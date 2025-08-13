메뉴 건너뛰기

'김건희 구속'에 김동연 "탐욕과 부패에 대한 국민의 심판"

정치

인천경기

25.08.13 10:15최종 업데이트 25.08.13 10:15

'김건희 구속'에 김동연 "탐욕과 부패에 대한 국민의 심판"

법원, '증거 인멸 염려' 김씨 구속영장 발부... 김 지사 "권력 사유화에는 전례 없는 단죄와 심판이 당연"

김동연 경기도지사.
김동연 경기도지사. ⓒ 경기도

김동연 경기도지사가 13일 윤석열씨의 부인 김건희씨가 구속된 것에 대해 "탐욕과 부패에 대한 국민의 심판"이라고 평가했다.

앞서 정재욱 서울중앙지방법원 영장전담 부장판사는 12일 늦은 밤 '증거를 인멸할 염려'를 이유로 김건희씨 구속영장을 발부했다. 지난 7월 2일 김건희 특검(민중기 특별검사)이 정식 수사를 시작한 지 42일 만이다. 김동연 지사 말대로 "전직 대통령 부부의 동시 구속은 헌정사에 전례 없는 일"이다.

김동연 지사는 이날 오전 SNS를 통해 "국민 보시기에 민망하고 참담한 일"이라며 "김건희씨는 권력 사유화의 장본인이다. 전례 없는 권력 사유화에는 전례 없는 단죄와 심판이 당연한 일"이라고 지적했다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 12일 오전 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 대기 장소인 서울남부구치소로 이동하고 있다. ⓒ 사진공동취재단

김 지사는 또 "구속이 끝이 아니다. 양평고속도로, 캄보디아 ODA, 각종 뇌물 의혹 등 국가를 패밀리 비즈니스 수익모델로 삼은 범죄의 진상을 명명백백히 밝혀야 한다"면서 "나아가 원상복구까지 이루어져야 한다"라고 강조했다.

김동연 지사는 이어 "발뺌과 부인으로 일관하는 윤석열 김건희 부부에게도 촉구한다"라면서 "진정 어린 참회와 사죄만이 한때 대한민국 대통령직을 지냈던 사람의 최소한의 도리이다. 더 이상 국민을 모욕하지 않길 바란다"라고 말했다.

김 지사는 마지막으로 "대한민국의 상식과 기본을 다시 세워나가자"고 했다.

#김동연#경기도지사#윤석열#김건희#김건희특검

댓글
최경준 (235jun)

사실 너머의 진실을 보겠습니다. <오마이뉴스> 선임기자(지방자치팀) / 저서 <이재명과 기본소득>(오마이북)

