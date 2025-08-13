SYD 서산드론축구단, '전주 드론축구월드컵' 대비 구슬땀

큰사진보기 ▲앞줄 왼쪽부터 SYD 서산드론축구단 선수 김보송, 김별하, 신비, 김은솔. 뒷줄 왼쪽부터 이준희, 구현모, 김주성, 황건수, 김범연 선수와 이천석 감독 ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲“우린 드론을 조종하는 게 아니라, 꿈을 조종하고 있는 거예요.” 어린 선수들이 서로 바라보며 격려를 하고 있다. ⓒ 최미향 관련사진보기

"오빠가 하는 걸 보고 흥미가 생겼어요. 게임과는 달라요. 여기는 진짜 부딪히거든요."

큰사진보기 ▲2025 포항드론페스티벌에서 SYD 서산유소년드론축구단 선수들이 이천석 감독의 설명에 귀 기울이고 있는 모습. ⓒ SYD서산유소년드론축구단 관련사진보기

"전주 대회 예선에서 강팀을 꺾었을 때요." (김범연)

"교육박람회에서 'OOO' 팀을 1점 차로 막아냈을 때요." (황건수)

"몇 초 남기고 두 골을 넣어 역전했을 때요." (이준희, 서산중 1학년)

큰사진보기 ▲SYD서산유소년드론축구단에서 코치를 맡으며 선수로 활약하고 있는 팔봉중학교 2학년 황건수 학생 ⓒ 최미향 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼성화재 모빌리티뮤지엄 청소년드론축구대회 경기 중 어린 선수들이 손에 스틱을 잡고 움직이는 모습이 진지하다. ⓒ SYD서산유소년드론축구단 관련사진보기

"다음 달 전주에서 열리는 드론축구 월드컵에 우리 아이들이 대표로 선발됐습니다. 부모로서 이보다 더 자랑스러운 순간이 있을까요. 드론축구를 만나지 않았다면 방학 내내 휴대폰이나 게임에 빠졌을지도 모릅니다. 하지만 지금은 스스로 센터를 찾아 땀 흘리며 연습합니다. 새벽에 출발하는 날에도 피곤하다는 말 한마디 없이 경기에 집중하는 모습이 대견하기만 합니다.

이 변화의 중심에는 감독님의 열정이 있습니다. 대회 우승을 통해 아이들은 자신감을 얻었고, 도전 앞에서 주저하지 않는 아이로 성장했습니다. 팀워크와 배려심이 깊어졌으며, 큰 대회를 경험하며 견문도 넓어졌습니다. 다만 현실은 녹록지 않습니다. 이 아이들이 더 큰 꿈을 향해 힘차게 날아오를 수 있도록 따뜻한 관심과 응원이 필요합니다."

큰사진보기 ▲제3회 유소년전국 드론축구 경진대회에 참석한 SYD서산유소년드론축구단 ⓒ SYD서산유소년드론축구단 관련사진보기

"우린 드론을 조종하는 게 아니라, 꿈을 조종하고 있는 거예요."

큰사진보기 ▲SYD서산유소년드론축구단원들과 자녀들을 응원하기 위해 함께 한 학부모들 ⓒ 최미향 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인천투데이와 충남도청에도 실립니다.

