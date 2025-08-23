신라 꽃미남들의 특별한 공부법

큰사진보기 ▲신라 화랑(花郞)영랑호 생태습지공원에 전시된 신라 화랑 사선(四仙)의 조각상. 화랑은 꽃 화(花), 사내 랑(郞)을 합친 말로, 꽃처럼 아름다운 남성을 뜻한다. ⓒ 최다혜 관련사진보기

AD

맹세하기를 유교 경전인 <시경> · < 서경> · <예기> · <춘추>를 3년 안에 차례로 습득한다.

-임신서기석 중 일부

큰사진보기 ▲영랑호영랑호의 이름은 신라 화랑 사선(四仙) 중 한 명인 '영랑'에서 유래한다. 저 멀리 설악산의 울산바위와 대청봉이 보인다. ⓒ 최다혜 관련사진보기

사선최현(四仙最賢: 신라 역대 화랑 가운데 사선이 가장 현명하였다)

- <해동고승전> 중, 고려 후기 승려 각훈이 편찬한 역사서

"경주에서 만나자!"

큰사진보기 ▲범바위영랑호의 커다란 바위. 호랑이를 닮았다 하여 이름 붙여졌으며, 신라 화랑 영랑이 범바위의 멋진 풍광에 감탄했다는 이야기가 전해내려온다. ⓒ 최다혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲영랑정영랑호의 범바위 옆 정자. 영랑 선도들이 노닐었다는 옛 정자터에 대한 기록이 전해져, 후대에 정자를 짓고 이름을 '영랑정'으로 붙였다. 다만 현 영랑정의 위치는 영랑 선도들이 노닐던 곳으로 추정되는 장소는 아니다. ⓒ 최다혜 관련사진보기

"소풍 다닌 거 아니야? 공부라고 하기엔 좀 시시한데. 재밌기만 하잖아."

큰사진보기 ▲신라 사선(四仙) 조각상신라 사선(四仙)이라 불리던 신라의 화랑 영랑, 술랑, 안상, 남랑을 조각한 조각상이다. 영랑호 생태습지공원 입구에 있다. ⓒ 최다혜 관련사진보기

