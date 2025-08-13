DJ는 평화와 신념의 상징이었다

큰사진보기 ▲김대중 전 대통령 흉상. 목포 김대중 노벨평화상 기념관에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 내란음모 사건 재판 장면. 목포 김대중 공부방에 걸려있는 사진이다. ⓒ 김대중공부방 관련사진보기

큰사진보기 ▲목포 김대중 노벨평화상 기념관 전경. 목포 삼학도에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲목포 김대중 노벨평화상 기념관 내부. 노벨평화상을 받은 김 전 대통령의 진솔한 삶을 엿볼 수 있는 곳이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 생가 앞 염전 풍경. 생가가 자리한 신안 하의도와 신의도에서 흔히 볼 수 있는 모습이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린 김대중이 살던 옛집. 목포 김대중 공부방으로 단장돼 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 생가에 선 김대중 동상. 생가는 신안군 하의면 후광리에 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대중 생가 전경. 생가는 전라남도 신안군 하의면에 자리하고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲하의3도 농민운동 기념관. 섬주민들의 토지소유권 탈환 운동은 조선 후기부터 광복 전후까지 360년 동안 계속됐다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲하의3도 농민운동 기념관 개관식에 참석한 김대중 전 대통령과 부인 이희호 여사. 김대중 전 대통령 서거 직전인 2009년 4월 24일이다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

"하의3도 농민운동은 단순한 소작쟁의가 아닙니다. 자신들이 개간한 땅의 소유권을 강탈당한 데 대한 항의였고 토지 탈환 운동이었습니다. 하의3도 농업인들이 보여준 불굴의 정신으로 끝까지 굴하지 않고 투쟁해서 대통령에 당선되고 노벨평화상까지 받았습니다."

큰사진보기 ▲하의3도 농민운동 기념관 내부. 기념관은 신안군 하의면에 자리하고 있다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲하의도 큰바위얼굴. 섬사람들은 김대중 전 대통령을 떠올린다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

