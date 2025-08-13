왜 우리 땅인데 우리에게 결정권이 없을까

기자말 민주노총에서 '자주와 평화, 통일'을 위한 노동자의 목소리를 담은 릴레이 기고를 기획했습니다. 현장 노동자의 생생한 이야기를 여러분에게 전합니다

이 글은 전국언론노동조합 좋은책신사고지부 사무국장 정재순씨가 작성했습니다





'2025년 서울지역 자주통일평화선봉대' 일정 안내를 보고, 평소에 쉽게 접하지 못할 장소들이기에 흥미가 생겨 신청하였습니다. 우선은 참석하는 자체만이 제가 할 수 있는 최선의 연대 방법이라고 생각하였고, 제가 속한 노동조합의 업무를 쳐내기 급급해서 각 사안에 대해 깊게 알아보지 못한 상태로 7월의 넷째 주를 그대로 맞이하게 되었습니다.2025년 7월 22일 서울지방노동위원회 제2심판정에서 좋은책신사고 등 2개사 부당노동행위 구제신청 심문회의가 열렸습니다. 사측의 노동조합 차별 행위로 피해 입은 조합원들과 함께 심문회의에 참석하였고, 무려 2시간이 넘는 심문회의를 압도적인 분위기로 마무리하였습니다. 실제 결과가 어떻게 나올지 마음 졸이며, 다음 일정인 한국옵티칼하이테크지회와 세종호텔지부의 공동투쟁 문화제에 참석하여 투쟁발언을 하였습니다.이렇게 바쁜 오후의 일정이 마무리된 오후 8시 무렵에, "신청인들의 구제신청을 일부 인정한다"라는 서울지노위의 문자 알림을 받고서야 큰 산을 넘었다는 안도감을 느끼며 며칠 앞으로 다가올 서울지역 자주통일평화선봉대의 자료들을 보았습니다. 미국이 세계의 경찰을 자처하며 여러 국가에 자행하였던 테러들, 정치 공작 행위들을 알게 되었고, 현재 트럼프가 집권한 체제에서 더욱 노골적으로 세계에 대한 수탈을 일삼는 행위에 대해 우리 노동자들이, 우리 노동조합이 어떻게 대처해야 할지 다시 깊은 고민이 되었습니다.2025년 여름의 무더위 속에서 저는 19기 서울지역 자주통일평화선봉대의 한 명으로 현장에 함께했습니다. 주말 일정인데도 불구하고 400여 분이나 참가를 한다는 사실이 놀라웠습니다. 출발 전 조를 편성하고, 모임 장소에서 이틀간 함께하게 될 조원 분들과 인사를 나눴습니다. 이후 버스에 올라 각자 선봉대에 참석하게 된 소감과 각오를 간단히 듣고 난 후 사전에 공유 받았던 영상 자료들을 보았습니다. 영상들에 더해진 조장님들의 풍성한 설명이 각 일정에 대한 기대를 높여 주었습니다. 또한 일정표로만 보았던 드론작전사령부, 5군단 사령부, 당시 동두천의 여성들이 당했던 폭력과 현존하는 성병관리소 건물들이 현재 우리에게 어떤 의미를 주는지 잘 알 수 있었습니다.집결지에서 버스로 1시간여를 달린 뒤 드디어 내린 선봉대의 첫 일정은, 경기도 포천시에 위치하는 드론작전사령부 앞에서의 집회였습니다. 그곳의 주민들은 "국가 안보"라는 말 한마디에 자신들의 삶터를 내주며 여러 입지상 등의 피해를 감수해야 했습니다. 하지만 지난 정권에서는 정작 무인기들을 선제적인 침공 도구로 활용하였으며, 심지어 계엄 발동의 조건을 충족시키기 위해 고의로 작전 실패를 유도해 북한을 도발하였다는 사실에 놀랐습니다. 