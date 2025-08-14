뽀얀 우윳빛 한 그릇, 천호동 골목 하얀 냉면

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲사골육수로 만든 '송월냉면' 물냉면 ⓒ 황세림 관련사진보기

큰사진보기 ▲강동구 천호동에 위치한 냉면거리 ⓒ 황세림 관련사진보기

"20대부터 다녔어요. 그동안 사장님은 바뀌어도 맛은 안 바뀌더라고요. 결혼하고 이사해서 애 낳고도 여길 와요."

지난 13일, 입추가 지났지만, 여전히 한낮 기온은 30도를 웃돈다. 찌는 듯한 더위가 입맛을 앗아갈 때 차갑고 시원한 한 그릇이 머릿속을 맴돌기 마련이다. 서울 강동구 천호동 냉면 골목 한편에는 함흥도 평양도 아닌, 뽀얀 사골육수가 담긴 냉면이 있다. 점심 무렵이면 이마에 맺힌 땀을 훔치는 손님 여럿이 문을 열고 들어선다. 그릇을 받으면 약속이나 한 듯 일제히 국물부터 들이켠다.천호동에 있는 이 냉면집은 이제 3대째 이어지고 있다. 1968년에 개설된 천호시장은 당시 서울 동부권에서도 손꼽히는 대규모 시장이었다. 그 한쪽 좌판에서 1대 사장 마원지씨는 상인들을 대상으로 냉면을 팔았다. 1988년 가게 문을 열면서 역사가 이어졌고, 주변에도 냉면집이 하나둘 생기며 천호동 냉면 골목이 자리 잡았다.사골 냉면은 택시 기사였던 남편의 제안에서 시작됐다. 초창기에는 하루에 서너 그릇밖에 팔지 못했지만, 손님들 사이에 "우유처럼 하얀 냉면이 있다"는 이야기가 퍼지며 찾는 사람이 늘었다. 2대 사장 엄옥흠씨는 시어머니 가게 일을 돕게 됐다. 처음 만든 냉면이 시어머니의 손맛이 다르다는 말이 이어지며, 맛을 유지하기 위해 비율을 조정해 일명 '그램의 법칙'을 개발했다.엄옥흠씨가 세상을 떠난 뒤 자녀들이 3대 사장을 이어받았지만, 그녀가 2년간 연구해 만든 '그램의 법칙' 덕에 그 맛은 그대로다. 그래서일까, 한때는 맛의 비법을 가르쳐 달라고 한 단골손님도 있었다. 다른 지역에 냉면집을 열었지만, 그도 여전히 이곳으로 냉면을 먹으러 온다고 한다. 20년째 단골인 강현희씨는 "예전과 같은 맛"이라며 젓가락질을 이어갔다.사골 냉면의 핵심은 육수다. 하루 동안 물에 담가 핏물 뺀 사골을 7~8시간, 그 이후에 5~6시간 우리며 농도를 맞춘다. 거기에 여름이면 이틀에 한 번씩 담그는 동치미 국물이 더해져 하얀 육수 색을 띤다. 젓가락으로 면을 들어 한입 먹자, 고소하고 시원한 육수에 무 김치의 맛이 조화롭게 섞였다. 그 맛에 국물까지 비우는 손님이 다수다. 새콤한 열무가 가득 올라간 열무 냉면을 찾는 이들도 많다.1990년대 후반, 대형 상점과 백화점이 들어서며 점차 쇠퇴한 천호시장은 재개발로 역사 속으로 사라졌다. 한때 손으로 세기 어려울 만큼 냉면집이 즐비했던 천호동 골목. 지금은 예전 같은 북적임은 사라졌지만, 한동안 그 이름을 알렸던 노포들은 여전히 골목 곳곳에서 자리를 지킨다. 무더운 여름날이면 여전히 이 냉면을 찾는 발걸음이 모인다. 사골냉면 한 그릇은 여름을 버티게 하는 힘이자, 이제는 사라진 시장 골목의 추억이다.