"사회서비스원 핵심 국정과제 채택해야, 통합돌봄 공공성 강화 시급"

큰사진보기 ▲8월12일 이재명 정부는 통합돌봄 공공성-사회서비스원 설치의무화·강화 촉구 기자회견국정기획위원회에 돌봄사회서비스원을 국정과제로 촉구하며 공공운수노조 사회서비스협의회 요구안 전달 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월12일 이재명 정부는 통합돌봄 공공성-사회서비스원 설치의무화·강화 촉구 기자회견참여연대 사회복지위원회 전은경 팀장발언 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲8월12일 이재명 정부 국정위 통합돌봄 공공성-사회서비스원 설치의무화·강화촉구 기자회견8월12일 이재명 정부 국정위 통합돌봄 공공성-사회서비스원 설치의무화·강화촉구 기자회견 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 오대희씨는 공공운수노조 서울시사회서비스원지부 지부장입니다.

이재명 정부, 국정기획위원회의 국정과제 발표를 앞두고 노동계와 시민사회가 '사회서비스원'을 핵심 국정과제로 채택할 것을 촉구하고 나섰다. 이들은 "통합돌봄이 시행되기 전에 국가책임을 분명히 하고, 공공돌봄 인프라를 강화해야 한다"며 "돌봄은 민간 시장의 상품이 아니라 국민의 권리"라고 강조했다.8월 12일 국정기획위원회 앞에서 열린 기자회견에서 민주노총 공공운수노조 사회서비스협의회와 시민사회단체들은 "윤석열 정부 시기 축소·폐지된 사회서비스원을 이재명 정부의 국정과제로 복원해야 한다"고 주장했다.이들은 1년전 전 정부에서 해산된 서울시사회서비스원이 중증·위기 돌봄, 감염병 대응, 긴급SOS서비스 등 민간이 감당하기 어려운 돌봄 공백을 메워온 유일한 공공기관이었다고 평가하며, 월급제 직접고용을 통한 고용안정, 서비스 연속성 확보, 부정수급 방지, 팀제-전문성 강화 등 이미 입증된 효과를 다시 살려야 한다고 말했다.기자회견 참가자들은 보육·노인·장애인 돌봄 체계의 90% 이상이 민간에 의존하는 구조를 문제로 지적했다. 보육 부문의 국·공립 어린이집 비율은 21%, 노인요양기관의 공립 비율은 0.9%, 장애인활동지원의 민간 운영 비중은 99%에 달한다. 이 같은 구조는 이윤 중심의 서비스 질 저하, 인력난, 노동조건 악화, 돌봄 공백으로 이어지고 있다는 설명이다.참여연대 사회복지위원회 전은경 팀장은 "민간 중심 체계에서는 서비스 제공 기피, 부적절한 운영, 종사자 처우 악화로 인한 불평등이 불가피하다"며 "사회서비스원은 돌봄을 시민의 권리로 보장하고 국가책임을 실현하기 위해 설립된 만큼, 본래 취지대로 운영·강화돼야 한다"고 말했다.공공운수노조 사회서비스협의회 윤남용 의장은 "전국 광역시·도의 사회서비스원이 지역 공공돌봄의 중심이 되도록 재설립·강화해야 한다"며 "돌봄노동자의 권리 보장과 처우 개선도 동시에 이뤄져야 한다"고 밝혔다.참가자들은 사회서비스원 설치 의무화를 포함한 법 개정이 시급하다고 요구했다. 현행 법률은 '설립·운영할 수 있다'는 임의 규정에 그쳐, 지자체장의 정치적 성향에 따라 서울시사회서비스원처럼 폐지나 미설립이 가능하다. 또한 사회서비스원의 직접서비스 제공 기능을 법에 명시하고, 인력·예산을 안정적으로 보장하며, 돌봄노동자의 월급제 직접고용 제도화를 추진해야 한다고 밝혔다. 이에 공공운수노조 사회서비스협의회는 다음과 같이 요구했다.▲ 사회서비스원법 개정하고 전국 시・도 사회서비스원 설치 의무화하라.▲ 공공돌봄의 기반인 서울시사회서비스원을 즉각 재설치하라.▲ 사회서비스원의 '직접 서비스 제공 기능'을 법에 명시하라.▲ 사회서비스원 인력·예산을 보장하고, 돌봄노동자의 고용안정, 처우를 개선하라.참가자들은 "통합돌봄은 법 하나로 완성되지 않는다. 이를 실행할 공공 주체가 필요하다"며 "사회서비스원은 단순 행정기구가 아니라 통합돌봄의 핵심 기반"이라고 강조했다.