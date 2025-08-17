10년째 안 찾아간 파란셔츠, 수선집 할머니의 슬픈 한마디

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲동인천 양키시장(중앙시장)의 낮 ⓒ 송연정 관련사진보기

"뭐 찍으러 온 거야?"

"여기가 원래는 이 길바닥이 안 보일 정도로 사람이 엄청 복작복작했어. 지나가면서 어깨가 다 부딪히고, 틈바구니가 안 보일 정도로 사람이 많았어. 양복점 할 때는 손님도 많았지. 지금은 빨리 문을 닫는데 그때는 오후 8시나 돼야 문을 닫았어.(우주수선집 할아버지)"

"여기에 오성극장이라고 있었어. 그때는 영화도 많이 봤지. 타이타닉 할 때는 여기서 봤으니까. 사람들이 줄 많이 섰지. 학생들도 아주 시끌벅적했어.(무지개수선집 할머니)"

"이 두 손으로 이 일만 하면서 살았는데, 일생이 이렇게 끝나는 것 같아. 서운하지. 아쉬워. 말로 다 못 해. 몰라, 그냥 서운해. 제2의 고향인데. 여기서 애 셋을 낳고 시집, 장가 다 보냈으니, 싱숭생숭해. 딱 2년만 더 했으면 좋겠어. 그때 되면 어차피 더 이상 일도 못 해. 나이가 있으니까."

"여기가 전설의 양키시장이야. 영화도 많이 찍고 사장님이 양복점 하실 때는 매일 밤을 새우셨어. 그렇게 호황기였던 때가 있었어. 수십 년 동안 한 수선집이랑 새로 큰 데 생긴 수선집이랑 어디 똑같겠어? 여기는 전설이지. 살아 있는 장인이라고 봐야 해. 아쉽네."

큰사진보기 ▲60년 수선일을 해온 할머니의 손 ⓒ 송연정 관련사진보기

"나는 여기 나가면 더 이상 수선일 못해. 근데 다들 가게를 치우고 있으니까 심란하고… 어제는 아예 안 나왔어. 공원 가서 청소 좀 해보려고, 안전 교육을 받고 왔어. 다치면 어떻게 해야 되는지 알려주고, 옷도 밝은색 입으라고 하고. 그렇게 입으면 눈에 잘 띄니까 무슨 일이 생겨도 금방 안다는 거지. 나는 그런 것까지 몰랐는데… 일할 걸 계속 찾아야지. 놀면 뭐해."

큰사진보기 ▲작은 공방 앞 삼삼오오 모여있는 양키시장 할아버지들 ⓒ 송연정 관련사진보기

"자네가 아는 건 내가 아는 것의 털끝 만큼도 못 쫓아와."

"자네가 뭘 알아."

"사라져가는 인생이라는 것이... 참 슬퍼."