큰사진보기 ▲천사상 조각이 줄지어 선 신안 하의도 풍경. 김대중 전 대통령의 상징 이미지를 따 신안군에서 설치했다. ⓒ 이돈삼 관련사진보기

'DJ(디제이)', '인동초', '햇볕 정책'…. 김대중 전 대통령을 생각하면 먼저 떠오르는 말이다. '행동하는 양심', '무엇이 되느냐보다는 어떻게 사느냐가 중요하다', '행동하지 않는 양심은 악의 편이고, 방관하는 것도 악의 편이다', '서생적 문제 인식과 상인적 현실감각', '용서와 포용' '소통의 리더십'도 있다. 부정적인 용어로 '사형수', '빨갱이'도 있었다.우리에게 김대중은 가치 지향의 민주 투사, 신념과 윤리에 투철한 정치인의 상징이다. 어둠의 시절, 김대중은 우리에게 희망의 등불이었다.탄생 101주년, 서거 16주기를 맞아 '김대중(金大中)' 이름을 다시 써본다. 한자로 김(金) 8획, 대(大) 3획, 중(中) 4획으로 합해 15획이다. 한글로 써도 김-대-중- 각 5획씩 모두 15획이다. 대한민국 제15대 대통령이었다.김대중은 다섯 번의 죽을 고비를 넘기고 6년 감옥살이를 하면서도 민주주의와 인권, 한반도 평화와 통일을 향한 꿈을 놓지 않았다. 55차례의 가택 연금과 10년의 망명 생활까지 이겨내며 '인동초'라는 별명을 얻었다.김대중은 5선 국회의원을 지냈다. 1971년과 1987년, 1992년 대통령 선거에 출마했지만 낙선했다. 1997년 네 번째 도전 끝에 당선됐다. 대한민국 대통령으로 사상 첫 남북정상회담도 성사시켰다. 노벨평화상을 받으며 평화의 상징이 됐다.김대중 전 대통령이 추진한 정책은 우리 생활에 큰 영향을 미치고 있다. 국민기초생활보장제 도입, 4대 보험 완성, 건강보험 통합 등을 통해 복지국가를 설계했다. 국민기초생활보장제 실시는 우리 복지수준을 한층 높였다는 평가를 받고 있다. 정보통신(IT) 강국, 지식정보 사회 건설에 매진해 모바일 세상의 기초를 다진 것도 그때였다.일관된 문화정책으로 우리 문화에 새바람을 불어넣은 것도 김대중 정부 때였다. 김 전 대통령은 대통령 재임 중 문화부문 예산을 사상 처음으로 전체 예산의 1%를 편성했다. '적극 지원하되 간섭은 하지 않는다'는 김 전 대통령의 문화정책 기조를 한마디로 표현한 말이다.김대중은 1924년 전라남도 신안군 하의면 후광리에서 태어났다. 아버지 김운식과 어머니 장수금 사이에서다. 고향마을 이름 '후광'을 별호로 쓴 김대중은 어렸을 때부터 한학을 접했다. 유학자 초암(草庵) 김연이 세운 하의도 덕봉강당에서다.하의도에 4년제 학교가 생겼다. 김대중은 서당에서 공부한 학력을 인정받아 2학년으로 편입학, 하의보통학교 4년 과정을 마쳤다. 소년 김대중은 12살 때 목포로 유학을 떠났다. 목포북교초등학교와 목포상업고등학교를 졸업했다.어린 김대중이 살던 하의도 집은 헐렸다. 집터는 마늘밭으로 변했다. 김대중 대통령 취임을 전후해 생가 복원 이야기가 나왔다. 하의도를 찾은 대구노인복지대학 회원들이 성금 120만 원을 내놓았다. 문중이 나서고, 독지가들이 힘을 보탰다. 1999년 원형대로 복원됐다.전라남도문화유산으로 지정된 김대중 생가는 후광리 바닷가에 자리하고 있다. 염전과 바다가 보이는 곳이다. 생가는 안채와 창고, 화장실 등으로 이뤄져 있다. 2010년 문을 연 김대중 전 대통령 추모관도 있다.옥중에서 보낸 서신 한 토막에서도 그의 참된 용기를 느낄 수 있다. '우리는 아무리 강해도 약합니다. 두렵다고 겁이 난다고 주저앉아만 있으면 아무 것도 변화시킬 수 없습니다. 두렵지 않기 때문에 나서는 것이 아닙니다. 두렵지만 나서야 하기 때문에 나서는 것입니다. 그것이 참된 용기입니다.'생가가 '김대중 정신'을 싹 틔운 곳이라면, 김대중을 '불굴의 정신'으로 무장시킨 건 하의3도 토지소유권 탈환 운동이다. 하의3도는 하의도와 상태도, 하태도를 일컫는다.김대중 전 대통령의 말이다. 2009년 4월 신안군 하의면에 문을 연 '하의3도 농민운동 기념관' 개관식에서다. 김 전 대통령은 그해 8월 18일 서거했다.하의3도 토지소유권 탈환 운동은 조선 후기부터 광복 전후까지 360년 동안 이어졌다. 출발은 1623년이다. 인조가 정명공주(1603~1685)에게 혼수품으로 하의3도의 땅 24결(26만㎡)에 대한 절수(折受) 권리를 주면서부터다. 절수는 요즘말로 토지소유권을 가리킨다.하의3도 농민들은 이때부터 정명공주와 그 후손들에게 수탈당했다. 정명공주 일가는 섬주민이 새로 개간한 땅까지 빼앗았다. 하의3도 땅은 대한제국 때 황실 재산으로 편입됐다. 일제강점기엔 일본인 손아귀에 들어갔다. 섬사람들은 세금 납부 거부와 소송, 농민운동 등을 통해 끊임없이 맞섰다.광복 이후 섬 땅이 적산(敵産)으로 분류됐다. 대한민국정부 수립 이후 국회 의결을 거쳐 주민의 토지소유권을 인정받았다. 하지만 한국전쟁이 일어나면서 헛일이 됐다. 전쟁이 끝나고 유상 반환 결정이 내려졌다. 1956년 정부가 일본인 소유 땅을 평당 200원에 유상 분배했다. 하의3도 농민들의 토지 탈환을 위한 길고 긴 싸움도 끝났다.큰바위얼굴도 하의도의 명물이다. 큰바위얼굴은 사람의 얼굴을 쏙 빼닮은 섬이다. 우뚝 솟은 코, 움푹 파인 눈, 머리카락 달린 이마까지 사람과 똑같다. 하의도 본섬과 부속섬 신도 사이 무인도에서 나타난다.사람들은 그 얼굴에서 김대중 전 대통령을 떠올린다. 섬사람들도 큰바위얼굴을 김 전 대통령의 상징으로 여기고 있다. 섬길에 천사상 조각상을 설치한 것도 매한가지다.