"소액사건 소송, 법무사가 맡도록 하는 게 실용적"

큰사진보기 ▲권병상 경남법무사회 회장. ⓒ 박종권 관련사진보기

남에게 빌려주었던 돈을 돌려 받지 못할 경우가 많다. 법원에 문을 두드려 소송으로 돈을 받아야 할 때가 있다. 그런데 소액이거나 변호사가 가까운 곳에 없으면 난감하기도 한다. 변호사를 통하면 비용도 만만찮게 든다. 그래서 소액 사건은 법무사가 처리할 수 있도록 해야 한다는 주장이 제기되고 있다.법무사는 법무사법에 따라 주로 법원·검찰에 내거나 등기 등록신청에 필요한 서류 작성과 제출을 대행하고 공탁사건의 신청대리를 주요 업무로 한다. 법무사는 검찰·법원 일반직원의 퇴직자 중에서 임명되었으나 자격제한은 특혜라는 위헌결정에 따라 1992년부터 선발 시험이 치러졌다.권병상 경남법무사회 회장은 <오마이뉴스>를 만나 "소액사건은 법무사가 할 수 있도록 하는 게 실용적"이라며 관련 규정 개정 필요성을 제기했다. 다음은 권 회장과 지난 8일 나눈 대화 내용이다."소액사건심판은 소송을 제기한 때의 소송금액이 3000만 원 이하의 사건을 신속하고 간편한 절차에 따라 처리하는 제도를 말한다. 2016년까지는 2000만 원이었는데 2017년부터 3000만 원으로 인상됐다.""보통 민사소송절차는 원고가 소장을 법원에 제출하고 피고에게 송달한다. 만약 피고가 인정하고 답변서를 내지 않으면 바로 판결한다. 만약 부인하여 답변서를 제출하면, 재판장이 사건을 검토하여 변론기일을 잡고, 집중 증거조사를 한다. 그 후 공개 법정에서 변론이 진행되어 판결이 나오는 과정을 거치는데, 보통 1년의 기일이 소요되기도 된다.소송은 문서뿐만이 아닌 말(구술)로도 소를 제기할 수 있다. 소송에 필요한 증거서류와 도장, 인지대, 송달료 등을 준비하고 상대방의 주소, 성명을 정확히 알아서 법원에 제출하고 면전에서 진술하면 법원사무관 등이 소제기 조서를 작성하는 방식으로도 소가 제기된다.소액사건심판 소장을 직접 작성해서 제출하고자 하는 경우, 소액사건 소장양식을 각 법원 민원실에서 양식을 수령, 소장 작성 요령에 따라 작성하여 제출해야 한다.""관련 자료를 보면, 2023년도 소송 총 78만75건 중 소액사건이 63.8%인 49만7746건이고, 단독사건은 25만6543건(32.9%), 합의 사건이 2만5786건(3.3%)이었다. 소액 사건을 소송 금액별로 비교해 보면 1000만 원 이하 사건이 75.9%로 소액 사건의 대부분을 차지한다.소액 사건은 상대적으로 많은 수임료를 지급하고 변호사를 선임하기가 쉽지 않고 변호사의 입장에서도 수임료가 낮아 매력 있는 사건이라고 할 수 없다.1000만원 단위를 두고 다투는 사건이라면 몰라도, 보통은 100만 단위에 불과한 재판에서 변호사를 선임해봤자 승소해서 가져올 수 있는 금액보다 변호사비가 더 많게 소요되는 소위 배보다 배꼽이 비대해지는 경우가 대부분이기에 변호사 없이 소송을 진행하는 일명 '나 홀로 소송'의 비중이 80%를 차지한다.때문에 재판 현장에선 변호사들의 변론과 법 조항 싸움이 아닌 당사자 간의 하소연과 감정 싸움으로 번지는 경우도 상당하다.""소액사건의 제1심 판결이나 결정·명령에 대한 항소 또는 항고에 대해서는 소액사건심판법에 특례 규정이 없으므로 그렇게 해야 한다.""법무사는 전국의 시군 지역 곳곳에 분포되어 있어 전국 어디서나 소액사건에 관하여 저렴한 비용으로 법무사의 조력을 받을 수 있고, 이를 통하여 소송 진행이 원활해져 법원의 사건 진행의 부담을 감소시킬 수 있다.개업변호사의 대부분이 대도시 위주로 집중되어 실제 소액사건이 다루어지는 농촌 등의 경우에는 변호사 상담이 어렵다. 또 소액사건의 소송 가액에 비하여 변호사 수임료가 비싸고, 이에 비하여 법무사는 수임료가 저렴하다. 법무사는 평소에 소장, 준비서면, 답변서 등을 작성하여 법원에 제출하는 일을 주 업무로 한다.""변호사들은 법무사협회의 짧은 기간 연수와 민사소송 전반에 관한 전문적인 지식이 부족하다는 논리로 반대한다. 그러나 법무사 역시 쉽지 않는 시험 과정을 통과하여 자격을 획득하여 소액 사건 처리 능력은 충분하다. 또 현직에서의 오랜 경험은 변호사에 비해 큰 장점이 된다.""법무사들이 소액사건을 맡도록 하는 나라들이 많다. 독일은 소송가액이 100∼200마르크(100만원) 정도이고, 영국의 잉글랜드와 웨일즈는 5000파운드(950만원), 북아일랜드 1000파운드(190만원) 정도이다. 미국은 델라웨어주 1만 5000달러(2000만 원), 켄터키주 1500달러(200만 원)이고, 50개 주의 평균이 5000달러(700만원) 정도이다. 일본은 1996년부터 30만엔(400만원), 2004년 4월 1일부터 60만엔(800만원)에 대해 사법서사가 할 수 있도록 했다.""2009년과 2015년에 법률 개정의 시도가 있었으나, 변호사회의 많은 반대로 무산되었다.""가능하다. 실제로 대다수 소액 사건은 당사자 스스로 진행하며, 법원에서도 민원 창구를 통해 기본적인 안내를 받을 수 있다. 단, 법적 논리가 필요한 복잡한 사안은 전문가의 조언을 받는 것이 유리하다.""내가 남에게 빌려준 돈을 받아야 할 때 법원의 판결이 필요할 때가 있다. 이때 법을 잘 모르거나 받아야 할 금액이 소액일 때 난감한 경우가 많다. 가까운 곳에 변호사가 없거나 받을 금액이 소액일 때는 변호사한테 의뢰하기 어렵기도 한다. 그래서 가까이 있고 비용도 저렴한 법무사를 활용하도록 하는 것이 필요하다."