현실 세계의 과잉보호와 가상 세계(온라인)의 과소보호

-<불안세대> 중, 조너선 하이트 지음

신라는 꽃미남들의 나라였다. 보통 꽃미남이 아니었다. 진골 귀족의 아들, 지덕체를 고루 갖춘 인재, 심지어 미륵 보살의 현신으로 여겨지기까지 했다. 인기와 명성이 얼마나 대단했는지, 그들을 따르는 낭도들도 많았다. 한 명당 적게는 수백 명에서 많게는 수천 명까지 이르렀다.이러니 신라 역사에 대해 말할 때 그들을 빼놓고 말할 수가 없다. 대표적인 몇 명의 이름을 알려드리자면, 신라 통일을 이룩한 '김유신' 장군, 이사부 장군과 함께 대가야 정벌에 나섰던 '사다함', 백제 계백 장군에게 황산벌 전투에서 대항한 '관창'이 있다.신라의 삼국 통일을 이끌어간 꽃다운 사내들. 꽃 화(花), 사내 랑(郞). 바로 화랑이다. '화랑'은 진골 귀족의 15~18세 아들 중 용모와 품행이 단정하고 학식을 갖춘 이들만 될 수 있었다. 반면 그들을 따르며 함께 수련했던 '낭도'는 신분과 관계 없이 누구나 될 수 있었다. 화랑과 낭도. 이들을 합쳐 '화랑도'라고 부르게 된 것이다. 화랑도는 경직된 신라 골품제 속에서 다양한 신분들이 고루 어울려 화합하는 계기도 되어 주었다.화랑들이 이처럼 다방면으로 출중할 수 있었던 이유는 뭘까? 먼저 학구열이 높았다. 1934년 경주에서 길이 30cm 돌이 발견됐는데, 화랑으로 추정되는 두 명의 젊은이가 공부 목표를 새겨놓은 것이었다.임신(壬申)년에 약속을 새긴 돌이라 하여 '임신서기석'이라 부른다. 종이도 아닌 돌에 새겼다는 점에서 신라 화랑들의 열정을 가늠할 수 있다. 그리 낯선 풍경은 아니다. 책상 앞에서 끈기 있게 공부하는 일이야 대한민국 학생들이 잘하는 일이니까 말이다.신라의 미래를 이끌어간 젊은 리더들인 만큼 화랑들의 공부법은 이게 끝이 아니다. 특별한 공부법을 하나 더 소개해 드리겠다. 유오산수(遺娛山水), 즉 산과 물을 노니는 것이다. 화랑들은 통과의례처럼 신라의 아름다운 산천을 누벼야 했다. 특히 강원도 동해안으로 많은 화랑들이 유오산수를 하러 왔다. 동해와 태백산맥의 기가 막힌 경치 덕분이기도 했지만 신라와 고구려의 국경이 맞닿아 있는 곳이라 국경지 시찰의 의미도 있었다.유오산수는 어떤 느낌이었을까? 어디서 어떻게 하는 걸까? 유오산수를 경험하고 싶다면 실은 어디든 괜찮을 것이다. 다만 스마트폰은 내려 놓을 것. 그리고 혼자가 아닌 친구와 함께 모험을 한다면 더욱 좋을 것. 이렇게 자연 한가운데로 씩씩하게 들어가 거리낌 없이 돌아다닐 수 있다면 어디서든 유오산수를 맛볼 수 있을 것이다.그래도 신라 화랑들이 유오산수 하던 바로 그 장소가 궁금하다면? 딱 안성맞춤인 곳이 있다. 강원도 속초의 영랑호다.영랑호의 이름은 신라 화랑 영랑에서 비롯됐다. 영랑은 신라 효소왕 시절, 이름난 화랑 4인방 중 한 명이었다. 네 명의 이름은 영랑(永郞)·술랑(述郞)·남랑(南郞)·안상(安詳)으로 이들을 신라의 네 신선, 즉 신라 4선(四仙)이라 불렀다.21세기에 드라마 <꽃보다 남자>의 꽃미남 4인방이 있다면, 8세기 신라에는 신라 4선이 있었달까. 역대 화랑 중 가장 현명했다는 평과 함께 그들을 주제로 춤을 추고 노래하기도 했다. 고려 시대에는 팔관회 때마다 사선악부(四仙樂部)가 이들을 주제로 한 궁중가무를 하여 활약했을 정도였다.신라 4선, 그러니까 영랑, 술랑, 남랑, 안상은 낭도 3000명과 함께 금강산에서 수련을 마치고, 경주에서 무술 대회가 열린다는 소식을 들었다.네 화랑은 경주에서 만나기로 약속하고 흩어졌다. 영랑도 그의 낭도들과 함께 경주로 돌아가던 중, 우연히 어떤 호수에 이르게 된다. 