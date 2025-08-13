"일본, 한국 활동가 억류·독도 언급 조사... 블랙리스트 운용 명백"

큰사진보기 ▲압수한 여권 왼손에 들고7일 오후 나리타 공항에서 일본 출입국 당국 관계자가 일제강제동원시민모임 이국언 이사장의 여권을 압수해 왼손에 쥐고 조사실로 데려가는 모습. ⓒ 일제강제동원시민모임 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이달 9일과 7일 각각 하네다, 나리타 공항에서 2시간 안팎 입국 전 억류 조사를 받은 한국 시민단체 활동가들. 왼쪽부터 민족문제연구소 김영환 대외협력실장, 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표, 일제강제동원시민모임 유종천 사무국장, 이국언 이사장. ⓒ 본인제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오키나와 언론 "한국인 10명 공항서 장시간 심문"한국인들이 오키나와현의 국제공항을 통해 입국하는 과정에서 일부가 장시간 심문을 받고 있으며, 이 과정에서 일본 당국이 사상 신념 문제를 묻고 있다는 내용을 다룬 <오키나와타임즈> 7월 2일자 기사. ⓒ 오키나와타임즈 관련사진보기

한국 시민단체들이 최근 일본 출입국당국이 한국인 활동가들만 콕 찍어 장시간 억류 조사한 문제와 관련해 13일 "일본 정부는 '블랙리스트' 운용 사실을 인정하고 부당한 억류 조치에 대해 즉각 사과하라"고 촉구했다. 우리 정부를 향해서는 "우리 국민이 일본 입국 과정에서 겪고 있는 부당한 대우에 대해 실태를 조사하고, 상호주의 원칙에 근거해 상응한 대책을 마련하라"고 했다.한일역사정의평화행동·민족문제연구소·(사)일제강제동원시민모임은 이날 오전 언론에 배포한 입장문에서 한일 양국 정부를 향해 이같이 주장했다. 이들 단체는 윤석열 정부 당시 일제 강제동원 피해자 제3자 변제 방침을 대일 굴욕외교로 규정하고 강하게 반발하며, 일본 정부 사죄와 전범기업 배상을 촉구해왔다.단체들은 일본 출입국당국 관계자들이 한국인 활동가들을 공항 내 별도 조사실에서 장시간 입국 전 심문을 하면서 "독도" "한일 관계"에 관한 질문도 받았던 사실을 거론하며 "한국인에게 우리 고유 영토인 독도 문제를 언급하는 것 자체가 상상할 수 없는 일"이라고 했다.한국인 평화 활동가 일부는 지난 6월 오키나와현의 한 국제공항을 통해 입국하는 과정에서 세관 심사를 포함해 약 3시간 억류 조사를 받으며 방문 목적, 일정, 숙소 등에 관한 상세한 질문을 받았는데, 이때 일본 측 관계자들이 "독도"라는 단어를 사용하며 질문도 했다고 <오마이뉴스>에 증언한 바 있다.일부 활동가는 일본 출입국당국 관계자가 자신의 사진을 손에 들고 입국 심사를 받기 위해 줄을 서 있는 자신을 별도 공간으로 데려가 장시간 심문했다는 증언도 내놓은 바 있다.이달 7일과 9일엔 일본 정부와 미쓰비시중공업 등 전범기업을 향해 일제 강점기 조선인 강제동원 문제 사죄, 배상을 촉구해 온 한국 시민단체 활동가 등 4명이 잇따라 나리타·하네다 공항에서 약 2시간 억류 조사를 받았다. 일제강제동원시민모임 이국언 이사장·유종천 사무국장, 민족문제연구소 김영환 대외협력실장, 이희자 태평양전쟁피해자보상추진협의회 공동대표다. 이희자 공동대표의 경우 일제에 강제동원돼 사망한 뒤 야스쿠니신사에 부당하게 합사된 부친의 합사 철회를 위해 24년째 분투 중인데, 일정 등을 캐묻는 억류 조사를 번번이 받고 있다고 증언한다.입장문을 낸 단체들은 "입국 과정에서 장시간 억류 조사를 받은 이들은 불법 무기나 마약 등을 소지하지도, 일본 시민을 위협하거나 일본에서 처벌 전력도 없는 활동가들"이라며 "여권을 제시하기도 전에 손에 사진을 들고 찾아내 끌고 가거나, 특정인에 대해 매번 억류 조사를 반복하는 것은 일본 당국이 어떤 리스트를 작성해 두지 않은 한 결코 있을 수 없는 일"이라고 했다.그러면서 일본 정부를 향해 "테러단체 성원도 아닌 이웃 국가 일반 국민에 대한 블랙리스트 작성 및 운용은 국민 감정을 악화하는 요인이 될 것"이라며 "일본 정부에 불편한 목소리를 냈다는 이유로 저지르는 외교적 결례이자 부당한 횡포를 즉각 멈추라"고 했다.