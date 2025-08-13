아파트, 맞벌이 부모 위한 여름방학 돌봄교실 운영 호응

큰사진보기 ▲창원마린애시앙아파트와 꿈뜨지역공동체가 창원시 양성평등기금 지원사업으로 여름방학 동안 돌봄교실을 운영하고 있다. ⓒ 꿈뜨지역공동체 관련사진보기

여름방학 동안 아파트단지에서 어린 자녀들을 위한 돌봄교실을 운영해 특히 맞벌이 부모로부터 큰 호응을 얻고 있다.창원마린애시앙아파트(입주자 대표 조은우)와 꿈뜨지역공동체(대표 이한기 마산대 명예교수)가 창원시 양성평등기금 지원사업으로 이번 방학 동안 돌봄교실을 운영하고 있는 것이다."엄마아빠 마음 펴니 일하세요"라는 구호로 열리고 있는 돌봄교실은 초등학교 1~4학년 아동 40명을 대상으로, 지난 7월 21일부터 오는 22일까지 열리고 있다. 맞벌이 부모들이 직장에 출근하는 동안, 자녀들을 안전하게 돌봐줄 곳을 찾는 가정의 걱정을 덜어주기 위해서 마련되었다.학부모들은 여름방학 동안 아이들이 종일 집에 있어야 하는 상황에서 숙제, 점심 등 다양한 부분에서 불안감을 느끼기 마련이다. 이 돌봄교실은 단순한 돌봄에 그치지 않고, 점심 제공과 다양한 교육‧체험 활동까지 하고 있다.조은우 입주자대표는 "저출산 시대에 이러한 방학 돌봄활동이 확대되어, 겨울방학 중에도 지속적으로 이루어지면 좋겠다"라고 밝혔다.이한기 대표는 "방학 기간 동안 맞벌이 부모들께서는 자녀를 어떻게 돌볼지, 안전하고 즐겁게 시간을 보낼 곳을 어디서 찾을지에 대한 고민이 매우 크다"며 "돌봄교실은 저비용 고효율로 부모들의 부담을 덜어주는 매우 중요한 사업"이라고 했다.이 대표는 "돌봄교실을 아동들에게 단순한 돌봄 이상의 다양한 교육적 경험을 제공할 수 있어 큰 보람을 느낀다"고 전했다.학부모들은 긍정적인 반응을 보이고 있다. 한 학부모는 "여름방학 동안 아이들이 친구들과 함께 즐겁게 활동할 수 있어 정말 좋다"면서 "아이들의 웃음소리를 들으며 마음이 놓인다"고 말했다.꿈뜨지역공동체는 겨울방학 동안에도 지속적인 돌봄교실을 운영할 예정이다.