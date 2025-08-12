메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
이 대통령, 정청래·박찬대와 만찬…"우리는 언제나 동지, 한식구"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.08.12 22:09최종 업데이트 25.08.12 22:13

이 대통령, 정청래·박찬대와 만찬…"우리는 언제나 동지, 한식구"

전당대회 '앙금' 씻고 단합 당부…유기적 당정협력도 강조했을 듯

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
(서울=연합뉴스) 고동욱 기자 = 이재명 대통령이 12일 더불어민주당 대표 자리를 두고 경쟁했던 정청래 대표, 박찬대 전 원내대표와 저녁을 함께 하며 단합을 강조했다.

이 대통령은 이날 오후 6시 30분부터 9시까지 정 대표와 박 전 원내대표를 관저로 불러 만찬을 했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑에서 밝혔다.

강훈식 대통령 비서실장이 배석했으며, 만찬은 화기애애한 분위기에서 진행됐다고 한다.

AD
지난 2일 민주당 전당대회가 끝난 이후 이 대통령이 정 대표와 박 전 원내대표를 만난 것은 처음이다.

이 대통령은 정 대표에게는 축하를, 박 전 원내대표에게는 위로를 전하며 "우리는 언제나 동지이며 한 식구"라고 말했다고 강 대변인은 전했다.

민주당 전당대회가 양자 구도로 다소 치열하게 진행됨에 따라 혹여 남아있을 수 있는 앙금을 지우도록 유도하고 당의 단합을 강조한 것으로 풀이된다.

이날 만찬은 정 대표 취임 이후 이 대통령과의 첫 만남 자리이기도 했다.

이에 유기적 당정 협력을 약속하고, 당정이 추진할 각종 개혁과제를 비롯한 현안과 관련한 교감도 나눴으리라는 관측이 제기된다.

정 대표는 지난 2일 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 민주당 전당대회 당 대표 경선에서 61.74%의 득표율로 당선됐다.

sncwook@yna.co.kr


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사경찰·노동부, 미얀마인 '감전사고' 포스코이앤씨 압수수색

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초