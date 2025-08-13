태국-캄보디아 무력 충돌 참상에도... '미모 경쟁'만 부각한 국내 언론

AD

캄보디아 대변인보다 예쁘다?나타폰 나크파닛 태국 국방부 차관 겸 장관 대행의 양국 여성 대변인 미모 비교 발언과 이를 보도한 태국 <방콕포스트>의 관련 기사를 여과 없이 그대로 전한 국내 언론매체들. 전쟁의 참상 대신 가십성 기사를 경쟁적으로 올렸다.

태국과 캄보디아가 국경에서 무력 충돌을 벌인 지 불과 한 달여 만에, 태국 정부가 새 대변인을 임명하면서 '미모 비교' 발언을 내놓아 논란이 되고 있다. 피해자들이 여전히 귀향하지 못한 상황에서 나온 이 발언과, 이를 소비하는 국내 언론 보도 태도에 비판이 쏟아진다.11일(현지시간) <방콕포스트> 등에 따르면 나타폰 나크파닛 태국 국방부 차관 겸 장관 대행은 지난 8일 '국경 상황 대응센터'의 새로운 대변인으로 붐 파나다 웡푸디(49)를 임명했다.파나다는 2000년 미스 태국 출신으로, 미국과 호주에서 경영학과 국제경영학, 경영철학을 전공했으며 배우, 인플루언서, 사회운동가로 활동해왔다. 태국 상원 경제·상무·산업위원회 고문 경력도 있다.그런데 나타폰 차관은 인선 이유를 설명하면서 "캄보디아 국방부 대변인 인 말리 소지아타 중장과 경쟁하기 위해서"라며, "적어도 현재로서 파나다 대변인의 장점은 확실한데, 그건 캄보디아 대변인보다 훨씬 아름답다는 것"이라고 말했다. 이어 "캄보디아 국방부 대변인은 미스 캄보디아가 아니다"라고 덧붙였다.태국과 캄보디아간 국경을 둘러싼 무력 충돌은 최소 43명의 사망자와 수백여 명 부상자를 냈고, 여전히 수만 명의 난민들이 여전히 전쟁 재발의 공포 속에 귀향하지 못하고 있다. 포화가 멎은 지 채 한 달도 되지 않은 상황에서, 고위 군 관계자가 '미모 경쟁'이라는 표현을 공식 석상에서 내놓은 것은 전쟁 피해자들의 고통을 가볍게 여기는 발언이라는 지적이 제기된다.군 대변인은 갈등 상황에서 정부 입장을 대외적으로 전달하고 사실을 알리는 공식 창구다. 이 직책의 무게를 감안하면, 상대국 대변인의 외모를 비교하는 발언은 성차별적일 뿐 아니라 외교적으로도 부적절하다.캄보디아 주요 언론은 이번 발언을 직접적으로 보도하지 않고 있다. 국경 폐쇄 조치 이후 태국 영화·TV 콘텐츠 방영을 금지한 상태이고, 지난달 말 양국간 무력 충돌 직후에는 정부가 <방콕포스트> 등 태국 주요 언론사의 인터넷 접속을 차단했기에 직접 태국발 뉴스를 접한 캄보디아 국민은 그리 많지 않다.그러나 한국발 인터넷 뉴스 기사를 통해 관련 소식을 들은 일부 캄보디아 시민들은 "외국 언론마저 피해자보다 외모 비교를 먼저 다루는 것이 불편하다"는 반응을 보이고 있다. 프놈펜의 여성 직장인 소완나씨(32)는 "전쟁 관련 소식을 좀 더 듣기 위해 외신 뉴스 기사를 종종 읽는데, 양국 대변인의 미모를 비교한 가십성 수준의 내용을 기사로 내 보낸 나라는 오직 한국뿐인 것 같다"며 불쾌감을 토로했다.관련 국내 뉴스 기사를 오늘(13일) 오전 확인해 보니 <조선일보>,<중앙일보>,<한국경제> 등 주요 매체가 인터넷판으로만 이틀 사이 10여 건 이상 관련 기사를 쏟아냈다. 이 과정에서 '캄보디아 대변인보다 예쁘다'는 발언이 제목과 본문에 반복 노출됐다. 특히 포털 뉴스 메인에도 '미모 경쟁'이라는 표현이 오르내렸다. 결과적으로 가십성 보도가 대량 복제·확산되는 구조가 형성됐다.문제는 이런 보도들이 분쟁의 배경, 난민의 고통, 국경 지역의 불안정성을 충분히 다루지 않았다는 점이다. 발언의 부적절성을 비판하기보다, 클릭을 유도할 수 있는 표현과 미모 여성의 사진을 전면에 배치해 소비한 셈이다.캄보디아 현지에서 20년째 활동중인 교민언론인 윤기섭씨는 "국경 갈등은 단순한 정치·외교 이슈가 아니다. 삶의 터전을 잃고, 가족을 잃고, 안전을 잃은 사람들의 이야기가 그 안에 있다. 언론의 역할은 갈등의 실상을 정확히 알리고, 피해자들의 목소리를 전하는 것"이라고 강조했다.그의 말처럼 전쟁터에서 필요한 것은 미모 경쟁이 아니라, 고통받는 이들을 향한 공감과 책임 있는 보도다. 발언을 받아쓰는 데 그치지 않고, 그 발언이 던지는 함의와 그 뒤에 가려진 현실을 조명하는 것이야말로 언론의 책무가 아닐까 싶다.