이러한 무모하고 폭력적인 작전 계획을 알고서도 묵시적 승인까지 한 미국이라는 나라가, 과연 우리가 이토록 소중히 여기는 평화의 가치에 대해 어떤 마음가짐을 가져왔을지 많은 고민이 되었습니다. 단순히 본인들의 지지세력 확보, 체제 유지를 위해 계엄과 전쟁을 하나의 카드로 사용한다는 자체가, 진정 한반도의 평화를 위협하는 요소라고 생각이 되었습니다.다음 일정은 북쪽 접경지와 더욱 가까운 5군단 사령부 앞에서의 집회였습니다. 개인적으로 제게있어 가장 인상 깊었던 일정이었습니다. 그곳까지 이동하는 길에 포천시 이동면 노곡리의 전투기 오폭사고 현장을 눈으로 확인했습니다. 지붕이 심하게 주저앉은 민가가 보이더니, 곧이어 폭탄 피해로 황폐화된 성당 건물도 보였습니다. 이에 대해 "조종사가 좌표 입력 실수를 하였다"라는 발표 외에 아직 정부 차원의 피해 보상 조치나 재발방지 대책이 없었다 하셔서, 주민분들의 실망과 괴로움이 깊어지고 있는 상황이었습니다.지역 주민분들의 생명권, 안전권은 당연히 보장받아야 하는 권리임에도, 이제는 생계를 걸고 투쟁해야 하는 상황이 너무 안타까웠습니다. 당장 오폭으로 인해 중상을 입으신 분도 계시고, 인접 민가에 거주하시는 학생들, 노인분들이 직접 느낀 위협을 국가가 앞장서 해소해 주지 못한 상황에 분노했습니다. 주민분들의 요구를 받아들여 이번 사태를 수습하더라도, 접경 지역 주민들의 생명과 안전이 담보되지 않는 한미연합훈련이 계속되고 주한미군이 훈련 상황에 대한 아무런 안내나 공지 없이 자유롭게 사격훈련을 진행하는 한 이러한 사고가 반복될 수밖에 없다는 근본적인 한계도 반드시 극복해야 할 과제임을 인지했습니다.이어 동두천 옛 성병 관리소 및 그곳을 지키는 분들이 계신 농성장을 방문하였습니다. 예전 동두천 지역이 기지촌으로 운영될 시점에, 미군을 상대로 외화벌이를 하기 위해 국가 차원에서 업주들에게 표창을 수여하며 성매매를 장려했습니다. 이후 주한미군의 성병 발생에 대해 미국에서 대한민국 정부에 '서비스 향상'이라는 명목으로 문제 제기 및 관리 감독 요구를 하자, 정부는 동두천 성병 관리소를 설립하여 통제 및 관리 차원에서 기지촌 여성들을 수감했다고 합니다.수감자 중에는 단순 성병 감염자 외에 무고한 일반 시민들도 있었고, 수감 과정에서 극약 처방을 받아 건강과 생명의 피해를 입은 분들도 계셨다는 설명을 들었습니다. 이 또한 위 사례에서 본 '안보를 이유로 개인의 권리가 침해당한 사례'에 해당하는 것입니다. 현재 이 성병 관리소가 미관에 좋지 않고, 다른 시설을 설치하겠다는 동두천시의 입장에 반대하여 농성장을 꾸려 철거를 온몸으로 막고 계신 분들을 현장에서 뵈었습니다. 이들은 성병 관리소에 깃든 역사적 고통을 드러내고, 이마저도 동두천의 하나의 역사로 포함하여 평화관광지로 만들자고 하십니다. 그분들이 예시로 들은 베트남의 구찌터널, 폴란드의 아우슈비츠 수용소, 캄보디아의 킬링필드 유적에도 뒤쳐지지 않는 역사적 가치가 충분히 있다고 보이기에, 농성장의 분들을 응원하는 메시지를 현수막에 적고 응원하였습니다.다시 서울로 가는 버스에 탑승하였고, 광화문 광장에서 내려 자주평화대회에 참석하였습니다. 이후 미 대사관 등을 거치며 '내란세력 완전 청산 요구, 트럼프 경제안보수탈 저지 촉구' 구호를 외치며 행진하였고, 광화문 광장에 돌아와 문화제까지 참석하고서야 길었던 서울지역 자주통일평화선봉대의 첫 일정이 마무리되었습니다.