큰사진보기 ▲아직 철거 시기도 아닌데, 먼저 펜스를 쳐버린 양키시장 내부 ⓒ 황성일 관련사진보기

큰사진보기 ▲양키시장 내부, 사람이 떠나 비어 있는 집 ⓒ 송연정 관련사진보기

동인천 중앙시장은 정적으로 가득 차 있다. 종종 유리창 깨지는 소리와 콘크리트 부서지는 소리가 음산함을 깨뜨릴 뿐이다. 대낮에도 빛이 들지 않는 시장 골목에 상인들이 버리고 떠난 신발, 의자, 가구들이 나뒹군다. 안쪽 88개 점포 중 이제 열린 가게는 10곳 남짓이다.좌판에는 선풍기가 끽끽 소리를 내며 열기를 내뿜고 있다. 낡지 않은 것이 거의 없다. 가끔 거뭇한 고양이들이 힐끔거렸다. "중앙시장 안녕히 가십시오"라고 적힌 아치 간판을 지나치면 해가 들었다. 그 앞으로 사람들이 다니고, 버스가 정차하고 지하철이 지나간다. 하지만 시장에 손님은 거의 없다. 오래전에 양키시장이라고 불렸던 곳, 동인천 중앙시장이다.지난달 말, 양키시장이 철거될 예정이라는 소식을 듣고 카메라를 챙겨 달려갔다. 그때 들었던 말이다. 집에서부터 왕복 4시간 거리의 시장이었다. 어떠한 연고도 없지만 "90년 역사가 사라진다"는 말은 우리를 움직이게 만들었다. 그곳에 남아있는 삶을 꼭 기록해두고 싶었다.할머니, 할아버지들의 이야기를 듣기까지 시간이 꽤 오래 걸렸다. 워낙 자신의 이야기를 하지 않고 살아왔던 터라, 낯선 이에게 '이곳에서 어떻게 가게를 차리게 됐는지' 말하는 것도 어려워하셨다. 우리는 지난 7월 중순부터 지난 12일까지 3주 동안 여러 차례에 걸쳐 할머니, 할아버지들을 만났고, 이야기를 기록했다.대부분 상인들은 재개발 보상금을 받고 서둘러 점포를 떠난 뒤였다. 아직 떠나지 못하는 사람들만이 양키시장의 추억을 그대로 가지고 있었다.동인천 중앙시장은 1935년 사람들이 하나둘씩 모여 노점으로 시작했다. 한국전쟁 이후에는 미군 부대에서 군용품, 생필품, 전자기기, 의류 등이 시장으로 흘러들었다. 그때 사람들이 이곳을 '양키시장'이라고 부르기 시작했다.그 시절을 몸으로 기억하는 사람들이 여전히 이곳에 남아 있다. 우주수선집 할머니는 이북에서 피난 나와 남한에서 할아버지를 만났다. 살기 위해 양키시장에 자리를 잡은 뒤, 이곳에서 70년을 살았다.두 사람은 기술도 없이 시작했지만, 어깨너머로 익힌 미싱 솜씨 하나로 가정을 돌봤다. 1980년대 교복 자율화와 1990년대 기성복 대중화로 손님이 끊기며 장사가 기울기 시작했다고 한다. 그래도 단골손님이 있다. 매일 여전히 끽끽 소리 나는 셔터를 열고 있다. 저 멀리 골목 끝에서 사람이 보이면 손님일까 슬쩍 일어나 미싱기 앞으로 자리를 옮기기도 한다.시장이 사라지는 것을 아쉬워하는 또 다른 사람들이 있다. 오랫동안 할머니, 할아버지를 찾던 단골들은 여전히 남아 있다. 20대 때부터 45년 넘게 우주수선집를 찾았다는 중년의 단골손님은 과거를 떠올렸다.시장 골목에서 수십년간 일했던 수선공들은 마냥 아쉽기만 한 마음에 말을 쉽게 잇지 못했다.옆 골목 무지개 수선집도 마찬가지다. 이곳의 할머니도 60년 넘게 미싱을 돌리며 자리를 지켜왔다. 그 세월은 가게 곳곳에 고스란히 스며있다. 아들이 써준 간판, 60년 된 거울, 100년 된 미싱(재봉틀), 손님이 찾아가지 않아 10년째 걸려있는 파란 셔츠, 손녀딸이 5살 적에 그린 그림, 그 아이가 크고 나서 준 실 담는 통까지. 작은 것들이 쌓여 지금의 모습이 되었다. 이곳은 무지개 수선집 할머니에게 처음이자 마지막 일터다.할머니의 마음을 기다려주지 않는 시간은 자꾸만 앞만 보고 달려간다. 그래도 할머니는 양키시장이 철거되기 직전까지 자리를 지키겠다고 다짐했다.안쪽 골목을 따라 걷다 보면 다양한 사람들의 사연들이 쌓여 있는 골동품 가게 '작은공방'이 있다. 작은공방 할아버지는 경기 지역에서 오일장을 돌며 물건을 팔아 번 돈으로 틈만 나면 골동품을 하나씩 사 모았다. 작고 낡은 점포에 골동품이 가득 쌓여 발 디딜 틈조차 없었다.이 가게는 장돌뱅이로 평생을 떠돌던 할아버지의 유일한 안식처다. 할아버지는 돌고 돌아 양키시장에 겨우 자리를 잡았다. "이제는 주위에 나처럼 골동품점 하는 친구들만 남았다"며 수많은 골동품 사진이 올라온 단체 메시지창을 보여줬다. 어려운 시절에도 곁을 지켜준, 철없던 20대 초반부터 함께해온 친구들이었다. 그는 이 가게가 사라지게 되면 모아둔 골동품을 전시하는 카페를 열고 싶다고 말했다. 그런 삶을 살아온 할아버지에게 '작은공방'의 의미는 남다르다.가게 앞에는 테이블과 의자가 놓여 있다. 단골인 조씨 할아버지와 최씨 할아버지의 고정 좌석이다. 작은공방 할아버지는 그렇게 찾아오는 단골들과 삼삼오오 앉아, 지난날에 대한 이야기를 나눈다. 조씨 할아버지는 예전에 이 공방에서 금강경 두루마리 하나를 단돈 2만 원에 사 간 적이 있는데, 나중에 그게 시가 2천만 원짜리 골동품이라는 사실을 최씨 할아버지가 감정해 주며 알게 됐다고 했다. 두 단골은 옛날 일을 떠올리며 종종 말다툼 같은 대화를 한다.그들만의 진지한 이야기 장이 펼쳐질 때 작은공방 할아버지는 나지막이 중얼거렸다.양키시장은 그들에게 "진실로 누군가와 어울릴 수 있는" 유일한 공간이다. 그렇기에 할아버지들은 매일 같은 자리에 앉아서 해가 떨어질 때까지 수다를 떤다. 시장이 철거된다면 아마 이들은 더 이상 모이지 못할 것이다. 이곳은 힘없는 이들이 서로에게 기대왔던 곳이다.할머니, 할아버지들과의 첫 만남 이후 고작 3주가 지난 지금, 이곳의 모습은 또 변했다.조금이나마 흘러나오던 말소리는 또 떠나는 사람들이 생기며 완전히 사라졌다. 골목마다 펜스도 생겼다. 아직도 매일 아침 가게 문을 여는 사람들이 있는데도 더 이상 장사하지 않는 시장처럼 보였다. 다닐 수 있는 통로조차 얼마 남지 않았고, 간만에 시장을 찾은 손님들은 가게가 사라진 줄 알고 발걸음을 돌린다.아직 남아있는 양키시장 사람들은 너무 많은 것을 떠나보내야 한다. 단골들, 물건들, 친구들. 그리고 아마 삶의 일부도 보내야 할 것이다. 우리는 그 곁에 잠시 머물며, 사라지기 전의 풍경을 천천히 눈에 담았다. 온전히 남아 있기를 바라며.