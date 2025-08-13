"한미연합군사연습 쪼개기 훈련은 기만"

큰사진보기 ▲한미연합군사연습 전면 중단광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회는 11일 오전 11시 30분 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "쪼개기 훈련은 기만이다. 한미연합군사연습 전면 중단으로 평화의 첫발을 내딛자"고 주장했다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회는 11일 오전 11시 30분 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열었다. 사진은 이장희 자주통일평화연대 상임대표가 발언하는 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲UFS 중단 촉구광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회는 11일 오전 11시 30분 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "쪼개기 훈련은 기만이다. 한미연합군사연습 전면 중단으로 평화의 첫발을 내딛자"고 주장했다. 사진은 참가자들이 UFS를 중단 촉구하는 피켓을 들고 있는 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 경남자주통일평화연대도 경남도청 정문 앞에서 같은 제목의 기자회견을 진행했다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

시민사회단체들이 오는 18일부터 시작되는 한미연합군사연습 '을지 자유의 방패(UFS)'의 완전 중단을 촉구하고 나섰다.광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회는 11일 오전 11시 30분 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 "쪼개기 훈련은 기만이다. 한미연합군사연습 전면 중단으로 평화의 첫발을 내딛자"고 주장했다.추진위는 회견문을 통해 "정부가 40여 건의 야외기동훈련 중 20여 건을 9월로 연기한다고 발표했지만, 야외기동훈련의 시기를 나눠 진행한다고 해서 그 위험성과 적대성이 줄어드는 것은 결코 아니다"라고 비판했다.이들은 "UFS연습은 선제공격과 참수작전, 점령 및 안정화를 주요 내용으로 하는 공격적인 전쟁 연습"이라며 "올해 3월부터는 북 핵 시설을 사전에 원점타격하는 내용을 반영한 새 작전계획을 전면 적용하고, 한미 핵·재래식 통합(CNI·Conventional Nuclear Integration) 훈련도 함께 진행되는 등 공격성과 적대성이 한층 더 강화됐다"고 주장했다.시민단체들은 이재명 정부의 대북 유화 조치와 한미연합훈련 강행이 모순된다고 지적했다. 이장희 자주통일평화연대 상임대표는 "이재명 정부가 전향적으로 취한 대북확성기방송 중단과 철거, 대북전단 저지 등 화해조치에 대응해 북한이 긍정적 화해대응 조치를 취하면서 만들어진 싹을 단절시킬 심각한 우려가 있다"고 말했다.추진위는 "이재명 정부가 취임 직후 대북방송 중단, 확성기 철거 등 북을 자극하는 심리전을 중단하는 선제적 조치를 취했지만, 군사분계선 근처에서의 군사훈련과 적대적 성격의 한미연합군사훈련은 여전히 지속되고 있다"고 강조했다.이들은 한미연합군사훈련이 급증한 실태도 공개했다. 국방백서와 국방부 정보공개 자료에 따르면 한미연합군사훈련은 문재인 정부 첫해인 2017년 117회에서 윤석열 정부 마지막 해인 2024년 340여 회까지 약 3배 증가했다고 밝혔다.또한 이재명 정부 출범 후 68일간 14회의 한미훈련이 실시됐다며, 한미연합피해복구 훈련, 한미일 공중훈련, 한미해병대연합상륙훈련 등 구체적인 훈련 목록을 제시했다.이용길 전국비상시국회의 공동대표는 "윤석열 대통령 3년 동안 전쟁을 끊임없이 도발하고 획책했다. 이재명 정부는 대북 방송 중단, 확성기 철거 등 획기적인 조치를 진행했고 북도 적극적으로 반응했다"며 "남북이 전쟁이 아닌 평화로 가야 한다는 신호를 주고받은 것"이라고 평가했다.조항아 빈민해방실천연대 사무총장은 "올해는 광복 80년이다. 80년 전 우리는 일본 제국주의로부터 해방됐지만 지금 이 땅에서 우리는 또다시 미국의 전쟁 훈련에 끌려다니고 있다"며 "진짜 평화는 훈련의 분할이 아니라 전면 중단에서 시작된다"고 강조했다.이진호 평화통일시민행동 대표는 "국민의 생명과 안전이 가장 중요하다. 평화를 지켜야 한다"며 "한미연합전쟁연습부터 중단해야 한다"고 주장했다.이날 경남자주통일평화연대도 경남도청 정문 앞에서 같은 제목의 기자회견을 진행했다. 이들은 한미연합군사연습 훈련기간인 8월 18일부터 28일까지 진해 미군기지 앞에서 퇴근시간(오후 4시 30분~5시 30분)에 릴레이 시위를 벌일 계획이라고 밝혔다.추진위는 "한미 정부는 한미연합군사연습 을지프리덤실드 완전 중단을 결단해 평화의 발걸음을 시작해야 한다"며 "광복 80년, 평화로 나아가자"고 촉구했다.한편 이번 기자회견에는 자주통일평화연대, 전국비상시국회의, 빈민해방실천연대, 평화통일시민행동 등 100여 개 시민사회단체가 참여한 광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8.15범시민대회 추진위원회가 주최했다.