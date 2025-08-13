창원시, 애국지사 위패 봉안-독립운동가 추모비 제막

큰사진보기 ▲창원시,‘광복 80주년’애국지사 위패 봉안-독립운동가 추모비 제막 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원시는 광복 80주년을 맞아 12일 마산합포구 진전면 애국지사사당에서 '애국지사 위패 봉안식' 및 '독립운동가 추모비 제막식'을 거행했다.위패 봉안식은 창원시가 미봉안된 애국지사를 적극 발굴하여 그 공적을 재조명하는 데 의의를 두고 시작되었으며, 대통령 표창 서훈을 받은 ▲공을수 ▲김재만 ▲김주석 ▲김창세 애국지사의 위패가 새로 봉안됐다. 이들의 숭고한 희생과 헌신은 조국 광복에 중대한 역할을 했으며, 후대에 독립운동 정신을 전하는 소중한 메시지가 되었다.위패 봉안식에 이어 창원의 독립운동가들을 기리는 추모비 제막식이 진행되며, 역사적 의미를 되새기고 감동을 전하는 뜻깊은 순간이 마련되었다. 이번 추모비는 창원특례시를 비롯해 경남은행의 후원, 마산종합사회복지관 및 광복회원들의 지원과 협력이 더해져 완성됐다.장금용 창원시장 권한대행은 "광복 80주년을 맞아, 애국지사 네 분의 위패를 모시고 창원의 독립운동가를 기리는 추모비 제막식을 통해 다시 한번 순국선열과 애국지사분들의 숭고한 희생과 헌신을 잊지 말아야 한다"며, "구국의 애국정신을 이어받아 찬란한 미래를 설계하겠다"고 말했다.