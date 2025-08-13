[사진] 항일투쟁의 상징, 홍주읍성에 내걸린 '대형 태극기'

광복절을 앞두고 항일투쟁의 상징인 홍주읍성에 대형 태극기가 내걸렸다.
홍성군은 지난 9일 광복 80주년을 맞아 홍성이 고향인 대표적인 독립운동가인 만해 한용운 선사와 백야 김좌진 장군이 새겨진 대형 태극기를 홍주읍성(사적 제231호) 동문인 조양문(朝陽門) 앞뒤로 내걸었다.
홍성군은 매년 보훈의 달인 6월과 광복절을 맞아 대형 태극기를 내걸고 순국선열과 독립운동가들의 치열했던 삶의 의미를 되새기면서 추모하고 있다.
이번에 내걸린 대형 태극기에는 '광복 80주년, 대한민국의 자긍심을 미래로', '80년 전 되찾은 빛, 지금 우리가 지켜갑니다'라는 글과 함께 무궁화에 둘러싸인 만해 한용운 선사의 모습을 담았다.
또한, 대형 태극기에는 '함께 지킨 역사, 함께 만드는 내일', '자유와 독립의 빛, 80년을 넘어 새로운 백년으로', '광복의 그날을 기억하라'라는 글과 태극기를 든 청산리 전투의 영웅 백야 김좌진 장군이 새겨져 있다.
홍주읍성은 일제 침략에 맞서 1906년 민종식을 중심으로 홍주성 전투를 벌이는 등 치열한 항일투쟁을 벌인 곳으로, 전국적인 의병 봉기의 도화선이 됐던 역사적인 곳이다.
특히, 홍성군은 광복 80년을 맞아 공무원노조와 함께 '태극기 달기' 이벤트를 진행하면서 광복절 의미를 되새기고 나라 사랑의 마음을 널리 확산할 계획이다.
한편, 홍성군은 광복절을 앞두고 지난 12일 '홍성 평화의 소녀상' 앞에서 '일본군 위안부 피해자 기림의 날' 기념식을 개최하고 일본의 진정한 사과를 촉구했다(관련기사: 군민 뜻 모아 세운 소녀상 앞에서... 홍성, 위안부 피해자 추모
