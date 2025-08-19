40년 장인의 '쓰지만 단 커피', 대체 무슨 맛일까?

향에 상당히 민감하지만 커피 향 만큼은 아무리 지나쳐도 해로움이 없다. 커피로 하루를 열면서도 쌉쌀한 매력을 아직 몰라 블랙커피는 즐기지 못한다. 기계가 생기면서 캡슐 커피 '플랫 화이트'에 정착한 것은 라떼보다 에스프레소 비율이 높아 맛이 짙고 깊기 때문이다. 씁쓸한 맛은 우유가 가리고 곡물향 풍기는 에스프레소 매력은 도드라져 '취향 저격'이다.
강릉 '안반데기'로 별을 보러 갔을 때 커피 고장에 왔으니 커피 한잔 할 겸 '커피커퍼 커피박물관'에 들렀다(관련 기사 : '별 마니아' 남편이 반한 곳... 잘 있어라, 나 또 온다
). 입장료 대신 커피를 주문하면 박물관을 둘러볼 수 있다. 그곳엔 연대별로 사용했던 배전기(로스팅 기계)와 추출기, 국가별 다양한 커피 잔뿐 아니라 세계에서 가장 오래된 커피 기록서 <올 어바웃 커피> 초판본(1922년)까지 전시되어 있다. 규모는 작지만 100년 넘은 에스프레소 기계나 분쇄기, 수동 배전기 등 다양한 유물들이 전시된 흥미로운 공간이다.
집으로 돌아온 후 <올 어바웃 커피>를 빌리러 동네 도서관에 갔더니 도서관 내에서 누군가 읽고 있는지 서가에 없었다. 대신 고전 느낌이 풍기는 <커피집>이 눈에 띄어 대출했다. 저자가 일본인이어서 일본의 드립커피 문화 이론서쯤 될 거라 예상했다.
두 커피 장인의 대담
<커피집>(2019년 6월 출간)은 일본 커피계의 전설 '모리미츠 무네오'와 '다이보 가쓰지'가 자신들의 커피 인생을 가감 없이 드러낸 대담 형식 에세이다. 두 사람은 40년 가까이 한 길을 걸으며 더 맛있는 커피를 내리기 위해 끊임없이 고민하고 시행착오를 반복했다. 그 과정에서 다져진 그들만의 커피 이론, 감각에 대한 사유, 각자의 블렌딩과 배전 방법을 풀어낸 책이 <커피집>이다.
매일 반복하는 배전과 추출에서 맛의 경지를 찾기 위해 수정 지점을 찾아가고, 어떻게 수정할 수 있을지 모색한 그들의 삶은 '동쪽의 다이보, 서쪽의 모리미츠'란 수식어까지 만들어냈다. 도쿄의 다이보 가쓰지는 강배전 커피로 '다이보 커피점(1975년)'을, 후쿠오카의 모리미츠 무네오는 약배전 커피로 '커피 비미(1977년)'를 운영하며 자기만의 커피 세계를 견고하게 구축했다.
동년배인 두 거장이 만난 건 67세(2013년)에 이르러서지만, 그들은 이미 서로를 알고 있었다. 커피에 열성인 고객들이 '커피 비미'의 커피콩을 다이보에게 선물하거나 두 집을 오가는 단골들이 서로의 소식을 전했기 때문이다. 동지지만 경쟁자이기도 했던 두 사람은 각자의 위치에서 진심으로 커피를 만들었기에 처음 만나서도 자주 동조하며 속내를 털어놓을 수 있었다.
처음 커피 집을 낸 경위, 운영 중 경제적으로 궁핍했던 시절, 체험으로 얻은 자가 배전 방법, 자신만의 추출 온도와 속도, 커피 맛은 융드립일 수밖에 없는 이유, 커피를 매개로 한 삶과 예술에 대한 이야기까지 그들은 자신들의 대화가 끝도 없이 이어질 거라 예상했다.
