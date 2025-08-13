삽교천 물난리가 남긴 침묵의 묵시록

큰사진보기 ▲7월16일 물난리에 터진 구만교 옆의 둑을 임시로 막아 놓았다. ⓒ 박찬규 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선시대 역원이 있었음을 알리는 예산군 신례원 버스 정류소 안내판. 삽교천과 무한천 주변의 모습이 그려진 조선시대 지도가 있다. 무한천 창소 포구에 있었던 삼읍조창이 보인다. ⓒ 박찬규 관련사진보기

큰사진보기 ▲7월 16일 물난리에 호수가 됐던 논. 물이 빠지고 아무 일 없었다는 듯이 다가오는 앞날의 운명을 품고 자라는 벼들의 푸르름으로 가득하다. ⓒ 박찬규 관련사진보기

지난 7월 폭우 때 삽교천 둑이 무너져 물에 잠겼던 충남 예산군 하포리, 성리 그리고 구만리 마을을 둘러보았다. 구만교 옆에 무너진 둑은 임시로 막아 놓은 상태였다.전국 웬만한 하천에서 볼 수 있는 삽교천 둑 위에 잘 포장해 놓은 자전거 길을 걸어 하포리를 지나 성리까지 내려갔다. 물에 잠겼던 마을은 평소의 평온한 모습을 되찾았고, 농사일 하는 주민이 보였다. 우리 안의 소들도 그 날의 아픔을 잊은 듯 평화로워 보였고 너른 들판에는 자라는 벼의 푸르름이 가득했다.그러나 그날의 끔찍했던 물난리를 언론을 통해 보고들은 기억이 생생해서, 평온해 보이는 마을의 모습, 밭에서 일하는 농부의 모습, 우리에서 한가로이 쉬고 있는 소들의 모습 그리고 자라는 벼로 푸르게 펼쳐진 들판의 모습 속에 깃든 침묵이 두렵게 느껴졌다.삽교천 물난리를 알리는 방송에서 "이 마을에 태어나 이런 물난리는 처음이다"라고 마을 어르신이 말하고, 기상 전문가는 200년만의 기록적인 폭우라고 했다. 그러면서 인간이 만들어내는 온실 가스로 해마다 지구가 뜨거워지고 그만큼 해마다 얼음과 눈이 녹아 바다 높이가 올라가고 공기에 수증기가 많아져 해마다 더 많은 비가 내릴 거라고 했다.지난 7월 16일 밤, 예산군에는 200년만의 기록적인 비가 내리기 시작했고, 사방에서 엄청난 빗물이 삽교천으로 흘러들고 있었다. 인간이 만들어 놓은 위쪽 예당저수지와 아래쪽 삽교천 방조제가 비극적인 결과를 만들고 있었다.삽교천과 만나 바다로 흘러드는 무한천 위쪽엔 예산과 당진 들판에 물을 대는, 저수량이 4710만m³인, 전국에서 가장 큰 예당저수지가 있다. 물은 돈과 같은 자원이라며 엄청난 물을 가둬두고 있는데, 갑자기 기록적인 비가 내리기 시작하자 저수지 위쪽인 예산군 대술면, 신양면, 광시면 그리고 청양군 운곡면, 비봉면의 엄청난 빗물이 예당저수지로 쏟아져 들어왔다.당시 무한천의 물 높이가 무한천 둑이 감당할 수 있는 5m를 넘을 수 있는 위험한 상황이었으나, 1964년에 만들어진 예당저수지의 둑이 넘쳐 무너지는 것을 막기 위해 저수지를 관리하는 한국농어촌공사는 초당 최고 1400톤의 물을 무한천 아래로 내보냈다.바다로 흘러드는 삽교천은 원래 수산물과 농산물을 실은 배들이 오가는 길이었다. 조선시대 백과사전인 '동국문헌비고'에 따르면 무한천 창소 포구에 세금으로 걷은 예산군, 대흥군 그리고 청양군의 곡식을 모아 두었다가 한양으로 실어가는 '3읍 조창'이 있었다. 삽교천 방조제가 만들어져 물길이 끊길 때까지 인천을 오가는 여객선이 들어왔다.그런데 농사짓고 공장 돌리는 데 물을 쓰기 위해 삽교천 물이 바다로 흘러들지 못하게 1979년 방조제를 만들었다. 그렇게 바다와의 연결이 끊어지고 삽교호라는 큰 인공 호수가 생겼다. 기록적인 비가 쏟아지던 16일 밤, 만조가 된 바닷물이 삽교호로 들어오는 것을 막고 있는 길이 3360m, 최고 높이 18m의 거대한 방조제는 삽교호로 밀려드는 빗물을 가둬 삽교천의 물 높이를 크게 올리는 역할을 하고 있었다.결국 삽교천은 물이 흘러 내려가는 물길의 역할을 못하게 돼 둑 안쪽의 하천과 둑 바깥쪽의 마을과 들판에 물이 차올랐다. 날이 밝자 마을과 주변의 드넓은 들판이 물에 잠겨 거대한 호수로 변한 놀라운 광경이 드러났다.삽교천 물길은 막힘없이 바다로 이어져 농산물과 수산물을 실은 배들이 오가는 바다의 일부였다. 그러나 오직 인간만의 이익을 위해 바다로 이어지는 물길을 막는 거대한 방조제를 만들어 수많은 생명에 고통을 안기고 삽교천 주변 마을을 위험한 상황에 놓이게 했다.오직 인간만의 편리함과 이익을 위해 인간은 끊임없이 온실 가스를 만들어내고 있다. 오래지 않아 지구의 눈과 얼음이 거의 녹아내려 많은 섬과 바닷가 땅이 잠길 것이고, 인간이 만들어 놓은 댐과 둑이 감당할 수 없는 더 많은 비가 내릴 것이다.물에 잠겼던 마을은 다시 평온을 되찾고, 물이 빠진 드넓은 들판에서는 예전처럼 벼가 푸르게 자라고 있어 그날의 물난리가 남긴 상처는 대부분 아문 듯 보였다. 그러나 장래엔 이렇게 평온한 풍경이 사라질 수도 있음을, 암울한 미래의 모습을 이번 물난리에서 미리 보았음을 우리는 깨달아야 한다.자연의 흐름을 막는다면 반드시 나쁜 결과를 불러오게 돼 있다. 망설임 없이 지금이라도 삽교천 방조제를 허물어야 한다. 자연의 섭리에 따라 억겁의 세월을 막힘없이 흘렀듯이 삽교천은 다시 막힘없이 흘러 바다로 이어져야 한다.