세계 딸기산업 허브로… 논산, 2027 딸기엑스포 정부 승인

큰사진보기 ▲논산시청 현관 앞에 설치된 트리 모양의 응원 메시지판에 시민들이 직접 적은 축하와 응원의 글이 빼곡히 걸려 있다. 2027 논산세계딸기산업엑스포 성공 개최를 향한 시민들의 마음이 한데 모였다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장은 민선 8기 취임과 함께 착수한 2027 논산세계딸기산업엑스포가 정부 승인이라는 산을 넘고 성공개최를 이끌고 있다 ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시가 세계 최초의 '딸기' 단일 품목 국제 산업엑스포를 유치하며 세계 농업 무대의 중심에 섰다.논산시는 지난 7일 기획재정부 국제행사심사위원회에서 '2027 논산세계딸기산업엑스포'가 정부 승인 국제행사로 최종 확정됐다고 밝혔다.이번 승인은 지난 3월 국제행사 심사 대상으로 선정된 이후, 대외경제정책연구원(KIEP)의 타당성 조사에서 경제적 효과와 정책성을 인정받은 결과다. 행사 등급은 '정책성 B'로, A등급 사례가 없어 사실상 최고 등급의 평가를 받았다. 이로써 총사업비의 20% 이내에서 국비 지원이 가능해졌다.2027 딸기엑스포는 'K-베리! 스마트한 농업, 건강한 미래'를 주제로 2027년 2월 26일부터 3월 21일까지 24일간 논산시민가족공원, 시민운동장, 딸기향 농촌테마공원, 건양대 일원에서 열린다. 38개국 154만 명 이상의 관광객이 찾고, 2천 명 이상 고용 창출과 5천억 원 이상의 경제적 파급효과가 예상된다.딸기엑스포는 스마트농업, 애그테크, 푸드테크 등 첨단 농업기술과 융합해 지속가능한 농업과 건강한 식문화를 제시하는 국제 산업 플랫폼으로 기획됐다. 논산시는 그동안 '농식품 해외박람회', 'K-푸드 구매상담회', '아시아 한상대회' 등 국내외 사전 행사에서 논산딸기의 우수성을 적극 홍보하고 글로벌 네트워크를 쌓아왔다.백성현 논산시장은 "이번 승인은 논산시민의 염원과 논산딸기의 잠재력, 그리고 미래 전략산업으로서의 경쟁력을 정부가 공식 인정한 것"이라며 "외국인 관람객 유치 전략과 안전 대책을 철저히 마련해 세계 속에 당당히 설 수 있는 축제를 만들겠다"고 밝혔다.민선 8기 출범과 함께 딸기엑스포 준비에 나선 백 시장은 기획 단계부터 해외 홍보, 참가국 유치, 콘텐츠 개발 등 전 과정을 직접 챙겨왔다.논산시는 앞으로 조직위원회 구성과 콘텐츠 확정, 국제 홍보 활동에 속도를 내고, 시민 참여와 지역 상생 프로그램을 확대해 '논산다움'을 전 세계에 각인시키겠다는 방침이다.