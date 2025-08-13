"노인일자리 월급, 자녀들 여름 휴가비에 보탰습니다"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲승강기안전원으로 근무하는 김아무개 선배는 일하는 보람으로 살고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

"월급 들어온 거 확인했어요?"

"아직요?"

큰사진보기 ▲김 아무개 선배는 휴가가는 대신 경로당에 수박을 선물했다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인일자리 승강기 안전원들은 출퇴근시간대 승강기 탑승을 안내하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 5일 함께 근무하는 노인일자리 김아무개(79) 선배가 7월 급여가 입금됐는지 물었다. 노인일자리 현장에서는 나이가 손위 거나 오래 근무한 사람을 선배님이라고 호칭하고 있다. 노인일자리 2년 차인 나보다 8년 차 위인 그는 자상하고 자기감정에 솔직한 사람이다.이날 우리는 월급을 핑계로 이런저런 이야기를 나누었다. 함께 근무하지만 깊은 대화를 나눈 적이 별로 없다. 일을 마치면 귀가하기 바쁘다. 노인일자리 외에도 할 일이 많기 때문이다.김 선배는 오전 근무를 11시에 마치고 동네 경로당에 들러 점심을 해결한다. 경로당에서는 젊은 축이라 연로한 어르신들의 심부름도 돕고 있다. 이어 주민센터 탁구장에서 운동을 즐긴다.이렇게 시간을 보내고 귀가하면 오후 4시나 5시경이다. 오전 7시에 집을 나와 밖에서 10시간 정도 활동하는 셈이다. 이러한 일과가 벌써 7년째라고 한다.그는 70만 원 월급을 타면 매달 손자에게 용돈을 주고 일부는 저축도 한다. 노인일자리 월급이 부족한 연금을 메워주고 생활에도 적지 않은 보탬이 되고 있는 셈이다.월급은 선배에게 자존감과 독립심을 키우는 바탕이 됐다. 그는 실제 노인일자리 사업에 참여한 이후 지금까지 자식들에게 용돈을 받지 않았다고 한다. 그는 특히 지난달 자녀 가족들이 휴가 가는데 얼마간 비용을 보탰는데 얼마나 뿌듯하고 흐뭇한지 모른다고 했다. 선배는 휴가를 가지 못하는 대신 경로당에 수박 2통을 사서 돌렸다고 한다.작은 월급으로도 알차게 활용하는 선배의 씀씀이가 신기하고 부러웠다. 그처럼 작은 것에 만족하면서 자식들에게 베풀며 인심까지 얻는 게 결코 쉽지 않다고 생각한다.그는 노인일자리를 통해 자신이 이처럼 변신할 거라고 생각지 않았다. 처음에는 일하는 시간을 대충 때우기도 했다. 하지만 어느 날 누군가 자신을 유심히 지켜보고 있다는 사실을 깨닫고 마음을 고쳐먹었다.이후 그는 열심히 일하는 보람으로 살고 있다. 지금은 자신에게 사탕이나 과자를 건네는 동네 이웃과 지하철 승객팬(?)도 생겼다며 웃었다. 이런 분들이 계시기에 허투루 근무하거나 자세를 흐트릴 수 없다고 한다.그는 매일 지하철 승강기안전원으로 출근하면서 승객들에게 10번 이상 인사하고 감사하는 약속을 지키고 있다고 한다. 그가 3년 동안 지금까지 승객들과 실랑이를 벌인 적이 없는 이유다. 지하철에서 근무하면 취객이나 시비 거는 승객들이 의외로 많음에도 말이다.그는 10년 정도 더 일할 수 있을 것 같다고 말했다. 요즘 70~80대는 나이와 다르게 젊음과 건강을 유지하는 노년이 많다. 김 선배 또한 외관상 근 10년 젊게 보인다.노인일자리 현장에서 과거 경력은 전혀 중요하지 않다. 되레 그것이 걸림돌이 될 수 있다. 김 선배는 "뭣도 모르고 처음에 자랑하는 사람이 더러 있지만 노련한 사람들은 과거를 접어두고 일에만 충실한다"라고 말했다.과거 중견공무원, 장군, 교사, 교수 은행지점장, 사장, 별별 직업군의 사람들이 이곳에 다 있다. 때문에 소위 능력 있는 노년들은 노인일자리 현장에서 거의 만나게 된다는 말이 회자되고 있다.고령층의 노인일자리 참여가 해마다 증가할 것이라는 전망이 나온다. 이러한 동향은 통계로도 확인된다. 통계청의 올해 5월 기준 '경제활동인구조사 고령층 부가 조사 결과'에 따르면 고령층(55~79세) 중 취업자는 59.5%다. 고령자 10명 중 6명이 일하고 있다는 것이다.또한 이들은 평균 73.4세까지 일하기를 바라고 있다. 실제 노인일자리 현장은 위 통계보다 고령화가 더욱 심각하다. 일례로 내가 근무하는 현장의 평균 나이는 70대 후반이다. 80세를 넘은 분도 있다.한편 선배는 고등학교를 졸업한 손자의 취업을 걱정했다. 아르바이트도 취업여건이 안 좋다고 전했다. 통계청의 올해 2분기 청년층(15~29세) 고용률도 45.7%로 작년 2분기 이후 5분기 연속 감소세를 기록하고 있다. 그는 손자가 빨리 취업하는 걸 보고 싶다고 말했다.그는 새롭게 출범한 정부가 청년층의 양질의 일자리를 만드는 데 힘을 모아주기를 주장했다. 우리 노년들은 보수를 적게 받더라도 오래 일할 수 있는 일터가, 청년층들은 좋은 대우를 받는 일터가 많았으면 좋겠다는 바람도 감추지 않았다.현재 노인일자리에 종사하는 참여자는 전국에 110만 명에 이른다. 김 선배처럼 일하는 보람과 멋진 노후를 보내는 노년들이 많기를 기대한다.