잔잔한 호수에 햇빛이 물결 따라 반짝이고, 설악산과 울산바위가 병풍처럼 호수 뒤를 지키고 있었다. 호랑이가 웅크려 호수를 지키는 듯한 범바위도 보였다. 영랑은 호수의 아름다움에 홀딱 반해버렸다. 영랑과 낭도들은 무술 대회도 다 잊어버린 채, 호수에 한참을 머무르고 말았다.이 낭만적인 일화를 계기로 이 호수를 영랑호라 부르게 됐다. 이후 영랑호는 화랑들의 수련장으로 이용되었다고 한다.초등학교 4학년인 큰 아이는 '소풍이 공부야?'라며 납득하기 어려워 했다. 신라 화랑들처럼 유오산수 공부하러 가자고 데려왔더니, 나들이처럼 느껴졌나 보다. 유오산수라는 단어부터 '놀 유(遊)'에 '즐거워할 오(娛)'다. 흔히 생각하는 책을 읽으며 학문을 익히는 공부와 거리가 멀다. 특별한 공부라더니 유오산수는 그렇게 쉽기만 했을까?화랑의 자격부터 다시 살펴보자. 15세~18세 사이의 용모와 품행이 단정한 진골 귀족의 아들. 지금으로 치면 중고등학생이다. 꽤 어린 나이다. 그런데 긴 여정 내내 천 명 가까운 낭도들이 낙오하지 않도록 리더 역할을 해야 했다. 단순한 나들이가 아닌 셈이다. 해야 할 일도 많고 책임감도 상당했을 것이다.실제로 신라 4선이 강원도 동해안을 따라 유오산수를 하던 중 이런 일도 있었다. 강릉 북쪽을 지나고 있었는데, 일행 중 한 명이 말갈족에게 붙잡혀 버렸다. 그러자 4선 중 한 명인 안상은 주저하지 않고 용감하게 홀로 일행을 구하기 위해 추격했다는 일화도 전해진다. 화랑들은 신라의 최전방인 강원도에서 리더십과 우정, 무예를 연마해왔던 것이다.30대 후반 어른인 나도 수백 명의 낭도들을 데리고 경주에서 금강산까지 가야 한다고 하면, 도무지 엄두가 나질 않는다. 유오산수가 그리 쉬운 일은 아니었을 것이다.그럼에도 유오산수는 한 인간이 성장하는 방법으로서 여전히 매력적이다. 말갈족과 한 판 붙지 않아도, 수백 명의 낭도들의 리더가 되지 않아도 괜찮다. 요즘 아이들은 가벼운 콧바람 수준의 유오산수조차 경험하기 어렵다. 놀이터와 학교 운동장에서 조금이라도 위험한 놀이기구들은 치워지고 있다. 산은 깎이고 하천과 바다는 메워져 건물과 도로로 채워졌다. 게다가 친구들은 놀이터보다 학원에 더 많이 있다.아이들은 이 허전함을 스마트폰으로 메우고 있다. 친구와 나란히 걷기보다 스마트폰 화면 속 친구를 바라보고, 물가에서 직접 뛰놀기보다 게임 속 가상 호수를 누빈다.조너선 하이트는 책 <불안세대>에서 이를 '현실 과잉 보호 vs 온라인 과소 보호'의 불균형으로 설명한다. 이불 밖은 위험하다며 대신 온라인 세계로 빠져들었다. 적어도 몸은 안전하다고 믿으며 말이다.정말 안전할까? 아니다. 위험하다. 조너선 하이트는 아이들은 온라인에서 나이에 맞지 않는 정보, 비교, 경쟁, 심지어 폭력적인 콘텐츠에 무방비로 노출된다고 지적한다. 그 결과 우울증이 늘어났다. 동시에 신체적 경험과 사회적 경험도 부족해졌다. 스스로 위험을 감당하고 해결하는 경험도 빼앗긴 셈이다.조너선 하이트가 제안한 해법은 뭘까? 놀랍게도 신라 화랑들의 유오산수와 비슷하다. 바로 작은 어려움과 위험을 겪더라도 또래와 자유로운 시간을 보내는 것이다. 어른의 간섭을 최소화한 이 시간을 통해 아이들은 성장한다. 두려움을 떨쳐내고, 몸을 쓰고, 순간 판단을 내리며, 또래와 협력할 수 있는 사람으로 말이다.작은 위험을 겪어 내며 배우는 힘, 또래와 부딪히며 키우는 사회성, 자연 속에서 얻는 성찰은 스크린으로 대신할 수 없다. 아이들을 산과 물속으로 데려가자. 거기서부터 불안 세대를 넘어, 멋지게 성장할 수 있다. 그 시작으로 속초 영랑호는 어떠신지.