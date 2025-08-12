서왕진 "조국 사면 계기로 민주당과 합당? 논의·검토 전혀 없어"

큰사진보기 ▲서왕진 조국혁신당 원내대표는 12월 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 조국 전 대표 출소 이후 행보와 민주당과 합당 가능성에 대해 입장을 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

AD

서왕진 조국혁신당 원내대표는 12일 오마이TV <박정호의 핫스팟> 인터뷰에서 조국 전 대표의 광복절 특별사면에 대해 "이재명 대통령의 결단"으로 평가하며, 15일 0시 조 전 대표의 출소 시간에 맞춰 의원들이 직접 교도소 앞에서 환영할 계획이라고 밝혔다.서 원내대표는 조 전 대표 사면에 대해 "예상했다기보다는 간절히 기다려왔다"며 "검찰권 남용으로 인한 피해 회복을 바라는 국민들의 뜻이 모였고, 이재명 대통령의 결단이 있었다"고 말했다. 그러면서 "당원들 사이에서는 조촐한 파티를 열거나 혼자 맥주 한잔하며 눈물 흘리는 분도 있다"라고 전했다.그는 조 전 대표 사면 결정 배경에 대해 "2019년 검찰 쿠데타에서 비롯된 피해를 회복하는 정의로운 결단"이라고 평가한 뒤, 국민의힘의 비판에 대해서는 "자격 없는 자들의 뻔한 헛소리"라며 "친일경찰이 해방 이후에도 감옥에 있던 독립운동가들을 범죄자라고 석방을 반대하는 격"이라고 꼬집었다.아울러 그는 조 전 대표의 출소 뒤 행보와 관련, "당분간은 조용히 지지자와 종교·사회 원로들에게 감사 인사를 전할 것"이라며, 봉하마을·평산마을 방문 가능성을 언급했다. 또 조 전 대표의 내년 지방선거나 이재명 대통령 지역구였던 인천 계양 을 보궐선거 출마설에 대해 그는 "당 차원의 공식 논의는 전혀 없었다"며 "지난해 총선 당시 지민비조 기조가 있었다. 호남에서는 건강한 경쟁, 수도권에서는 개혁 진영 단일 대오 형성이라는 원칙을 유지할 것"이라고 밝혔다.그는 민주당과 조국혁신당의 합당을 전망하는 목소리에 대해 "우선 아주 일부 의원들의 개인적 판단, 민주당 의원들이 개인적으로 말씀한 것 같다"며 "조국혁신당 내에서는 말할 것도 없고 민주당 내에서도 진지하게 논의된 바가 없는 이야기다"라고 잘라 말했다.이어 그는 "국민들의 다양한 의사들이 실제로 다양하게 대변될 수 있는 작은 정당들의 역할이 제대로 정립돼야 한다는 의견을 가지고 있었다"며 "그래서 한 번도 그 부분을 정책적으로 논의해 본 바가 없다"고 강조했다.그러면서 "민주당과는 협력적 경쟁, 협력 관계 이런 것들을 잘 유지할 것이다"라며 "내란 청산이라든지 개혁 부분은 철저하게 협력해 가겠지만 정당 개혁이라든지 또 사회정책이나 불평등 문제 이런 부분들은 차이를 있는 그대로 드러내면서 경쟁할 것이다"라고 덧붙였다.그는 '의제로서 다뤄질 가능성은 배제할 수 없는 것 아닌가'라는 질문에 "(정청래 민주당 대표가 언급했던) 쇄빙선 역할이 기본적으로 저희들이 해야 할 역할이라고 생각하고 있다"며 "민주당이 유능하다고 해서 또 크다고 해서 한 당으로서 모든 일들을 다 잘해낼 수는 없다. 오히려 중도 쇄빙선 역할, 진보 개혁적이지 않은 당들을 좀 더 잘 끌어가는 것이 전체적으로 볼 때 우리 사회의 발전과 진보 개혁을 위해서 훨씬 더 효과적이다"라고 말했다.