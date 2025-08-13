한동훈 일부 승소... '청담동 술자리 의혹' 손해배상 인정

큰사진보기 ▲한동훈 전 국민의힘 대표 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

'청담동 술자리 의혹'을 둘러싼 10억 원의 손해배상청구소송에서 한동훈 전 국민의힘 대표가 일부 승소했다. 관련 의혹 제기 보도가 허위라는 이유였다.서울중앙지방법원 민사14부(부장판사 정하정)는 13일 오전 김의겸 새만금개발청장과 언론사 <뉴탐사> 관계자들이 한동훈 전 대표에게 7000만 원의 손해배상을 해야 한다고 선고했다. 또한 제보자 이아무개씨에게는 1000만 원의 손해배상금의 책정됐다.지난 2022년 10월 당시 김의겸 더불어민주당 국회의원, 강진구 기자를 비롯한 <뉴탐사>(당시 <더탐사>) 관계자들은 유튜브를 통해 그해 7월 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관이 서울 청담동의 한 바에서 김앤장 변호사 30명과 술자리를 가졌다는 의혹을 제기했다. 이는 이후 첼리스트 박아무개씨가 제보자인 남자친구 이아무개씨에게 한 거짓말에서 비롯됐다는 사실이 드러났다.같은해 12월 한동훈 전 대표는 10억 원의 손해배상청구소송을 제기했고, 2년 8개월 만에 이날 나온 결과는 한 전 대표의 일부 승소였다.정하정 재판장은 "결과적으로 피고들이 적시했던 사실 관계는 허위라고 판단했다"라고 밝혔다. 김의겸 청장의 경우, 당시 유튜브 방송 제작에 관여한 부분만 손해배상책임이 인정됐다. 면책특권이 적용되는 국정감사 발언이나 방송 인터뷰 내용은 허위사실 적시로 인정되지 않았다.<뉴탐사> 쪽은 강하게 반발했다. 선고 직후 피고 변호인 정철승 변호사는 "민주 법치 국가에서 권력을 감시하고 비판하는 일은 언론의 권한과 책임"이라면서 "보도 내용이 100% 사실이 아니라고해서 기자나 언론사에 법적 책임이 발생한다는 것은 언론의 자유를 심각하게 제약하는 것"이라고 말했다.그는 또한 "이제 1심이고, 윤석열 정권하에서 이뤄졌던 경찰이나 검찰 수사 결과가 증거로 많이 제출됐다. 첼리스트의 진술이나 증언이 계속 오락가락했다. 여건이 달라졌기 때문에 항소심에서 다른 사실이 나올 가능성이 상당히 있다고 생각한다"라고 전했다.