짜장면 아니고, 보물 품고 있는 절 이름입니다

큰사진보기 ▲수타사 사천왕상서방 광목천왕, 남방 증장천왕으로 조선 숙종 때 조성됐다. 사진에 없는 동방 지국천왕 복장유물로 월인석보가 나왔다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲흥회루,정면 위로 수타사 편액이 걸려 있다. 조선 후기 건축 양식을 잘 보여주는, 수수하지만 안정감 있는 건물이다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲동종,당대 가장 유명한 종 만드는 장인이었던 사인 비구가 주도하여 조성하였다고 한다. 겉보기에 모범생처럼 잘 생겼다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲대적광전,법신불인 비로자나불을 모시고 있다. 상승감이 두드러진 건물인데, 사이사이 공포가 더 들어갔으면 하는 아쉬움이 개인적으로는 남는다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲흥회루와 대적광전,흥회루에서 마주 보이는 대적광전과 법당 안 비로자나 부처님. 이리 훤하게 잘 보인다. 다른 절에서는 드문 일이다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲상동리 석불좌상,규모는 작지만, 두 유물의 존재감은 일대 너른 들을 채우고도 남는다. ⓒ 이병철 관련사진보기

수타사까지 대중교통으로 접근하긴 어렵습니다. 가족 단위로 차를 몰고 가시길 추천드립니다. 생태 공원 등 하루 볼거리 놀거리가 많습니다. 주차장 화장실은 에어컨도 나옵니다. 엄청 시원합니다.

경기도 양평을 거쳐 가는 44번 국도는 늘 편안하다. 구리시를 벗어나면 곧 한강을 만나고, 함께 나란히 달린다. 신호등도 드물어 별 거칠 것 없는 그 길은 휴일만 아니라면 최고의 드라이브 코스다. 지난 8일, 오토바이를 타고 이 길을 따라 강원도 홍천 수타사로 향했다.신양수대교를 지나며 마주한 두물머리엔 산수화 한 폭이 펼쳐져 있다. 그림을 배우는 이라면 교본으로 삼아도 될 만큼 완벽하다. 왼편 두물머리와 오른편 팔당 쪽 산세, 그 사이를 고즈넉하고 넉넉하게 채우는 강물. 두물머리의 끄트머리는 마치 고대에 살았을 법한 거대한 악어 같다. 백 년 동안 잠들어 있다가 이제 막 깨어난 것처럼, 느릿하고 조용하게 물속으로 미끄러진다. 크고 긴 등 위에는 세월이 남긴 이끼와 수풀이 덮인 채로. 옅은 운무까지 끼어, 은빛 가루가 날리듯 수줍게 반짝였다. 다리 위라 사진을 찍지 못하는 것이 아쉽다.1박 이상의 일정이 아니면 차마 여행이라 부르지 못하겠다. 여행은 가고 싶으나 여의치 않을 때, 가볍게 다녀오는 코스가 몇 개 있다. 이 길도 그중 하나다. 양평을 벗어난 44번 국도는 홍천 즈음에서 인제 쪽으로 방향을 튼다. 그 길을 조금 따라가다 444번 지방도로 옮겨가면 곧 홍천 수타사에 닿는다. 이 지역에 몇 안 되는 옛 절로, 뒷 봉우리인 공작산과 함께 홍천 9경 중 제6경이라고 했다. 굳이 제6경이라 하지 않아도, 이렇게 잠시 찾아와 머물기에 부족함은 없다.수타사란 이름을 처음 들었을 때 참 재미있는 절이라 생각했다. '수타'는 한자로 '壽陀'라고 쓴다. 목숨 '수'에, 땅 이름 '타'이다. '아미타불' 할 때의 '타'로, 결국 '수타'란 아미타부처님의 수명이 끝이 없음을 찬탄하는 의미라고 한다. 그런데 절의 중심 건물은 대적광전으로, 아미타부처님이 아닌 비로자나부처님을 모셨다. 뭔가 갸우뚱하게 만드는 부분이다.그 이전의 이름은 음은 같으나 뜻이 다른 '水墮'(수타)였다. 물 '수'에 떨어질 '타'이다. 