둘째 날은 아침 일찍 송현광장에서 집결하여 일본대사관을 거쳐 미대사관까지 행진을 하였습니다. 전날 저녁에도 보았던 미대사관의 경비가 한층 삼엄해져 있었고, 우리는 그 건너편에서 '관세협박의 경제수탈과 안보수탈을 중단하라'는 차원의 항의와 퍼포먼스를 하였습니다. 이후 이를 알리는 포스터를 부착하는 퍼포먼스를 서울 곳곳에서 하였고, 국회 본관 계단 앞에서 온전한 노동조합법 개정안 통과를 촉구하는 기자회견을 참석하였습니다. 이후 해단식을 거쳐 실천행동을 중심으로 구성된 둘째 날까지의 일정을 이렇게 마무리하였습니다.이틀간의 짧은 일정이었지만 나름대로 열심히 참여하였고, 현장을 직접 보고 듣고 느끼는 것에 최대한 집중하려 노력하였습니다. 저는 올해 처음 참가한 행사였지만, 한반도 전쟁 정전 72년을 맞아 여러 번 개최된, 이미 역사가 오래된 행사였습니다. 제가 느낀 선봉대 활동은 단순한 행진이나 퍼포먼스를 넘어, 다양한 배경의 사람들이 함께 만나 서로의 생각을 나누고 함께 고민하는 그 자체였습니다. 특히 전투기 오폭 사고 현장을 찾았을 때, 함께한 동료들은 저마다 다른 언어로 같은 질문을 던졌습니다. "왜 우리 땅에서 우리가 결정권이 없을까?", "왜 사고는 반복되는데 책임지는 이는 없을까?" 이 질문을 확장해 보면, 비단 주한미군 기지 또는 관세협상 등의 이슈에 국한되지 않는다는 것을 배우는 현장인 것입니다. 경력이 일천한 노동조합의 활동가로서 피치 못하게 주로 현장에만 집중해왔지만, '평화 통일'이라는 말이 그렇게도 구체적인 사람들의 삶의 조건과 맞닿아 있다는 사실을 선봉대 활동 외적으로 배운 적은 없었습니다.또 이번 참가를 통해 분단이라는 구조가 단지 한반도의 지정학적 상황을 의미하는 것이 아니라, 노동자의 삶과 권리를 옭아매게 하는 구조임을 뼈저리게 느꼈습니다. 평화롭고 자주적이지 못한 상태로 만들어진 현재의 분단 상황이 노동자, 시민 등 사회 구성원들에게 어떤 식의 폭력으로 작용했는지를 직접 목격하였으며, 미군이 '우리를 지킨다'는 논리 뒤에서 정작 우리가 지켜야 할 사람들이 얼마나 피해를 입고 있는지를 돌아보게 되었습니다. '국가 안보'라는 명분은 수많은 노동자들의 임금을 억제하고, 단결을 막고, 파업을 탄압하는 구실이 되어 왔습니다. 전시 상황을 가정한 정책은 늘 희생을 요구했고, 이는 결국 노동자들에게 전가됩니다. 결국, 통일과 평화는 노동자의 권리를 지키기 위한 가장 현실적인 과제인 것을 깨달았습니다.제게 있어 이번 19기 서울지역 자주통일평화선봉대는 다른 광경에서 알지 못했던 '자주 통일 평화'의 의미를 자각하는 계기였고, 그 속에서 저는 다시 한번 확신하게 되었습니다. 평화는 노동자의 생존권이고, 통일은 우리가 인간답게 살아가기 위한 조건입니다. 그리고 이는 누군가가 주는 것이 아니라, 우리 스스로가 자주적으로 쟁취하여야 하는 가치입니다. 노동자들이 안전하고 존엄하게 일할 수 있는 사회, 여성이 폭력의 대상이 되지 않는 사회, 외부의 명령이 아니라 우리 스스로 결정하는 사회, 바로 그 사회를 만들기 위한 투쟁을 위해 앞으로도 제가 있는 곳에서 열심히 고민하고 실천하려 합니다. 많은 동지들이 이를 함께 외쳐주시기를 바랍니다.