김건희 구속에 '사분오열' 국힘...분노한 김문수·지도부 "드릴 말씀 없다"

파면된 전직 대통령 윤석열씨의 배우자 김건희씨 구속을 두고 국민의힘 인사들이 각기 다른 의견을 내며 사분오열하고 있다. 찬탄(탄핵 찬성)·반탄(탄핵 반대)으로 나뉜 당권 주자들은 김씨의 구속을 두고 "헌정사 유례없는 폭거"라고 평가하거나 "사필귀정"이라는 입장을 냈다.
국민의힘 지도부는 "드릴 말씀은 없다. 특검의 수사가 법과 규정 따라 공정하게 진행되기를 바란다"는 원론적인 말로 입장을 갈음했으나, 일부는 "이번 영장 심사는 코미디 같았다"면서 구속영장 발부가 적절했는지에 대해 의문을 제기하기도 했다.
가장 먼저 입장 발표 김문수 "부부 동시구속 만행"... 송언석 "드릴 말씀 없다"
가장 먼저 입장을 밝힌 건 국민의힘 당 대표 선거에 도전하는 김문수 후보였다. 반탄파인 그는 김씨의 구속영장 발부 직후인 13일 오전 0시 36분, 자신의 페이스북에 "헌정사에 유례없는 폭거가 벌어졌다. 이재명의 3대 특검이 전직 대통령 부부를 동시에 구속하는 만행을 저질렀다"고 썼다.
이어 "조국·정경심 부부를 풀어주자마자, 곧바로 전직 대통령 부부를 구속했다"며 "정치적 복수에 눈이 멀어 국격 따위는 안중에도 없다"고 연신 날을 세웠다. 김 후보는 "이재명 대통령 본인의 5개 재판은 모두 멈춰 세우며 법 위에 군림하고 있다"면서 "권력의 칼춤이 언제까지 계속될 수 있겠는가? 머지않아 국민의 분노가 들불처럼 타올라 이 폭정을 삼켜버릴 것"이라고 경고했다.
마찬가지로 반탄파인 윤상현 국민의힘 의원도 이날 오전 자신의 페이스북에서 "대한민국 정치사에 전례 없는 비극을 마주했다"고 썼다. 다만 윤 의원은 "오늘의 비극을 막지 못한 데 대해 국민 여러분께 깊이 사죄드린다"면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대 용서를 받아야 한다"고 했다.
반면 찬탄파인 조경태 국민의힘 당 대표 후보는 이날 오전 채널A 라디오쇼 '정치시그널'에 출연해 "법은 만인 앞에 평등해야 한다"며 "사필귀정이라는 말도 있다. 결국은 (김씨의 구속으로) 정의를 실현하는 방향으로 가고 있는 것"이라는 입장을 밝혔다.
이어 "누구든 죄를 지으면 죗값을 치르는 게 맞다"며 "전직 대통령의 부인이라고 해서 거기에서 자유로울 수 없다"고 강조했다. 그러면서 "특검이 철저한 수사를 통해서 빨리 진실을 규명해야 한다. 그럼으로써 우리 사회가 안정되기를 바란다"고 덧붙였다.
지도부는 당 차원의 공식 입장을 밝히지 않고 있다. 다만, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 이날 YTN 라디오 '뉴스파이팅'에서 진행자가 관련 입장을 묻자 "제가 별도로 드릴 말씀은 없는 것 같다"며 "특검의 수사가 법과 규정에 따라 정당하게, 정상적으로, 공정하게 진행되기를 바란다는 말로 대신하겠다"고 답했다.
한편 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 구속영장 발부의 적절성에 대해 의문을 제기했다. 그는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 취재진과 만나 "주요 범죄 사실과는 관계없는 내용을 가지고 증거인멸(우려)을 주장하는 것이 적절한지에 대해서는 의문"이라며 "드론 사령관에 대한 구속영장이 기각되고 나서 정청래 당시 (당 대표) 후보가 '내란 공조'라고 판사를 비난하고 법원을 압박했는데, 사법부가 이런 압박에 굴복한 것 아닌지에 대한 우려도 굉장히 크다"고 말했다.
그러면서 "이번 영장 심사는 코미디 같았다"고도 했다. 그는 "주요 혐의 범죄 사실에 대한 증거인멸이 아닌 별건을 가지고서 증거인멸을 논의하는 것 자체가 법치가 얼마나 후퇴하는가 보여준다"며 "도이치모터스 (주가 조작 의혹), 명태균 (공천 개입 의혹), 건진법사 (청탁 의혹)를 압수수색 했는데 느닷없이 엉뚱한 목걸이를 가지고 증거인멸 유무를 논하는 것이 납득이 가는가?"라고 반문했다.