절 옆으로 여울진 계곡이 흐르지만, 이름 지은 연유가 그리 단순했을 것 같진 않다. 다만 나름 추측하면, 물은 위에서 아래로 떨어지며 가는 것이 순리인데, 순리는 곧 법(法 -물 '수(水)'에 갈 '거(去)')이고, 법은 곧 부처님 말씀이니 수타(水墮)라 한 것이 아니었을까. 그러나 솔직히 이 절을 생각할 때 내 머릿속엔 수타 짜장면이 제일 먼저 떠오른다.뭔가 갸우뚱한 부분은 이름 뿐만이 아니다. 절 입구인 천왕문의 이름이 봉황문이다. 부처님을 봉황에 빗대어 표현하긴 해도, 원래 봉황은 불교적 관념은 아니다. 더구나 사천왕상을 모신 곳을 봉황이 깃든 곳이라 표현할 이유도 없을 텐데 말이다. 하도 이해하기 힘들어 바로 검색해 보니 해인사 등에 같은 사례가 있긴 했다. 분명 깊은 뜻이 있을 테지만, 숙제로 남겨야겠다. 균형 잡힌 몸매의 표정이 매력적인, 소조 사천왕상을 찬찬히 바라본다. 상의 배 속에서 '월인석보'라는 서적이 나왔고, 그 책은 지금 보물이다.봉황문을 지난 길은 평탄하게 이어져 대적광전까지 닿는다. 그 중간에 흥회루라는 옆으로 긴 전각이 한 채 서 있다. 흔히 2층 누마루가 들어설 자리인데, 흥회루는 단층이다. 지형의 높낮이가 작아 누마루 올리기에 적합하지 않았던 것 같다. 다층으로 하면 홀로 너무 겅중해질 것이다. 외형은 무척 직선적이고 단출하다.제법 오래 전인 조선 효종 임금 때 건물이고, 그 당시 건축 양식을 잘 보여주고 있다고 한다. 동양에선 사치와 화려함은 곧 망국의 상징처럼 여겨졌다. 조선은 후기로 갈수록 화려함은커녕 갈수록 수수해지기만 한 것 같은데, 나라는 망했다. 흥회루도 참 수수하다. 하지만 한국전쟁을 거치면서도 이렇게 남았으니 참 대견한 일이다.명성이나 겉보기는 요란하지 않은데, 제법 내실 있는 절이다. 월인석보가 이미 보물이고, 절 마당 한편 종각 안에 동종 역시 보물이다. 조선 현종 11년, 1670년이란 조성 연대를 명확히 알 수 있는 귀중한 유물이다. 한 구석 모난 곳 없이 반듯한 모범생처럼 생겼는데, 종을 치는 부분인 당좌 문양은 불꽃이 일듯 화려하다.아직 타종을 계속하고 있는지 모르겠지만, 한 번 치면 그 소리가 꽤 낭랑할 듯하다. 성덕대왕 신종 같은 진중한 울림은 아니겠으나, 고통 받는 지옥 중생에게는 충분히 닿을 것이다. 유교 국가 조선에서도 이런 범종이 계속 조성되고 있었다는 사실에 참 새롭고도 감사한 마음이 든다.이제 절의 중심 건물인 대적광전을 만날 차례다. 아, 수타사 마당에 불탑은 없다. 원래 없었는지, 있던 것이 없어졌는지는 모르지만 지금은 없다. 가끔 이렇게 비어있는 절 마당을 만날 때가 있다. 텅 빈 것처럼 보이기도 하지만, 달리 보면 오히려 꽉 찬 듯한 느낌도 받는다.탑에 의한 구획이 없어서인지 좁은 마당도 넓게 보인다. 원래 탑이 놓일 자리에 서서 한 바퀴 빙 둘러보면 사면의 전각들이 다가와 또 그 비움을 채운다. 부처님 법도 이렇게 비워야 채워질 것 같다. 기와 보시를 하며, 검은 기와 표면에 흰 글씨로 무원(無願)이라 썼다.대적광전 역시 보물로, 조선 인조 때 건물이다. 정면, 측면 모두 3칸씩이나, 정면이 좀 더 넓긴 하다. 하지만 기둥 사이에도 공포를 올린 다포식인 데다, 지붕선도 급하게 떨어지고, 높은 월대 위에 자리한 탓에 시선은 가로보단 세로를 중심으로 움직인다. 다만, 다포식이라 해도 기둥과 기둥 사이에 한 개씩의 공포만 올려서 사이가 좀 비어 보인다. 시선이 가로로 흐르는 건물이라면 모르겠지만, 오히려 이런 건물엔 공포들이 빈틈없이 이어져 있어야 역으로 안정감이 들 것 같다. 아쉬움이 좀 남는다. 건물 자체는 말끔하니 준수했다.가운데 어칸까지 활짝 열어두어 밖에서도 안이 잘 보인다. 