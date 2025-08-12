대형 산불 피해 청송 달기약수터와 안동 풍산시장 거듭난다

큰사진보기 ▲경북 청송 달기약수터. ⓒ 경상북도 관련사진보기

큰사진보기 ▲경북 안동 풍산시장. ⓒ 경상북도 관련사진보기

지난 3월 발생한 대형 산불로 피해를 입은 경북 청송 달기약수탕과 안동 풍산시장이 중소벤처기업부가 주관하는 '지역상권 활력지원' 추가 공모사업에 최종 선정됐다.지역상권 활력지원 추가 공모사업은 지난 2024년 12월 이후 특별재난지역으로 선포된 지역을 대상으로 상권의 신속한 회복과 지속 가능한 성장을 위해 민간이 기획한 상권발전전략을 중앙부처와 지자체가 함께 지원하는 사업이다.특별재난지역으로 선포된 지역은 전남 무안군, 경기 포천시 이동면, 경남 산청군, 울산 울주군, 경북 의성군, 경남 하동군, 경북 안동시. 청송군, 영양군, 영덕군 등 10곳이다.이번에 선정된 청송 달기약수탕은 지난 3월 발생한 산불로 인해 상가 32개소가 전파 또는 반파돼 상권의 핵심 기능이 마비되고 주민들의 생계 기반이 무너졌다.이곳에는 국비 8억 원을 포함한 총 18억5000만 원을 투입해 달기 약수를 활용한 식음료와 체험형 콘텐츠를 개발하고 스마트 약수터와 유휴공간을 활용한 복합 거점 공간을 설치해 소비형 생활 인구가 유입되고 머무를 수 있도록 조성할 예정이다.달기약수탕의 상권 재창조를 위해 경북 도내 유망기업들도 동참한다. 영천에 있는 지하수 전문기업인 (주)한결테크닉스는 위생성과 편의성을 갖춘 스마트 약수터를 설치하고 경주의 로컬크리에이터 기업인 스티이숲숲은 청송의 자연과 감성을 담은 숙박 공간을 조성한다.또 안동의 (주)파머스푸드랩은 달기약수탕의 공동 브랜드 개발과 시제품 생산 등을 지원하기로 했다.안동 풍산시장은 국비 5억 원을 포함한 총11억5000만 원을 투입해 안동 3대 특산물인 안동소주, 한우, 참마를 활용한 지역 브랜드를 창출하고 먹거리 상품 개발과 지역 관광지를 연계하는 등 체험형 미식 관광 상권을 조성한다.안동소주협회는 풍산시장의 재도약을 위해 체험행사 운영과 시음제품 제작, 무료 시음 운영 등을 추진하기로 했다.이번 추가 공모사업 선정과 관련 이재훈 경북도 경제통상국장은 "대형 산불로 피해를 본 지역 상권을 복구하는데 그치지 않고 지역자원을 활용해 상권을 재창조하고 새로운 관광 명소로 거듭나도록 하겠다"고 말했다.