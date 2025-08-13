시간 얼마 남지 않은 6명의 노인, 이 대통령 결심해 주십시오

큰사진보기 ▲정부세종로청사앞에서 열린 비전향장기수 2차 송환 촉구기자회견발언하는 이가 양심수후원회장 김혜순이다. ⓒ 민병래 관련사진보기

큰사진보기 ▲정부세종로청사에서 열린 송환촉구 기자회견한국교회인권센터의 류순권 목사가 발언하고 있다.

"인도주의 정신이다. 조건없이 송환하라.""송환이 평화다. 추석 전에 송환하라."불볕더위를 더 뜨겁게 달구는 구호가 8월 12일 11시, 광화문 일대에서 울렸다. 세종로 정부청사 앞에서 '비전향장기수 2차 송환'을 촉구하는 기자회견에서 나온 목소리다. 이날 자리는 실천불가승가회, 원불교인권위원회, 한국교회인권센터와 민가협등 17개 단체가 마련했는데 '고난받는 이들과 함께하는 모임'의 송병구 목사, 불교인권위원회의 진관 스님, 안학섭 선생 송환추진단의 이적 목사 등 20여 명이 함께했다.비전향장기수 2차 송환은 지난 25년간 끊임없이 제기되어왔으나 이뤄지지 않았다. 2차 송환문제는 역설적이게도 1차 송환에서 비롯되었다. 2000년 6·15 남북정상회담에서 김대중 대통령과 김정일 위원장은 인도적 차원에서 '비전향 장기수의 송환'을 합의했고 그해 9월 2일 63명이 1차로 송환되었다.그런데 당시 실무를 맡았던 통일부는 송환 대상의 기준으로 '비전향'을 내세웠다. 전향하지 않은 이들만 북으로 송환한다는 방침을 일방적으로 정한 것이다. 인권단체, 통일운동 관련 단체가 당시의 '전향'이 고문에 의한 강압이었음을 지적하며 '희망자 전원 송환'을 요구했으나, 통일부는 수용하지 않았다.한편 2004년 의문사진상규명위원회 2기는 강제 전향에 맞서다 옥중에서 숨진 장기수 손윤구·박융서·최석기를 '민주화운동의 일환'으로 판단했다. 민주 헌법에 반하는 사상 전향 제도에 목숨 걸고 싸운 점을 '국민의 자유와 권리를 회복,신장한 활동으로 인정'한 것이다.이런 배경에서 1차 송환에서 '탈락'한 47명이 '2차 송환'을 요구했으나 노무현 정부, 최근의 문재인 정부에서도 이들의 요구는 받아들여지지 않았다. 결국 감옥에 수십 년간 갇혀 있다가 대부분 노인이 되어 출소한 이들은 하나둘 세상을 떠났고 지금은 6명만 남아있는 상태다.이날 여는 말을 한 '정의평화인권을 위한 양심수후원회' 김혜순 회장은 "1993년 이인모 노인의 송환, 2000년 9월 2일의 1차 송환, 2005년 정순택 노인의 유해 송환까지, 장기수의 북송은 모두 남북 화해의 상징이었다"라며 "남은 여섯 분이 판문점을 통해 송환된다면 남북 화해와 평화의 마중물이 될 것"이기에 이재명 정부는 서둘러야 한다고 호소했다.또 안학섭 선생 송환추진단을 이끄는 이적 목사는 "안학섭 선생이 폐부종으로 앞날을 알 수 없을 정도로 병세가 위중하다"라며 이인모 노인의 송환 때처럼 정부가 능동적으로 움직여줄 것을 촉구했다. 안학섭 노인은 1930년생으로 96세인데 나머지 다섯 송환 희망자도 거의 구순을 넘겼다. 1929년생 양원진은 97세, 1930년생인 박순자는 96세, 1934년생인 김영식과 양희철은 92세, 가장 젊다는 이광근이 1945년생으로 80세다. 이들 여섯 명은 자연 수명으로도 거의 한계선상에 이른 상태다. 이념이나 남북 관계 여부를 떠나 인도적 조치가 시급한 상태다.이날 기자회견 마무리 발언은 한국교회인권센터의 류순권 목사가 했다. 그는 "분단이 남긴 생채기를 안고 평생을 살아온 비전향 장기수들이 북녘 땅으로 돌아갈 날만 손꼽아 기다리고 있다. 이들을 조건 없이 시급하게 돌려보내는 것이 평화의 시작이다. 이분들에게 남은 시간이 많지 않다. 올 추석은 10월 6일이다. 올해 추석은 조국과 가족 품에서 보낼 수 있게, 추석 전 송환이 이뤄지도록 정부 당국의 빠른 조처"를 간절하게 바란다고 말했다.6월 3일 이재명 정부가 들어서고 정동영이 통일부 장관이 되면서 남북 적대 관계는 빠르게 해소되어가고 있다. 정동영 장관은 취임 후 "남북은 두 국가일 수 없고 단절을 하루 속히 끝내야 한다"라고 강조했다. 대북확성기를 앞서서 철거한 것은 이재명 정부가 이른 시간 내에 대화 채널을 복원하고 남북 평화 분위기를 정착하겠다는 의지로 읽힌다. 비전향 장기수와 평양시민 김연희의 송환이나 이산가족의 재상봉은 여기에 촉매제가 될 것이다.서울이건 평양이건 남북정상회담이 열릴 때 이재명 대통령이 비전향장기수의 손을 잡고 함께 간다면 남북 화해와 평화를 위해 이만큼 상징적이며 큰 울림을 줄 장면은 없을 것이다. 김영삼 정부가 이인모 노인을 북으로 보낼 때, 김대중 정부가 장기수 1차 송환을 했을 때, 노무현 정부가 정순택의 유해를 북측으로 송환할 때 어떤 조건도 없었다. 오직 인도적 차원에서 결단했다.1차 송환으로부터 25년이 지났다. 남북 양측에 큰 변화가 있다. 무엇보다 남쪽에서는 촛불 혁명과 빛의 혁명을 이뤄내며 민주주의와 인권 부문에서 놀라운 진전이 있었다. 세계가 주목하는 민주주의 선진국이 되었다. 이런 성취와 변화를 남북 관계에도 반영해야하지 않을까. 남과 북이 민족의 동질성을 잃고 두 국가로 멀어지는 지금, 1991년 남북기본합의서의 정신을 놓지 않아야 한다. 통일로 가는 과정에서 형성된 특수 관계라는 임을 잊지 않아야 한다. 그 여정은 평화 공존과 공동번영임을 문재인 정부는 선언한 바 있다.2차 송환, 이재명 대통령은 할 수 있다. 김영삼,김대중,노무현, 문재인 등 앞서간 민주주의자, 민주화를 위해 노력한 대통령의 길을 따라 이재명 대통령이 결심하길 바란다.