지권인 수인의 비로자나불이 화려한 탱화를 배경으로 앉아 계시다. 비로자나불은 석가모니 부처님께서 깨달은 진리 그 자체를 나타낸다. 석가모니라는 실체적 존재를 기리는 단계에서, 가르침 자체를 기리는 단계로 한층 나아갔다는 의미다. 결국 인간 사유의 결과물이긴 하지만, 그렇게 해서 인간은 진리에 한 걸음 더 다가간 것일 게다. 아니 그 노력의 화신이 아닐까.원통보전에 모셔진 목조 관음보살상 역시 보물이다. 두 팔 벌려 안아보면 한 가슴에 폭 담길 아담한 크기다. 수많은 세월, 수많은 사람들 원(願) 들어주시느라 수고하셨다고 진짜로 안아드리고 싶어진다.경내에 순례객이 갑자기 늘었다. 단체 관광객인 듯하다. 이제 자리를 비워줘야 할 모양이다. 느릿한 걸음으로 흥회루를 돌아 봉황문으로 발길을 옮겼다. 바로 빠져나가기엔 뭔가 아쉬워 고개를 돌렸다.아! 절로 외마디 탄식이 새어 나온다. 흥회루가 왜 단층으로 지어졌는지 알 것 같았다. 열어 놓은 흥회루 문 저쪽에 부처님이 바로 보였다. 조선 후기엔 염불수행이 성했던 것으로 알고 있다. 염불수행은 주로 불전 앞 누각에서 이루어졌다. 사람들이 많이 모여있을 수 있는 최적의 장소였고, 그곳에서 법당이 마주 보였기 때문이다.여기 흥회루에서 사람들은 한 조각 방해 없이 부처님을 친견하며, 끊임없이 염불을 외고 마음을 가다듬을 수 있었을 것이다. 그 힘으로, 그 어렵고 고단한 시절 하루하루를 견뎌낼 힘을 얻었을 것이다.가볍게 온 길이나, 느낌은 가볍지 않았다. 절이 있는 공작산을 빙 둘러 산책 공원도 규모 있게 조성돼 있다. 공원 안내 시스템도 잘 갖춰진 듯해, 가족 단위로 와도 좋을 곳이다. 마침 한 무리의 초등학생들이 연륜 있는 가이드의 숲 해설을 듣고 있었다. 옮기는 발걸음들이 가볍고 산뜻하다. 가이드의 설명을 듣는 눈들이 멀리서도 초롱초롱한 것을 잘 알겠다.이제 돌아가기 위해 공작산을 벗어난다. 횡성으로 이어진 406번 지방도로를 따라갔다. 길은 한적한 시골을 지나며 구불구불 굽이친다. 큰 고개 하나 없이, 들과 야산으로 이어지는 길은 한껏 편하고 여유롭다.오토바이는 이런 길을 달릴 때 가장 재미있다. 아직 오전이라 주변 공기도 덥지 않다. 뒤따르는 차들도 얼마 없으니 속도를 높일 필요도 없다. 그러다 차가 바짝 다가오면 슬쩍 비켜주고 다시 달리면 그만이다. 앞으로 느리게 가는 차를 만나면 나도 천천히 가도 되니 더욱 좋다.그렇게 가던 길 왼편으로 턱 하니, 석가탑을 그대로 축소해 놓은 듯한 삼층석탑과 석굴암 본존불이 연상되는 석조 불상 한 기씩이 나타났다. 횡성 상동리 석불좌상과 탑이다. 주변은 논과 밭인데, 길에 붙여 정비한 좁은 터에 그렇게 서 있었다. 아니, 세워두었다는 표현이 더 어울릴 듯하다. 안내판을 읽어보니 일대에 흩어진 조각들을 모아 다시 쌓아둔 것이라고 했다.그래서 석탑의 일부 부재는 제 것이 아니요, 불상의 머리 또한 원래의 것이 아니다. 모두 새로 해 넣었단다. 그런데, 그럴 때 느껴지는 어색함이 거의 없다. 처음부터 그랬던 것처럼 그렇게 잘생겼다. 정말 솜씨 좋은 석수장이가 나선 모양이다. 아니면, 이곳의 풍경이 너무 좋고, 서로 어울리니 더 예뻐 보이는지도 모르겠다. 절이 있었다면 꽤 크게 들어섰을 만한 터이기도 하다. 하지만, 그 흔적이 남아 있지 않아도 지금의 탑과 석불만으로도 충분하다.이미 많은 사람이 알고 있는 곳이겠지만, 내 딴에는 비밀의 장소다. 이 길 위에서, 수타사와 상동리에서, 잠시 멈춰 서는 법을 배운다. 그들은 내게 서두르지 않아도 괜찮다고, 비어 있어야 채울 수 있다고 속삭여 준다. 크게 채울 생각 없이 가서 항상 뭔가를 채워 오는 곳. 그런 장소 한두 군데쯤 가지고 있어야 살 맛 나지 않을까.