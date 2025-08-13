정청래 "김건희는 존재 자체가 거짓"

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

사상 최초로 구속된 전 영부인 김건희씨를 향해 정청래 더불어민주당 대표가 "사필귀정"이라면서 "김건희는 존재 자체가 거짓"이라고 일갈했다. 또한 국민의힘 당대표를 선출하는 전당대회를 두고서는 "반쪽 반당대회인지 배신자 낙인찍기 대회인지 헷갈린다"라고 힐난했다. "내란의 미몽에서 깨어나 정상적인 정당으로 돌아오라"는 주문도 잊지 않았다.정청래 대표는 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 '윤석열·김건희 부부 모두 구속'을 두고 "헌정사상 최초이며 우리 역사의 가장 큰 오점"이라면서 "수차례 증거 인멸 시도와 수사 방해, 줄줄이 드러난 범죄 정황에 따른 것"이라고 평가했다.그는 "김건희씨는 구속영장실질심사에서 판사에게 끝까지 목걸이를 받지 않았다는 취지로 거짓말을 했다"면서 "김건희씨는 존재 자체가 거짓"이라고 말했다. 이는 그동안 수차례 바뀌었던 '6000만 원대 반 클라프 목걸이 취득에 대한 설명'과 '학위 논문 표절' 등을 싸잡아 비판한 것으로 읽힌다.정 대표는 특검을 향해 "이번 구속을 발판 삼아서 은폐돼 온 진실을 끝까지 규명해 역사적 책무를 완수해 주시기 바란다"면서 "지연된 정의는 정의가 아니라고 하는데, 지연된 정의라도 한 발짝 한 발짝 더 나아가게 (민주당도) 힘을 보태겠다"라고 다짐했다. 그러면서 "지금도 체포영장 집행을 방해하며 법치를 조롱하고 있는 윤석열에게 모든 합법적인 수단을 동원해야 한다"라고 주문했다.비판의 화살은 국민의힘으로 향했다. 당대표를 선출하는 전당대회에서 '윤어게인'이 회자되고 후보들이 '찬탄(탄핵찬성) - 반탄(탄핵반대)' 구도로 갈라져 있기 때문이다.정청래 대표는 조경태 당대표 후보가 전날(12일) 연설회에서 한 '국민을 배신하고 당원을 배신한 사람은 윤석열' 발언을 소환했다. 정 대표는 "국민의힘 전당대회가 점입가경"이라면서 "전당대회인지 반쪽 반당대회인지, 내란 옹호 잔당대회인지, 상호 배신자 낙인찍기 대회인지 헷갈린다"고 꼬집었다.이어 "국민의힘은 내란의 추억, 내란의 미몽에서 깨어나 정상적인 정당으로 돌아오기 바란다. 연설회장의 욕설·폭언·소란 행위도 스스로 정화하기 바란다"고 말했다. 정청래 대표는 취임 열흘이 지났지만 아직 국민의힘과 공식적으로 대화한 적은 없다.