협박하는 것이다. 오는 14일 기자회견을 통해 입장을 밝힐 계획"이라며 "청양군이 특별히 추경 예산을 요구한 것도 없다"고 덧붙였다. 지천댐 건설과 관련해 김 군수는 환경부의 댐 건설 관련 기본구상이 나온 후 "주민 의견을 수렴해 결정하겠다"는 입장을 밝혀왔다. 댐 건설을 약속한 적이 없다는 것이다.김 군수는 "지천댐 건설에 대한 입장 변화는 없다. 현재 환경부에서 아직 입장 표명이 없다. 환경부에서도 신속하게 입장 표명을 할 필요가 있다. (기후대응댐 취소든, 건설이든) 환경부가 정책 방향을 정해야 한다"며 "도지사와 군수가 아무리 댐 건설을 추진하고 싶다고 하더라도 환경부가 하지 않겠다고 하면 할 수 없는 것이다. 빠른 결정이 필요한 이유"라고 했조다.