충남서산유소년드론교육센터 문을 열자 먼저 반겨온 건 기계음이었다. 한쪽에서는 "위잉 위잉 윙 윙~" 작은 프로펠러가 허공을 가르며 골대를 공격하고 있었다. 또 다른 곳에서는 테이블 위에 놓인 드론 날개가 위용을 자랑하듯 조명을 받아 은빛으로 빛났다.11일 오후 7시 30분, 흰색 단체 티셔츠를 입은 아이들의 손끝에는 설렘이, 서로를 바라보는 눈빛에는 팀을 향한 믿음이 담겨 있었다. 13명 중 9명만 모였지만 열기만큼은 이미 월드컵이 눈앞에 다가온 듯 보였다. 각자의 무릎 위에는 조종기가 놓여 있었고, 손끝은 가만히 있어도 어쩐지 날렵해 보였다.이천석 감독은 벽 한쪽에 서서 아이들의 대화를 조용히 듣고 있었다. 눈이 마주칠 때마다 그가 짓는 미소에는 '이 아이들은 잘할 거야'라는 믿음이 스며 있었다.SYD(Seosan Youth Drone) 서산드론축구단은 내달 13일에 홍성군 유소년(중학생) 전국 드론축구대회 참가, 25~28일에는 Class20 대한민국클럽 대표팀으로 선발돼 FIDA World Cup Jeonju 2025(전주 드론축구월드컵)에 참가하기 위해 구슬땀을 흘리고 있었다.드론축구를 처음 알게 된 건 언제였냐는 질문에, 아이들은 머뭇거리지 않았다. 부성초 4학년 김별하는 의자 앞으로 몸을 기울이며 말했다.김은솔(서산여중 1학년)은 "시작한 지 얼마 안 돼 실력이 다른 선수들보다 부족하다 생각한다. 약점이 되지 않도록 메우려고 주말에도 나오는 것 같다"라고 말했다. 황건수(팔봉중 2학년)는 손을 움켜쥐며 "첫 대회에서 크게 졌다. 복수하겠다는 마음으로 연습했다"라고 환하게 웃으며 말했다.신비(해미초 6학년)는 "해미청소년문화의집에서 처음 접했는데, 게임은 가상 공간이지만 드론축구는 실제로 부딪히고 움직이는 재미가 있어 좋다"라고 전했고, 김주성(부춘중 3학년)은 "방과후 수업을 통해 시작했는데 즐거움뿐 아니라 꿈과 도전심이 생긴다"라고 했다.어려웠던 점을 묻자, 대답은 한목소리였다. "호버링이요." 드론을 제자리에 띄워 안정시키는 이 기술은 아이들에게 가장 큰 벽이었다.김범연(부춘중 2학년)은 "형들과 호버링 대결을 했던 순간이 가장 기억난다"며 씩 웃었다. 김보송(대산중 1학년)은 "처음 호버링이 잘 됐을 때 그 기분은 말로 못 한다"고 말했다. 그 순간의 두근거림은 지금도 조종기를 잡을 때마다 손끝에 되살아난다.경기 중 가장 짜릿했던 순간을 묻자, 아이들의 목소리는 한 톤 높아졌다.이야기를 하는 순간, 아이들의 손이 허공에서 드론 조종 스틱을 움직이는 듯했다. 표정은 그때의 긴장감과 기쁨을 동시에 담고 있었다.'대회에서 다른 팀을 보며 배운 점이 있냐'라는 질문에는 "뭉친 수비가 좋다는 걸 배웠어요", "잘하는 공격수들을 보고 골 넣는 연습을 더 했어요"라는 대답을 하기도 했다.황건수는 장난기 어린 표정으로 "다른 팀 전략을 가져와 우리 팀이 더 잘하면 된다"며 너스레를 떨었다.드론축구는 학교와 일상에도 변화를 가져왔다. 김은솔(서산여중 1학년)은 "진로를 찾게 됐고, 친구들과 대화할 거리가 늘었다"고 했다. 김별하는 "사소한 일에 짜증이 줄었다"라고 했고, 구현모(부춘중 3학년)는 "성격은 모르겠지만 말수가 늘었다"라며 어깨를 으쓱했다.아이들의 뒤에는 늘 부모들이 든든히 서 있었다.인터뷰가 끝나자, 아이들은 다시 드론을 만지작거리기 시작했다. 조종 스틱을 돌리자, 날개는 낮게 '위잉~' 소리를 내며 위로 떠올랐다. 바닥에 드리운 그림자가 천천히 움직였다. 그 모습은 마치 9월 전주 월드컵 무대를 향해 몸을 풀고 있는 듯했다.아이들과의 만남을 뒤로 하고 나오니 어느덧 사방이 어두워져 있었다. 하지만 SYD 서산 아이들의 하늘은 이제 막 환하게 밝아지고 있는 것 같았다. 작은 프로펠러가 그려낼 궤적 위로, 아이들의 꿈도 함께 비상할 준비를 하고 있었다.그들은 말한다.