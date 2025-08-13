메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
세계 딸기산업 허브로… 논산, 2027 딸기엑스포 정부 승인

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

25.08.13 10:06최종 업데이트 25.08.13 10:06

세계 딸기산업 허브로… 논산, 2027 딸기엑스포 정부 승인

38개국 154만 명 찾는 국제행사… 백성현 시장 "논산다움으로 성공 만들 것"

원고료로 응원하기
논산시청 현관 앞에 설치된 트리 모양의 응원 메시지판에 시민들이 직접 적은 축하와 응원의 글이 빼곡히 걸려 있다. 2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 개최를 향한 시민들의 마음이 한데 모였다.
논산시청 현관 앞에 설치된 트리 모양의 응원 메시지판에 시민들이 직접 적은 축하와 응원의 글이 빼곡히 걸려 있다. 2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 개최를 향한 시민들의 마음이 한데 모였다. ⓒ 서준석

충남 논산시가 세계 최초의 '딸기' 단일 품목 국제 산업엑스포를 유치하며 세계 농업 무대의 중심에 섰다.

논산시는 지난 7일 기획재정부 국제행사심사위원회에서 '2027 논산세계딸기산업엑스포'가 정부 승인 국제행사로 최종 확정됐다고 밝혔다.

이번 승인은 지난 3월 국제행사 심사 대상으로 선정된 이후, 대외경제정책연구원(KIEP)의 타당성 조사에서 경제적 효과와 정책성을 인정받은 결과다. 행사 등급은 '정책성 B'로, A등급 사례가 없어 사실상 최고 등급의 평가를 받았다. 이로써 총사업비의 20% 이내에서 국비 지원이 가능해졌다.

AD
2027 딸기엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 24일간 논산시민가족공원, 시민운동장, 딸기향 농촌테마공원, 건양대 일원에서 열린다. 38개국 154만 명 이상의 관광객이 찾고, 2천 명 이상 고용 창출과 5천억 원 이상의 경제적 파급효과가 예상된다.

딸기엑스포는 스마트농업, 애그테크, 푸드테크 등 첨단 농업기술과 융합해 지속가능한 농업과 건강한 식문화를 제시하는 국제 산업 플랫폼으로 기획됐다. 논산시는 그동안 '농식품 해외박람회', 'K-푸드 구매상담회', '아시아 한상대회' 등 국내외 사전 행사에서 논산딸기의 우수성을 적극 홍보하고 글로벌 네트워크를 쌓아왔다.

백성현 논산시장은 민선 8기 취임과 함께 착수한 2027 논산세계딸기산업엑스포가 정부 승인이라는 산을 넘고 성공개최를 이끌고 있다
백성현 논산시장은 민선 8기 취임과 함께 착수한 2027 논산세계딸기산업엑스포가 정부 승인이라는 산을 넘고 성공개최를 이끌고 있다 ⓒ 서준석

백성현 논산시장은 "이번 승인은 논산시민의 염원과 논산딸기의 잠재력, 그리고 미래 전략산업으로서의 경쟁력을 정부가 공식 인정한 것"이라며 "외국인 관람객 유치 전략과 안전 대책을 철저히 마련해 세계 속에 당당히 설 수 있는 축제를 만들겠다"고 밝혔다.

민선 8기 출범과 함께 딸기엑스포 준비에 나선 백 시장은 기획 단계부터 해외 홍보, 참가국 유치, 콘텐츠 개발 등 전 과정을 직접 챙겨왔다.

논산시는 앞으로 조직위원회 구성과 콘텐츠 확정, 국제 홍보 활동에 속도를 내고, 시민 참여와 지역 상생 프로그램을 확대해 '논산다움'을 전 세계에 각인시키겠다는 방침이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.


#논산시#백성현시장#K베리#2027논산세계딸기산업엑스포#논산딸기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
서준석 (qzwxl) 내방
  • 트위터

    • 주변에서 일어나는 일들이 그저 스쳐지나가버리는 것이 안타깝습니다. 저의 생각을 담아 보았습니다.

    이 기자의 최신기사논산 강경 팔괘정, 270년 전에도 '살기 좋은 곳'이었다

    독자의견0

    연도별 콘텐츠 보기

    오마이TV

    톡톡 60초