그러나 2016년 12월 모리미츠 무네오가 서울에서 열린 융드립 세미나를 마치고 귀국하던 중 인천공항에서 쓰러져 세상을 떠났다. 3번의 만남 후 찾아온 이별은 다이보 가쓰지가 대담집 출간을 서두르도록 부추겼다. 커피 세계를 후배들에게 전하는 게 사명이라고 말했던 모리미츠 무네오의 염원이 책으로라도 이뤄지길 바랐기 때문이다.
<커피집>을 읽다 보면 두 장인의 성향이 전혀 다르다는 걸 느낄 수 있다. 전 세계 커피 산지에서 환경·품종·가공법을 확인한 후 원두의 개성을 살려 블렌딩 한 모리미츠는 현장 체험과 과학적 이해를 바탕으로 커피를 만든 모험가 형이다. 반면 한 자리에서 묵묵히 커피를 내리며 감각과 손맛을 축적한 다이보는 경험을 중시하는 신중한 사람이다.
<커피집> 첫머리 헌사에서 "모리미츠는 세상으로 나아갔고, 나는 안에 남아 있었죠(6쪽)"라고 다이보가 밝혔듯, 두 사람은 서로 다른 방식으로 커피를 다뤘지만 결국엔 같은 곳에 도달했다. 두 장인은 남이 정한 정답을 쫓기보다 자기만의 명답을 찾아 끊임없이 도전한 인물들이다. 커피에 대한 소신이 뚜렷했기에 지난한 세월에도 굴하지 않고 직진할 수 있었던 것이다.
까다로운 자가배전 융드립 커피에 혼신을 바친 두 거장
왜 페이퍼 드립이 아니라 융드립을 고집하느냐 하면, 커피의 아로마는 오일에만 녹아내리기 때문이죠. 페이퍼드립의 경우, 커피의 생명이라 할 수 있는 향(오일)을 페이퍼가 흡수해버려서 액체 안에 맛있는 성분을 남기기가 어렵죠. (p.72-모리미츠 무네오)
테이스팅을 했을 때 어딘가 걸리는 게 있다면, 그 부분을 제거하기 위한 노력을 반복해서 해왔을 뿐이지요. 나 자신의 맛을 낸다, 나 자신이 좋다고 생각하는 맛을 내기 위해서는 자가배전 외에는 없다. 타인이 만든 맛이 아닌 내가 만든 맛을 낸다. 오직 그것 뿐이었습니다. (p.177-다이보 가쓰지)
자가배전 융드립은 손이 많이 가기 때문에 보급이 확산되기 어렵다. 특히 다이보의 수동 자가배전은 볶음 정도를 알아채는 감각 없인 불가능한 일이므로 항상 오감이 곤두서야 한다. 그럼에도 두 거장은 커피의 맛과 향을 위한 길이라면 번거롭거나 까다롭더라도 탐구하고 또 시도했다. 평생을 한결같이 커피콩을 볶고, 분쇄하고, 실처럼 가는 물줄기를 융드립 천에 떨어뜨리며 독자적인 커피에 혼신을 쏟았다.
이제 커피 하는 사람 모리미츠는 세상을 떠났고, 혼자 남은 다이보도 평생해온 커피집을 그만둔 상태다. 두 장인의 커피는 존재하지 않지만 이 책 <커피집>이 그들의 커피를 짐작할 수 있는 마중물이 될 거라 생각된다. 다행히 '커피 비미'의 경우는 모리미츠 무네오의 방식 그대로 부인 미츠코가 이어가고 있는 중이란다. 후쿠오카에 가게 된다면 그나마 반쪽의 아쉬움은 달랠 수 있을 것 같다.
"제가 추구하는 것은 단맛이 쓴맛을 이기는, '쓰지만 단 커피'입니다.(71쪽)"라고 말한 다이보의 목소리가 들리는 듯한 이 아침. "품격과 품위가 느껴지는 쓴맛(33쪽-모리미츠)"에 부드럽고 기분 좋게 공명할 커피와 이어지길 기대하며 나는 여전히 캡슐 커피 플랫 화이트를 흐뭇하게 마신다. "단맛에 잘 싸인 쓴맛(p.34-다이보)"이 뭘까 상상하면서.
