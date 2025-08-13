김정은-푸틴 전화통화... "러시아 조치 전적 지지"

큰사진보기 ▲지난해 6월 평양에서 만난 푸틴과 김정은 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

북한이 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 전화 통화를 했다고 13일 밝혔다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 이날 "조선민주주의인민공화국 국무위원장 김정은동지께서 로씨야련방 대통령 울라지미르 울라지미로비치 뿌찐동지와 8월 12일 전화대화를 하시였다"고 보도했다. 북한 매체가 최고지도자와 외국 정상 간 통화를 공개한 건 이번이 처음이다.신문에 따르면 김 위원장과 푸틴 대통령은 지난해 6월 평양에서 체결한 포괄적 전략적 동반자 관계 조약에 따라 양국 협조가 발전하고 있다며 협력 강화 의지를 확인했다.김 위원장은 "조선민주주의인민공화국(북한)은 조로(북러) 간 조약의 정신에 언제나 충실할 것"이라며 "앞으로도 러시아 지도부가 취하게 될 모든 조치들에 대해 전적으로 지지할 것"이라고 말했다.또 "가장 존경하는 블라디미르 푸틴 동지가 조국해방(광복) 80돐을 맞이하는 전체 조선인민에게 따뜻한 축하를 전해준데 대하여 충심으로 되는 사의"를 표했다.푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁에 파병된 북한군과 관련해 "쿠르스크 영토를 해방하는 과정에 조선민주주의인민공화국이 제공한 지원과 조선인민군 군인들이 발휘한 용감성과 영웅주의, 희생정신을 다시금 높이 평가했다"고 밝혔다.양 정상은 북러가 체결한 '포괄적인 전략적 동반자관계에 관한 조약'에 따라 모든 분야에서 협조관계가 더욱 심화·발전되고 있는데 대해 높이 평가하고 향후 협력 강화에 대한 의지를 확인했다.신문은 김 위원장과 푸틴 대통령의 통화에 대해 '따뜻한 동지적 분위기 속에서 대화했다'고 전했다.앞서 러시아 크렘린궁은 푸틴 대통령이 12일(현지시각) 김 위원장과 전화 통화를 했다고 밝힌 바 있다. 그러면서 푸틴 대통령이 김 위원장에게 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담과 관련한 정보를 공유했다고 전했다. 푸틴 대통령은 오는 15일 미국 알래스카에서 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 할 예정이다.<로동신문>은 미·러정상회담과 관련해서는 따로 언급하지 않았다.