'원청 책임 강화' 이 대통령, 입찰 자격 박탈에 금융 제재까지 거론

이재명 대통령이 산업재해가 반복되는 건설사에 대해서는 입찰 자격을 영구 박탈하거나 금융 제재하는 방안을 검토하라고 지시했다. 특히 "안전 관리가 미비한 사업장을 신고할 경우 파격적인 포상금을 지급하는 방안도 검토하라"고 지시했다.
이 대통령은 12일 비공개로 진행된 국무회의에서 국토교통부의 '건설 중대재해 대응 방안'을 보고 받고 이러한 주문을 내놨다(관련기사 : 이 대통령 "비용 아끼려 안전조치 안해? 바보짓 되게 해야" https://omn.kr/2ewoe
).
강유정 대통령실 대변인이 한 국무회의 결과 브리핑에 따르면, 이 대통령은 "반복적인 산업재해를 원천적으로 막으려면 정말 강한 제재가 필요하다"면서 이러한 방안을 주문했다.
무엇보다 이 대통령은 고용노동부의 '중대재해 감축을 위한 조치 대응' 보고를 받고서는 "대형 건설사들이 중대재해처벌법으로 처벌받은 사례가 단 한 건도 없다"고도 짚었다.
중대재해처벌법 시행 이후 가장 많은 사망사고가 발생한 기업 10곳 중 7곳이 대형 건설사임에도 모두 관련 법 위반 혐의로 기소되지 않은 것을 꼬집은 것. 현장에서 발생한 중대재해에 대해 '원청'인 대형 건설사 대신 직접 시공을 맡은 '하청'에 실질적 책임을 물리는 경우가 대다수인 것도 주된 원인이다.
이와 관련, 강 대변인은 "(이 대통령이) '기업들이 안전 비용을 꼭 확보할 수 있게 과징금 제도 도입을 검토하라'고 지시하면서 '원청의 책임을 강화하는 내용이 꼭 들어가야 한다'고 강조했다"고 전했다.
또한 이 대통령이 산업재해 관련 상설특별위원회와 같은 전담 조직을 구성해 상시적인 감시와 관리, 연구 등을 지시하면서 김영훈 고용노동부 장관에게 '직을 걸 각오를 해달라'고 거듭 강조했다고도 알렸다.